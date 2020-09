Football Talk. Standard speelt toch thuis in tweede voorronde EL - Spaanse sportief directeur voor Waasland-Beveren De voetbalredactie

01 september 2020

0

AA Gent start eventuele CL-play-offs met thuismatch

Nadat AA Gent gisteren met Rapid Wenen een op papier haalbare kaart lootte voor de derde voorrondes van de Champions League, wees een nieuwe loting vandaag uit dat de winnaar van dat duel de play-offs start met een thuiswedstrijd. Die wordt wel volgens het klassieke patroon (heen- en terugwedstrijd) afgewerkt. Bij een eventuele overwinning tegen Rapid, wacht de Buffalo’s een dubbele confrontatie met Dinamo Kiev of AZ Alkmaar. De heenwedstrijd van die play-offs is voor 22 of 23 september, een week nadien volgt de terugwedstrijd. Op 1 oktober wordt er dan geloot voor de groepsfase van de Champions League.

Spaanse sportief directeur voor Waasland-Beveren

Miguel Torrecilla (50) is met onmiddellijke ingang de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. De Spanjaard volgt Danny De Maesschalck op, die zijn assistent wordt. Torrecilla was tot vorig seizoen sportief directeur van het Spaanse Sporting Gijon, dat uitkomt in de Segunda Division. Eerder zette hij de sportieve lijnen uit bij ondermeer Real Betis en Celta de Vigo. Die laatsten promoveerden onder zijn bewind in 2012 naar de Primera Division.

Het aanstellen van deze nieuwe sportief verantwoordelijke zou los staan van de komst van een eventuele buitenlandse investeerder. (MVS)

Standard speelt dan toch thuis in tweede voorronde Europa League

Standard moet dan toch niet naar Wales om zijn tweede voorronde van de Europa League af te haspelen. De loting van gisteren wees uit dat de Rouches op bezoek zouden moeten bij Bala Town, maar vandaag kondigde die club aan dat er overeen is gekomen om de wedstrijd op 17 september af te werken op Sclessin. Zoals geweten zijn er wel nog steeds geen fans welkom.

NEWS: Our #UEL fixture against @Standard_RSCL has been reversed. Therefore the Lakesiders will travel to Belgium to face Standard Liege behind closed doors on the 17th of September pic.twitter.com/3eLT91NRW7 Bala Town F.C.(@ BalaTownFC) link

Inter en Atalanta beginnen later aan Serie A

Inter Milan (met Romelu Lukaku) en Atalanta Bergamo beginnen niet op 19 september aan de Serie A, maar pas de week nadien. Dat heeft de Italiaanse voetballiga dinsdag gemeld. Inter en Atalanta waren in augustus nog aan zet in Europa, nadat de coronacrisis de kalender van het voorbije seizoen overhoop gooide. Inter speelde op 21 augustus nog de finale van de Europa League tegen Sevilla, Atalanta op 12 augustus de kwartfinales van de Champions League tegen PSG.

De eerste speeldag van de Serie A staat in het weekend van 19 en 20 september op de agenda. De volledige kalender wordt normaal woensdag bekendgemaakt.

UEFA hoopt nog steeds op Europese Supercup in Boedapest, na Hongaarse reisbeperkingen

De UEFA hoopt nog altijd dat de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla op 24 september in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zoals gepland kan plaatsvinden. Wegens de oplopende besmettingen met het coronavirus heeft het land de grenzen voor buitenlanders immers grotendeels gesloten.

Vanaf 1 september mogen alleen buitenlanders Hongarije binnen die daarvoor een dringende en geldige reden hebben. Volgens de UEFA is niet duidelijk of voetballers daartoe behoren. “We praten daarover nu met de Hongaarse autoriteiten”, luidt het bij de Europese voetbalfederatie. “Ons plan is nog steeds om de wedstrijd onder zo veilig mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.”

Het was ook de bedoeling dat bij de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League (Bayern) en de Europa League (Sevilla) een derde van de capaciteit van de Puskas Arena in Boedapest bezet zou mogen worden. Ook dit is volgens de UEFA nu onderwerp van gesprek.