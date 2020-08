Football Talk. Standard krijgt het licht nog niet op groen voor nieuw stadion - Eupen plaatst 80 jeugdspelers in quarantaine De voetbalredactie

05 augustus 2020

Nog geen vergunning voor renovatie Sclessin

Standard moet nog wachten voor het zijn stadion kan vernieuwen. La Dernière Heure meldt dat de Luikse club geen geïntegreerde vergunning kreeg van de Waalse overheid. De vergunning werd ook niet geweigerd, maar de club moet zijn dossier aanpassen. Volgens La Dernière Heure gaat het dan vooral over de parkings rond het stadion en enkele technische zaken, zoals de watertoevoer en de veiligheid op de tribunes. De Rouches willen Sclessin vernieuwen en de capaciteit van 28.700 naar 32.000 plaatsen opdrijven. Er moet ook ruimte komen voor commerciële activiteiten.

Cercle Brugge haalt videoanalist Metcalf van Tottenham

Cercle Brugge heeft Stuart Metcalf aan zijn staf toegevoegd. De 33-jarige Brit was de afgelopen vijf seizoenen als videoanalist verbonden aan Tottenham Hotspur, waar hij samenwerkte met TD Paul Mitchell. Die haalt zijn landgenoot nu naar Jan Breydel. Metcalf, eerder werkzaam bij Milton Keynes Dons (League One) en drie jaar bij Brighton & Hove Albion (toen in Championship), wordt bij Cercle verantwoordelijk voor performance & video analyse. (LUVM)

Tuchel vreest voor Mbappé, Verratti onzeker

Kylian Mbappé zal er hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn volgende week woensdag tijdens de kwartfinale van de Champions League met PSG tegen het Atalanta van onze landgenoot Timothy Castagne, verklaarde zijn coach Thomas Tuchel in de marge van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sochaux. Zaterdag wordt de beslissing genomen met de medische staf of hij eventueel op de bank zou kunnen zitten.

Tuchel verwacht er niet veel van. “Ik heb Kylian elke dag in het trainingscentrum gezien, hij werkt bijna de klok rond met de medische staf. Maar de wedstrijd komt er zeer snel aan.” Nog meer zorgen voor de Duitse coach, aangezien de Italiaanse middenvelder Marco Verratti last heeft van een kuitblessure. “We wachten nog op de exacte diagnose, maar we zijn ongerust.” Ook Layvin Kurzawa staat geblesseerd aan de kant, de Spaanse linksback Juan Bernat is wel weer beschikbaar.

Eupen plaatst 80 jeugdspelers en hun coaches in quarantaine

AS Eupen heeft tachtig jeugdspelers van de U15, U16 en U21 en hun coaches in quarantaine geplaatst in afwachting dat ze vandaag allemaal getest worden op Covid 19. Aanleiding daartoe is een positieve test eind vorige week bij een speler en gisteren bij een coach. De A-kern blijft buiten schot. (AR)

Meerdere coronagevallen bij Ajax in juni

Een aantal voetballers of stafleden van Ajax is besmet geweest met het coronavirus. Dat is gebleken uit testen die half juni zijn uitgevoerd. Volgens De Telegraaf gaat het om in totaal dertien personen. Een woordvoerder van Ajax wil dat aantal niet bevestigen. Hij kan wel kwijt dat half juni bijna negentig voetballers, stafleden en andere personen rond de selecties van Ajax en Jong Ajax getest zijn. Bij een aantal van hen zijn dus antistoffen tegen corona aangetroffen.

Het is onduidelijk waar en hoe alle slachtoffers besmet zijn geraakt. Ze hoeven ook geen symptomen van het longvirus hebben gehad. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze het virus voor juni opgelopen. De poorten van sportpark De Toekomst bleven zo’n anderhalve maand op slot nadat de eredivisie en eerste divisie in maart werden afgebroken vanwege de pandemie. Op dit moment is niemand bij Ajax besmet met het coronavirus, zo meldt een woordvoerder.

Nog vier extra coronabesmettingen bij Straatsburg

Bij de Franse club Straatsburg zijn nog eens vier extra coronabesmettingen vastgesteld, zo liet de club van Matz Sels dinsdag weten. Het totaal aantal gevallen bij de Straatsburgers komt zo op negen. Een oefenwedstrijd tegen Reims, die zaterdag op het menu stond, wordt geannuleerd.

“De vier nieuwe spelers waarover het gaat, zijn in afzondering geplaatst”, laat Straaatsburg weten in een mededeling. De tests dateren van maandag. “De club heeft een gezondheids- en preventieprotocol in werking gesteld, en we volgen aanbevelingen vanuit de overheden op. Om de gezondheid van iedereen te garanderen, is de oefenwedstrijd van zaterdag geannuleerd.” Eerder moesten de Straatsburgers al twee andere vriendschappelijke partijen tegen Nancy en Dijon afblazen.

Gele kaarten in Champions League en Europa League worden kwijtgescholden na achtste finales

De UEFA heeft aangekondigd dat alle spelers en staf de kwartfinales in de Champions League en Europa League zonder kaarten achter hun naam starten. Oorspronkelijk zouden de kaarten pas na de kwartfinales worden kwijtgescholden. De UEFA speelt hiermee in op de nieuwe situatie, waarin geen heen- en terugwedstrijden meer worden afgewerkt in beide Europese competities. Alle spelers en staf bekomen zo op twee duels van de finale, vanaf de kwartfinales, een blanco strafblad.

Dybala de beste van de Serie A

Paulo Dybala is door de Serie A uitgeroepen tot MVP (beste speler) van het seizoen 2019-2020. De 26-jarige Argentijn was in 33 competitieduels voor kampioen Juventus goed voor elf doelpunten en elf assists. In totaal scoorde de spitsbroeder van Cristiano Ronaldo, die hij opvolgt als laureaat, zeventien keer en deelde veertien assists uit in 45 matchen.

Juventus viel ook in de prijzen met doelman Wojciech Szczesny. De beste verdediger is Stefan de Vrij, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milaan. Daarnaast zijn er vermeldingen voor beste middenvelder Alejandro Gomez (temagenoot van Timothy Castagne bij Atalanta), beste aanvaller Ciro Immobile (Lazio, de topschutter dit seizoen) en grootste belofte Dejan Kulusevski (Parma).



Botaka zoekt contact met Bossut

Sammy Bossut, de onfortuinlijke doelman van Zulte Waregem die zaterdag in de oefenpartij tegen AA Gent een schedelbreuk en een hersenschudding opliep, verblijft nog op de afdeling intensieve verzorging in het UZ Gent. Zijn toestand is stabiel en de vooruitzichten op volledig herstel zijn gunstig. Er wacht de goalie, die volgende week 35 wordt, een lange revalidatie. Jordan Botaka, de flankspeler van AA Gent die na een stevig, maar onvrijwillig contact aan de basis lag van de vreselijke blessure, probeerde (voorlopig tevergeefs) contact op te nemen met Bossut. (RN/ESK)

Steegen perschef af bij Anderlecht

Brusselse verankering. Het is een aspect waar Anderlecht onder Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt zwaar op wil inzetten. In die optiek schakelt RSCA David Steegen in om de contacten met de lokale en gewestelijke partners te optimaliseren. Steegen neemt bijgevolg wel afscheid van zijn rol als perschef, Jan Gatz volgt hem vanaf volgende week op. Gatz, zoon van politicus Sven, werkt momenteel als woordvoerder bij Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelaar. (PJC)

Publiek bij matchen in Duitsland?

Volgende week maandag komen in Duitsland de ministers van Gezondheid samen om een terugkeer van publiek in de voetbalstadions te bespreken. De Duitse voetballiga heeft een plan/protocol klaar voor wanneer de competitie hervat op 18 september. De clubs uit de eerste en tweede Bundesliga moeten vandaag hun goedkeuring geven over de maatregelen, waaronder een verbod op uitsupporters, alcohol en het openen van staantribunes. Maar het zijn de autoriteiten die uiteindelijk zullen beslissen. (FDZ)

60 amateurclubs uiten hun ongenoegen aan Voetbal Vlaanderen

Nadat bekend geraakte dat er na de onverwachte promotie van Lierse-Kempenzonen een knokpartij in zicht komt rond de vrijgekomen plaats in Eerste Nationale, lijkt de bom in ons nationale amateurvoetbal definitief gebarsten. Meer dan 60 Vlaamse clubs uit Eerste, Tweede en Derde Nationale verenigden zich onder het ‘charter Amateurvoetbal 2020' en vandaag organiseren ze een persconferentie in het stadion van Thes Sport om hun eisenbundel openbaar te maken. De clubs verwijten Voetbal Vlaanderen een te lakse aanpak de voorbije maanden. Ze willen daarom zelf de belangen van onze nationale amateurclubs verdedigen via een werkgroep die de clubs zal vertegenwoordigen. De druppel te veel blijkt het opmerkelijke nieuws dat voor volgend seizoen de beloften van Club Brugge toegang zullen krijgen tot 1B. Dat terwijl nogal wat gegadigde clubs in Eerste Amateur van het voorbije seizoen het moesten afleggen van strenge licentieregels.

Twee specialisten moeten de komende dagen de situatie in het amateurvoetbal ‘ontmijnen’. (DLKB)