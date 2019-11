Football Talk. Standard richt de blik nog meer op China en mag met prinses Astrid mee op prinselijke missie Redactie

20 november 2019

08u59 0

Standard richt zich op sociale mediakanalen in China

Standard reist binnenkort samen met prinses Astrid naar China. De Luiks club is door AWEX en de Chinese voetbalfederatie uitgenodigd om deel te nemen aan een prinselijke missie in Peking en Shanghai. Standard krijgt daarbij de eer om het partnership met de Chinese voetbalfederatie en de Academie voor te stellen, maar ook om de opening van een bureau in Shanghai aan te kondigen.

Standard zal voortaan ook actief zijn op de Chinese sociale mediakanalen Sina Weibo en WeChat, het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de Chinese partner Star Union. Zij zullen vanaf nu ook op het shirt van de U21-ploeg pronken. “Onze voorzitter Bruno Venanzi zal een memorandum ondertekenen (waarbij ook de provincie Luik betrokken is) om het organiseren van stages uit China in onze installaties verder te promoten. Standard wordt zo de eerste Belgische club die neerstrijkt op de Chinese bodem en de Chinese sociale mediakanalen en treedt daarmee in de voetsporen van tal van Europese topclubs. Meer dan ooit wil onze club open en proactief zijn ten opzichte van de interesse in de kwaliteitsvolle opleiding op onze Academie door een land dat zich in de toekomst wil profileren als een grote voetbalnatie”, klinkt het bij Standard.

