Football Talk. Standard mag 7.500 fans verwelkomen - Charleroi op één zege van beste competitiestart ooit

17 september 2020

Charleroi op één zege van beste competitiestart ooit

Charleroi - Beerschot is de onverwachte topper van de zesde speeldag. Eén tegen twee. De meest secure verdediging tegen de meest productieve aanval. De nummer één van de clean sheets (Nicolas Penneteau) tegen de nummer één van de doelschutters (Raphael Holzhauser). Een weerzien ook voor Hernan Losada. De coach van Beerschot speelde één seizoen bij Charleroi. Dat was in 2010-2011, onder leiding van vijf (!) verschillende coaches: Jacky Mathijssen, Laszlo Csaba, Tibor Balog, Zoltan Kovacs en Luka Peruzovic. Ondanks die carrousel (of wellicht precies daarom) zakte Charleroi als laatste naar tweede klasse. Losada trof geen schuld. Hij predikte in de woestijn van water- en frisdrankproducent Abbas Bayat, de toenmalige voorzitter van Charleroi. Mehdi Bayat heeft het meegemaakt als commercieel directeur, Massimo Bruno als ontluikend talent.

Winnen de Carolo’s, dan laten ze hun beste competitiestart ooit registreren, vermits ze in 2017-2018 op de zesde speeldag hun eerste punten verloren. 0-0 op Standard. Een bijkomende spoorslag, die kans om nog beter te doen dan drie jaar geleden? Ongetwijfeld, maar Karim Belhocine gaat daar goed mee om. Hoe langer een reeks overwinningen duurt, hoe dichter de dag komt dat die wordt onderbroken, beseft hij ook wel. En dat Beerschot een kwaaie tegenstander wordt, benadrukte Guillaume Gillet. Hij had het wel over GBA, maar iemand die jaren in het buitenland heeft gevoetbald mag je dat niet kwalijk nemen. Guillaume verontschuldigde zich trouwens voor de lapsus.

Hoe dan ook: wie sinds januari van dit jaar qua puntenoogst gelijke tred houdt met landskampioen Club Brugge (30-30), kan tegen een stoot. (AR)

Dan toch geen fans toegelaten bij openingsmatch Bundesliga

Bayern München mag morgen dan toch geen supporters toelaten in de Allianz Arena voor de openingsmatch van het nieuwe Bundesliga-seizoen tegen Schalke 04. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Eerder op de dag was er nog sprake van 7.500 fans toe te laten in het stadion van Bayern München, maar uiteindelijk stapt men af van dat plan gezien er in de regio steeds meer besmettingen met het coronavirus worden vastgesteld.

Begin deze week kwamen de Duitse deelstaten overeen dat clubs 20 procent van alle beschikbare tickets mogen verkopen. Het is echter aan de plaatselijke autoriteiten en gezondheidsinstanties om een definitieve beslissing te nemen voor elke wedstrijd.

Boedapest is risicogebied, maar UEFA laat toch fans toe in Puskás Arena

De UEFA Super Cup tussen Bayern München en Sevilla zal volgende week donderdag zoals gepland met fans plaatsvinden in Boedapest, ook al werd de Hongaarse hoofdstad door het Robert Koch Instituut aangeduid als risicogebied. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) laten weten. De Duitse gezondheidsinstantie voegde Boedapest woensdagavond toe aan de lijst met gebieden die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie en vaardigde een reiswaarschuwing uit. “De UEFA staat in contact met FC Bayern om de gevolgen van de beslissing van de Duitse autoriteiten voor reizende supporters te bespreken”, zo klinkt het bij de UEFA.

In de Puskás Arena wordt 30 procent van de normale stadioncapaciteit (67.000 plaatsen) benut, zo meldde de UEFA vorige week. Champions League-winnaar Bayern en Europa League-winnaar Sevilla krijgen elk 3.000 tickets. Om Hongarije binnen te komen, is hoe dan ook een negatief coronatestresultaat nodig.

Standard mag 7.500 supporters op Sclessin toelaten

Standard mag in zijn komende thuiswedstrijden 7.500 fans toelaten op Sclessin. Dat blijkt uit een persbericht van de stad Luik. Eerder was er sprake van 10.000 supporters. Sclessin heeft een capaciteit van ruim 27.000 plaatsen.

Dankzij een ministerieel besluit hebben burgemeesters de mogelijkheid om af te wijken van de regel dat maximum 400 mensen evenementen in open lucht kunnen bijwonen. De Luikse burgemeester Willy Demeyer wijst er wel op dat het goedgekeurde protocol strikt opgevolgd moet worden. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht in een ruime omgeving van het stadion en moet het publiek in het stadion blijven zitten. Ook is reservatie verplicht om een wedstrijd bij te wonen. Standard moet zorgen voor aparte trajecten per bubbel van 400 supporters. Er moet ook desinfecterende gel beschikbaar zijn voor de fans. Verder mogen de horecazaken tot één uur na de wedstrijd open blijven mits respect voor de geldende gezondheidsmaatregelen, maar ze mogen geen terras opstellen. Vanavond tegen Bala Town zijn er evenwel nog geen fans welkom.

De Boer nieuwe bondscoach van Oranje?

Frank de Boer staat op de radar van de KNVB (De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) als kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach. De directie van de voetbalbond wil graag voor de volgende interlandperiode met wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië een nieuwe bondscoach presenteren. Zo meldt AD.

De Boer staat op de shortlist van de KNVB en heeft inmiddels een oriënterend gesprek gevoerd met de bond. De 112-voudig international moest zeven weken geleden vertrekken bij Atlanta United en is dus beschikbaar. Eerder werden Frank Rijkaard en Peter Bosz al gepolst, maar zij bedankten voor de eer.

Blauw-zwart test vandaag opnieuw op Covid-19

Voorzichtigheid regeert bij de landskampioen. Club Brugge onderwerpt zijn spelersgroep, technische staf en omkadering vandaag - zoals het protocol van de Pro League het voorschrijft - opnieuw aan een Covid-19 onderzoek. De resultaten worden in principe morgen verwacht. Dan zal duidelijk zijn op wie Clement allemaal kan rekenen, komende zondag tegen Zulte Waregem. Club hoopt alvast dat David Okereke - die eerder deze week positief testte en sindsdien in quarantaine vertoeft - niemand anders heeft besmet. En, naast de aanvaller, al zeker niet bij aan de Gaverbeek: Brandon Mechele. Ook hij werd getroffen door het coronavirus en verblijft voor alle zekerheid nog een extra week in afzondering. Okereke en Mechele voelen zich wel goed - een geluk bij een ongeluk. (NP)

Voorstanders nieuw stadion Club: “Verzuring viert jammer genoeg hoogtij”

Onbegrip. Dat er enkele buurtbewoners een crowdfunding zijn gestart om juridische stappen te ondernemen tegen de bouw van een nieuw stadion voor Club op de Olympiasite, gaat er bij ‘FC Bruges Taskforce 5 na 12' niet in. Die actiegroep vindt net dat er “al bijzonder veel tegemoetkomingen” zijn gedaan inzake mobiliteit en overlast. “Maar blijkbaar kan er in Vlaanderen niks meer worden ondernomen zonder tegenstand”, klinkt het. “De verzuring viert jammer genoeg hoogtij. Voor sommigen zal het nooit goed zijn.” Intussen staat de teller van de crowdfunding ‘Leefbaar Sint-Andries’ op... 3.656 euro. Da’s nog ver van de 25.000 euro die de tegenstanders van het nieuwe stadion op Olympia hopen te verzamelen. (NP/TTV)

Acht stafleden Vitesse testen positief, onder wie coach Letsch

Bij acht stafleden van Vitesse is het coronavirus vastgesteld, maakte de Arnhemse voetbalclub donderdagochtend bekend. Ook de Duitse coach Thomas Letsch is besmet. Bij Vitesse speelt Loïs Openda, die door Club Brugge wordt uitgeleend. Het achttal moet de komende periode in thuisquarantaine. Naast Letsch hebben ook assistent-trainers Joseph Oosting en Jan Fiesser en de stafleden Rein Baart, Jan van Norel, Tim Arends en Dennis van der Meulen en coördinator medische zaken en fysiotherapeut Jos Kortekaas positief getest.

De thuiswedstrijd van Vitesse zaterdag tegen Sparta gaat wel gewoon door. De KNVB heeft dispensatie verleend, zodat technisch directeur Johannes Spors samen met Edward Sturing en Nicky Hofs voor de groep mag staan. Zij leiden voorlopig ook de trainingen.

België blijft FIFA-klassement ook na corona-onderbreking aanvoeren

De Rode Duivels houden op de donderdag gepubliceerde nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA hun eerste stek in handen. Wereldkampioen Frankrijk en Brazilië vervolledigen achter België de top drie.

Wegens de coronacrisis stonden eerder deze maand, met de twee eerste speeldagen in de Nations League, pas de eerste interlands van 2020 op de agenda. Enkel de nationale teams in Europa kwamen opnieuw in actie, de ploegen van de andere confederaties zijn pas de komende weken aan zet. De troepen van bondscoach Roberto Martinez lieten in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1) geen steek vallen.

De Duivels behouden zo de hoogste positie op de FIFA-ranking. Ook de rest van de top vier blijft ongewijzigd. Frankrijk is tweede, voor Brazilië en Engeland. Portugal gaat twee plaatsen vooruit en is de nieuwe nummer vijf, Uruguay (-1) zakt naar de zesde plek. Spanje (+1) is zevende, voor Kroatië (-2). Argentinië en Colombia blijven status quo en maken de top tien vol.

EK-tegenstanders van de Rode Duivels Rusland, 32e (+6), en Finland, 56e (+2), stijgen op de nieuwe FIFA-ranking. Denemarken, zowel in de Nations League als op het EK een opponent, blijft zestiende.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. Sinds de invoering van het klassement in december 1992 stonden slechts drie landen langer op kop: Brazilië, Spanje en Duitsland.

De Belgen kroonden zich ook al driemaal (2015, 2018 en 2019) tot Team van het Jaar, de erkenning voor het land dat op het einde van een kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

De ploeg van Martinez gaat nog een druk najaar tegemoet, met in oktober de drie volgende duels. Na een oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland (08/10) volgen de Nations League-wedstrijden in Engeland (11/10) en IJsland (14/10).

