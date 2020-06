Football Talk. Standard krijgt fikse boete voor wangedrag supporters - Data bewijzen dat thuisvoordeel weg is zonder fans Redactie

Standard krijgt fikse boete voor wangedrag supporters

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Standard een boete van 6.000 euro (waarvan 1.000 euro met uitstel) opgelegd, omdat Luikse supporters in de thuismatch van 22 februari tegen Antwerp pyrotechnisch materiaal gebruikten en met projectielen richting Didier Lamkel Zé gooiden.

De feiten dateren van 22 februari, toen Standard gastheer speelde voor Antwerp op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League. Op het uur kreeg Antwerp-middenvelder Lamkel Zé allerlei voorwerpen uit het thuisvak over zich heen. De Kameroener gaf een aansteker af aan scheidsrechter Verboomen. Gedurende de wedstrijd gooiden de Luikse fans ook met knalbommetjes en er werd nog ander pyrotechnisch materiaal afgestoken. Dat gebeurde op verschillende tijdstippen en vanuit verschillende tribunes.

Standard betwistte de feiten niet, maar zegt dat er sprake is geweest van provocatie door Lamkel Zé. Daarnaast legden de Rouches de Geschillencommissie uit dat de club er alles aan doet om dergelijke incidenten te vermijden. Er werden door de Luikenaars zelf al stappen ondernomen om de amokmakers te vatten. Zo stelde de politie twee pv’s op voor het werpen van bekers, en eentje voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal. De Luikse politie, die nog steeds op zoek is naar andere aanstokers, concludeerde dat “ondanks de preventiecampagnes en het dagelijkse werk van Standard er toch nog altijd ‘supporters’ zijn die zich blijven misdragen”.

In eerste aanleg kreeg Standard een boete van in totaal 8.000 euro, maar de Rouches tekenden beroep aan tegen die uitspraak van 6 april. Ze slaagden er uiteindelijk in om een deel van de boete kwijt te spelen. “Aangezien Standard veel moeite doet om zo’n incidenten te voorkomen, er geen personen in gevaar zijn gebracht en er ook geen invloed was op het normale verloop van de wedstrijd, kan een deel met uitstel opgelegd worden”, aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep in de motivering van het vonnis.

Data geven aan dat thuisvoordeel weg is bij spelen zonder fans

Van thuisvoordeel is geen sprake meer bij het spelen in lege stadions. Bij de eerste zes speelronden sinds de hervatting van de Bundesliga is het winstpercentage van de thuisploeg gehalveerd.

Databureau Gracenote zocht uit dat voor de coronapauze de thuisploegen 43 procent van de duels wonnen en dat percentage is gedaald tot slechts 21 procent. De helft van de wedstrijden werd zelfs gewonnen door de uitspelende club, 29 procent eindigde in een gelijkspel. Dat in een willekeurige reeks slechts 12 van de 56 wedstrijden werden gewonnen door de club die in eigen stadion speelde, was alleen in december 2009 eens voorgekomen.

Thuisclubs kwamen ook aanzienlijk minder vaak tot scoren. Met de eigen fans achter zich kwamen de clubs in Duitsland tot een gemiddelde van 1,74 goals, voor lege tribunes is dat gemiddelde gedaald tot 1,23. “Data tonen aan dat spelers er mogelijk onbewust voor kiezen om de bal af te geven in plaats van zelf iets te ondernemen wat de fans op de banken zou krijgen”, zei Simon Gleave namens Gracenote.

Bayern München heeft alle zes de wedstrijden sinds de onderbreking gewonnen en kan dinsdag in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen kampioen worden. In Engeland wordt de Premier League woensdag weer hervat. Afgelopen weekend werd er ook in Spanje en Italië weer afgetrapt, overal zonder fans.

Nantes neemt Moses Simon (ex-AA Gent) definitief over van Levante

FC Nantes neemt de Nigeriaanse international Moses Simon definitief over van het Spaanse Levante. Dat deelde de Franse eersteklasser maandag mee. De voormalige spits van AA Gent werd afgelopen seizoen al gehuurd van Levante, nu licht Nantes ook de aankoopoptie. Dat kost de club naar verluidt 5 miljoen euro.

De 24-jarige Simon speelde van januari 2015 tot juni 2018 voor Gent. Dat plukte hem weg bij het Slovaakse Trencin. Eind mei werd hij door de fans van Nantes tot Speler van het Jaar verkozen.

Seraing verwelkomt zes spelers van FC Metz

FC Seraing krijgt zes jonge spelers van FC Metz ter beschikking. Dat meldde de Luikse club maandag. Het naar 1B gepromoveerde Seraing is een sattelietclub van de Noord-Franse eersteklasser.

Seraing verwelkomt de 20-jarige Senegalese aanvaller Amadou Dia N’Diaye, de 21-jarige Belgische middenvelder Sami Lahssaini, een jeugdproduct van Seraing, en vier Fransen: de 19-jarige Guillaume Dietsch, doelman bij de Franse U19, de 18-jarige verdediger Yann Godart, de 20-jarige verdediger Aboubacar Lô en de 20-jarige middenvelder Georges Mikautadze.

Op zijn Ivoriaan Ali Sanogo kan Seraing enkele maanden geen beroep doen. De 21-jarige aanvaller werd maandag in Antwerpen geopereerd aan de kruisbanden van de rechterknie.

Boyata (Hertha Berlijn) één speeldag geschorst na rode kaart tegen Frankfurt

Hertha Berlijn moet het slechts één speeldag zonder Dedryck Boyata stellen. Na zijn rode kaart van zaterdagavond tegen Eintracht Frankfurt (1-4-nederlaag) kreeg de 29-jarige verdediger de minimumsanctie. De Rode Duivel ontbreekt dinsdagavond in het uitduel tegen SC Freiburg.

Dedryck Boyata was zaterdag de antiheld in Hertha Berlijn-Eintracht Frankfurt. Na aantikken van Bas Dost op de rand van de zestienmeter kreeg de verdediger een tweede gele kaart op slag van rust. De thuisploeg leidde op dat moment met 1-0, maar met een man meer keerde Frankfurt het tij in de tweede helft.

Muslera (Galatasaray) loopt zware beenblessure op

Galatasaray-doelman Fernando Muslera heeft zondag een breuk in zowel zijn scheen- als kuitbeen opgelopen in de eerste wedstrijd van zijn club sinds de hervatting van de Turkse competitie na de onderbreking door de coronacrisis. Dat heeft Galatasaray bekendgemaakt.

De 33-jarige Uruguayaanse international (116 caps) blesseerde zich in de eerste helft van de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Rizespor na contact met aanvaller Milan Skoda. Maandag ondergaat de aanvoerder van Galatasaray nog bijkomende onderzoeken, waarna hij onder het mes gaat.

Na de nederlaag tegen Rizespor staat Galatasaray op de derde plaats in de Turkse eerste klasse, op zes punten van koplopers Trabzonspor en Basaksehir.

Casillas niet langer kandidaat-bondsvoorzitter in Spanje

Voormalig topdoelman Iker Casillas is niet langer kandidaat-voorzitter bij de Spaanse Voetbalbond RFEF, zo maakte hij bekend op zijn sociale media.

Als reden haalt de intussen 39-jarige wereldkampioen van 2010 de gevolgen van het coronavirus aan. Spanje is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen. "Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak", aldus Casillas. "In de sportwereld moeten we de clubs, spelers en competities helpen en onze energie niet verspillen aan een uitputtende verkiezingsstrijd."

Casillas diende medio februari, voor de uitbraak van de coronapandemie, officieel zijn kandidatuur in. Hij zou de enige tegenkandidaat worden voor huidig preses Luis Rubiales, die nu de weg vrij heeft richting een tweede ambtstermijn. De verkiezing staat op 17 augustus op het programma.

De voormalige doelman van Real Madrid kreeg op 1 mei 2019 een hartaanval op training. Enkele maanden later hervatte hij de trainingen, maar sinds het incident speelde hij nog geen wedstrijd. Officieel staat hij nog op de loonlijst van Porto, waar hij in de staff opgenomen werd. Zijn definitief afscheid heeft hij nooit aangekondigd.