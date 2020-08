Football Talk. Standard moet Bastien 6 tot 8 weken missen - Twee coronagevallen bij Nice - Henrik Larsson wordt assistent van Koeman bij Barcelona Voetbalredactie

21 augustus 2020

13u41 0

Twee coronagevallen bij Nice

Ligue 1-club OGC Nice kampt in zijn spelersgroep met twee coronabesmettingen. Dat bevestigde coach Patrick Vieira op zijn persconferentie, twee dagen voor de hervatting van de Ligue 1 tegen promovendus Lens. De positieve testen kwamen gisteren aan het licht, vandaag trainde het duo al niet meer mee. De spelers werden in isolatie geplaatst en staan in direct contact met de clubdokter.

Een wedstrijd in de Ligue 1 kan vanaf vier positieve gevallen verplaatst worden. Nice werd tot nu gespaard van coronabesmettingen sinds de hervatting van de trainingen op 15 juni.

Bastien (Standard) zes tot acht weken buiten strijd

Standard heeft bekendgemaakt dat het Samuel Bastien de komende zes tot acht weken zal moeten missen. Bastien verliet afgelopen maandag het veld van Waasland-Beveren met een blessure.

“De laatste dagen werden er verschillende onderzoeken uitgevoerd en die bevestigden dat onze middenvelder spijtig genoeg een blessure heeft opgelopen aan zijn hamstrings”, preciseerde Standard op haar website.

De 23-jarige Bastien scoorde op de openingsspeeldag het enige doelpunt in de partij tegen Cercle Brugge (1-0-zege). Standard neemt het zondag (om 13u30) op de derde speeldag op tegen Racing Genk.

Nog geen Mrabti in selectie Malinwa

Nog geen Kerim Mrabti (26) in de selectie van KV Mechelen. Coach Wouter Vrancken acht de Zweedse nieuwkomer “fysiek nog niet klaar” om een wedstrijd te spelen. Ondanks het feit dat hij de voorbije weken meetrainde bij Djurgardens in zijn thuisland heeft hij toch nog een conditionele achterstand. “Dat geeft hij ook zelf aan”, aldus Vrancken. Marian Shved, die andere aanwinst, zit wel in de selectie. (ABD)

Larsson assistent van Koeman

De Zweed Henrik Larsson wordt de assistent van Ronald Koeman bij Barcelona. Hij vervoegt samen met ex-Hoffenheimtrainer Alfred Schreuder de technische staff. Koeman en Larsson speelden samen bij Feyenoord tussen 1995 en 1997. Larsson kwam in 2004 via Celtic bij Barça. Hij speelde er twee seizoenen en scoorde 22 keer in 62 wedstrijden. Met Barcelona won hij een Champions League, twee keer La Liga en een Spaanse Super Cup.

Schreuder y Larsson se incorporan al staff técnico de Koeman 💪🔵🔴 FC Barcelona(@ FCBarcelona_es) link

Sevilla vanavond zonder topschutter Ocampos?

Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos is nog altijd een twijfelgeval voor de finale van de Europa League van vrijdag tegen Internazionale. Dat heeft trainer Julen Lopetegui een dag voor de finale in Keulen laten weten.

De 26-jarige Argentijn moest in de halve finale tegen Manchester United geblesseerd van het veld. De topscorer van Sevilla heeft last van zijn dijbeen. Volgens Lopetegui heeft Ocampos nog tijd, maar hij zei ook dat ‘alle spelers 100 procent moeten zijn voor de finale’. “Inter heeft geweldige spelers. Zij zijn in staat om in het laatste halfuur aan te vallen”, aldus de coach. “Wij moeten proberen op ons sterkst te zijn en toeslaan als het zwaar wordt.”

Spezia promoveert voor het eerst naar Serie A, brilscore in heenmatch Spaanse promotiefinale

Spezia Calcio komt volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan uit in de Serie A. Het team dwong donderdag de promotie af in de return van de barragewedstrijd tegen Frosinone.

Frosinone, met ex-international Alessandro Nesta als trainer, won de partij op het veld van Spezia met 0-1. Maar dat volstond niet om te stijgen, Frosinone had immers een zege met twee doelpunten verschil nodig. Spezia had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen, maar promoveert omdat het hoger eindigde in de Serie B (derde tegen achtste).

Spezia Calcio vervoegt komend seizoen in de Serie A als stijger Benevento en Crotone, die rechtstreeks stegen na hun eerste twee plaatsen in de stand. Lecce, Brescia en SPAL zakken uit de Serie A. Het nieuwe seizoen in de Italiaanse hoogste klasse start normaal op 19 september.

In Spanje hebben Elche en Girona hebben donderdagavond 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de promotiefinale in de Spaanse tweede klasse. De terugwedstrijd in Girona is voor komende zondag. De winnaar stijgt samen met Huesca en Cadiz komend seizoen naar La Liga.