Football Talk. Standard stelt nieuwe shirts voor en strikt Benjamin Nicaise als technisch directeur

17 juni 2020

18u14

Rostov mist herstart Russische competitie door reeks besmettingen

FK Rostov mist vrijdag de herstart van de Russische competitie door een reeks besmettingen bij de club met het nieuwe coronavirus. Zes spelers zijn positief bevonden. Als gevolg daarvan gaat de voltallige selectie inclusief de stafleden twee weken in thuisisolatie. De komende duels zijn tot nader order uitgesteld.

Bij de huidige nummer vier van de Russische ranglijst zijn ruim veertig personen met de besmette spelers in nauw contact geweest. Het is nog niet duidelijk hoeveel clubmensen in totaal het virus hebben opgelopen.

“We waren klaar voor onze wedstrijd tegen Sotsji”, liet voorzitter Artasjes Aroetjoenjants weten. “Maar in het leven heb je het niet altijd voor het zeggen. We hebben helaas zes zieke spelers. Dit is pure overmacht.”

Benjamin Nicaise wordt technisch directeur bij Standard

Standard heeft Benjamin Nicaise aangesteld als technisch directeur. De 39-jarige Fransman voetbalde tussen 2008 en 2010 bij de Rouches. “Hij zal verantwoordelijk zijn voor de scouting en de dagelijkse werking van de technische, logistieke en medische staf van onze A-kern”, meldt Standard op de clubwebsite. “Hij zal ook nauw samenwerken met ons opleidingscentrum om de ontbolstering van jonge talenten te bevorderen.”

📝 NEWS | Benjamin Nicaise Directeur Technique des Rouches 👉 https://t.co/fwzXKOVfV4 🔴⚪



📝 NEWS | Benjamin Nicaise Technisch Directeur van de Rouches 👉 https://t.co/EzId8pJoyK 🔴⚪#RSCL pic.twitter.com/gTN7BmWStu Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

AS Monaco stelt met Paul Mitchell nieuwe sportief directeur aan

De Engelsman Paul Mitchell, de voormalige technische directeur van de voetbalafdeling van Red Bull, is de nieuwe sportief directeur bij het Franse AS Monaco, zo maakte de club woensdag bekend. Hij is de opvolger van Michael Emenalo, die vorig jaar aan de deur werd gezet in het prinsdom.

“Mitchell krijgt de sportieve verantwoordelijkheid van de club, de academie en Cercle Brugge”, zo vertelt vicevoorzitter Oleg Petrov in een mededeling. Cercle is al enkele jaren in Monegaskische handen. Bij Monaco is zijn eerste taak het spelersaantal te verminderen. Bij Cercle wordt er gewacht op een nieuwe coach. Naast Mitchell arriveert er met Laurence Stewart een tweede Engelsman bij de club. Hij wordt verantwoordelijk voor transfers en sportieve ontwikkeling.

L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer l’arrivée de Paul Mitchell au poste de Directeur Sportif 🔴⚪️https://t.co/EEe3TT1FzV AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link

Standard stelt nieuw shirt voor

Terwijl ze in Spanje, Engeland en Duitsland weer voetballen, is het voor de fans in ons land wachten op het nieuwe seizoen. Heel wat clubs zijn ondertussen al met de voorbereiding gestart op de jaargang 2020-2021. Ook naast het veld. Zo stelde Standard met een indrukwekkend filmpje in samenwerking met sponsor New Balance zijn nieuwe thuisshirt voor.

Uwe Seeler mag ziekenhuis verlaten

De Duitse voormalige topvoetballer Uwe Seeler mag komend weekend het ziekenhuis verlaten, zo melden Duitse media woensdag.

Het 83-jarige voetbalidool, clubicoon van HSV, werd eind mei in het ziekenhuis opgenomen nadat hij bij een val in huis zijn heup had gebroken. Seeler ging daarvoor onder het mes en had nadien enkele weken nodig om weer op krachten te komen.

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor HSV, de club waarmee hij in 1960 kampioen van Duitsland werd. Met de nationale ploeg verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler met West-Duitsland brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten.

Seeler is een hartpatiënt en heeft al een tijdje een broze gezondheid. Desondanks liet hij zich voor de coronacrisis nog regelmatig zien in het stadion van HSV.

Twente legt lot in handen van Ron Jans (ex-Standard)

Ron Jans is de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. De 61-jarige Jans, in 2012 vier maanden T1 bij Standard, ondertekent een contract voor één seizoen. “Ik kijk uit naar deze uitdaging bij FC Twente”, reageert Jans. “Er wacht hier een grote klus, er moet veel gebeuren, maar ik vind het heerlijk om weer aan de slag te gaan. Afgelopen week heb ik goede gesprekken gehad met technisch directeur Jan Streuer, over de plannen van de club. Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel.”

Als speler droeg Ron Jans het shirt van PEC Zwolle, FC Groningen, Roda JC en het Japanse Mazda SC. Hij beëindigde in 1991 zijn profcarrière bij Veendam. Na enkele ervaringen als trainer in de lagere reeksen bekleedde hij in 2001 de functie van assistent-trainer bij FC Emmen. Daarna was hij hoofdtrainer van FC Groningen, sc Heerenveen, Standard en PEC Zwolle. In 2014 won hij met de Zwolse club de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Een jaar later bereikte hij met Zwolle ook de bekerfinale. Van 2017 tot 2019 was Jans technisch manager bij FC Groningen en afgelopen seizoen hoofdtrainer van het Amerikaanse FC Cincinnati.

Zijn passage bij Cincinnati kwam afgelopen februari wel abrupt ten einde. Jans zou bij de club volgens mediaberichten bij het meezingen van een liedje in de kleedkamer het zogenoemde ‘N-word’ hebben gebruikt. De Major League Soccer stelde hierop een onderzoek naar racisme in, waarna de Nederlander zijn ontslag aanbood.

Bournemouth verlengt vier contracten tot het einde van het seizoen

Premier League-club Bournemouth heeft de aflopende contracten van doelman Artur Boruc, verdedigers Simon Francis en Charlie Daniels en middenvelder Andrew Surman verlengd tot het einde van het seizoen in Engeland. Buitenspeler Ryan Fraser sloeg de contractverlenging af.

Bournemouth staat voorlopig achttiende in de Premier League, de eerste degradatieplaats. Zaterdag ontvangt het het Crystal Palace van Christian Benteke. Er staan nog negen speeldagen op het programma in Engeland. De Premier League herneemt woensdagavond na een gedwongen coronapauze van meer dan drie maanden.

We can also confirm that Ryan Fraser has declined to sign a short-term contract extension. #afcb 🍒https://t.co/JEsuO4juxW AFC Bournemouth(@ afcbournemouth) link

Duitse voetbalbond denkt aan finale voor bijna 1.000 fans

Voor Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, is het een optie om de finale van de DFB-Pokal met een duizendtal fans in de tribunes af te werken. De eindstrijd, tussen Bayern München en Bayer Leverkusen, staat op 4 juli in het Olympiastadion van Berlijn op het programma.

Fans zijn in Duitsland, bij de hervatting van de Bundesliga, niet welkom in de stadions. Dat was ook zo in de halve finales van de beker, eerder deze maand. Maar volgens Keller bestaat de kans wel degelijk dat een klein aantal fans de finale mag bijwonen.

“Het is de verantwoordelijkheid van de Berlijnse autoriteiten”, zei hij aan de Duitse televisie. “In Berlijn zijn evenementen tot duizend personen toegestaan. Als de Berlijnse senaat dus zegt: ‘Ja het is mogelijk’, dan denk ik dat we het moeten doen.” Er zouden al gesprekken aan de gang zijn. De Berlijnse autoriteiten lieten al verstaan dat er voor een voetbalfinale geen speciale uitzondering gemaakt zal worden. Het aantal van duizend aanwezigen in het stadion is inclusief voetballers, stafleden en ander personeel.

Supportersverenigingen van Bayern München en Leverkusen vroegen de Duitse voetbalbond gisteren nog om de bekerfinale uit te stellen totdat die met publiek gespeeld kan worden. “Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn”, schreven Club nr. 12 en Nordkurve 12 in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Keller.

David Silva doet seizoen uit bij Manchester City

Het contract van David Silva loopt af op 30 juni, maar de Spanjaard zal het seizoen 2019-2020 in de Premier League met Manchester City afwerken. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola bevestigd. City trapt vanavond zijn seizoen in de Engelse hoogste afdeling weer op gang. De wedstrijden lagen sinds midden maart stil wegens de coronacrisis. Het seizoen zal normaal tot eind juli duren.

“David zal bij ons blijven tot het einde van het seizoen”, zei Guardiola. “Helaas zal hij zijn laatste duels zonder fans spelen. Ik hoop echter dat de club voor hem een afscheid die naam waardig kan houden, ook voor de supporters.” De 34-jarige Silva kwam in 2010 bij City terecht. Hij pakte met het team vier Engelse titels en speelde in totaal 424 matchen, waarin hij 74 doelpunten maakte en 137 assists uitdeelde.

Officieel: Najar keert terug naar MLS en gaat bij Los Angeles FC aan de slag

De transfer van Andy Najar is helemaal rond. De rechtsachter verlaat Anderlecht na zeven seizoenen en gaat in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) aan de slag bij Los Angeles FC. Najar en zijn nieuwe club deelden een video waarin de flankspeler de uitrusting van LAFC draagt. “Terug naar de MLS. Laten we eraan beginnen”, schreef hij erbij.

Najar streek in 2013 neer bij RSCA, nadat hij overkwam van DC United. In 164 wedstrijden met de Brusselaars maakte hij 14 doelpunten en deelde hij 16 assists uit. Hij won met Anderlecht twee Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017). Wegens een kruisbandletsel, dat hij in juli vorig jaar opliep, kwam hij dit seizoen niet in actie.

KV Oostende legt enkele oefenpartners vast

De voorbereiding van KV Oostende krijgt steeds meer vorm. Op 11 juli wordt een oefenmatch gespeeld in en tegen KSKV Zwevezele uit tweede amateurklasse. Op 18 juli volgt een oefenpot op het kunstgrasveld van eerste amateurklasser Winkel Sport. Een week later, op 25 juli, speelt KVO tegen Union uit 1B op een nog te bevestigen locatie. Op 4 juli en 1 augustus staan ook oefenmatchen gepland, maar die tegenstanders zijn nog niet bevestigd. (TVA)