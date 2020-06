Football Talk. Standard biedt drie jeugdspelers profcontract aan - Haaland is fit om dit weekend te spelen Redactie

11 juni 2020

15u47 0

Standard biedt drie jeugdspelers profcontract aan

Standard heeft jeugdproducten Olivier Dumont (18) en Abdoul Tapsoba (18) een profcontract gegeven. Dumont belandde in 2011 in het opleidingscentrum van Standard. Hij speelde vorig seizoen bij de U18/U21. Komend seizoen moet hij trachten een kans af te dwingen onder de nieuwe coach, de Fransman Philippe Montanier. Die werd woensdag aangesteld als opvolger van Michel Preud’homme.

De Rouches boden ook Abdoul Tapsoba een profcontract aan. De Burkinees kwam vorige zomer op huurbasis over van ASEC Mimosas uit Ivoorkust. Hij speelde wedstrijden bij de beloften en trainde bij de A-kern. Bij Standard zijn ze overtuigd van zijn kwaliteiten en lichtten ze nu de aankoopoptie in zijn contract. Ook de 18-jarige Damjan Pavlovic blijft in Luik. De Belgisch-Servische verdedigende middenvelder maakt sinds 2008 deel uit van de club.

📝 NEWS | Nouveau contrat pour Olivier Dumont ➡ https://t.co/325SSsy9By ✍



📝 NEWS | Nieuw contract voor Olivier Dumont ➡ https://t.co/X1LleMKTyS ✍#RSCL #U21Standard pic.twitter.com/mQ6b7gfDcN Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

📝 NEWS | Option levée ✅ pour Abdoul Fessal Tapsoba 🇧🇫 ➡ https://t.co/kK04u5Rudi ✍



📝NEWS | Optie gelicht ✅ voor Abdoul Fessal Tapsoba 🇧🇫 ➡ https://t.co/P4QjIwwT1l ✍#RSCL #U21Standard pic.twitter.com/sb3EL0eoBT Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Haaland staat bij Dortmund voor comeback

Borussia Dortmund kan op bezoek bij Fortuna Düsseldorf opnieuw rekenen op Erling Haaland (19). De Noor miste de laatste twee duels van de Borussen bij Paderborn (1-6) en thuis tegen Hertha Berlijn (1-0) door een knieblessure. Coach Lucien Favre bevestigde dat Haaland de groepstraining zonder problemen heeft kunnen afwerken.

Rond de terugkeer van kapitein Marco Reus (31) staan meer vraagtekens. Reus trainde de voorbije dagen opnieuw mee met de groep, maar nog niet op volle kracht. Favre liet donderdag in het midden of Reus dit seizoen nog in actie komt. “We hopen dat hij snel opnieuw kan spelen”, zei de Zwitser.

Reus werd op 4 februari tijdens de bekernederlaag bij Werder Bremen vervangen met een blessure aan de adductoren. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. Dortmund staat momenteel tweede in de Bundesliga met een achterstand van zeven punten op leider Bayern München. Er zijn in Duitsland nog vier speeldagen af te werken.

🗯️ Lucien #Favre zu @woodyinho: "Wir sind froh, dass er wieder mit uns trainiert und hoffen alle, dass Marco so schnell wie möglich wieder spielen kann. Eine genauere Prognose kann ich leider noch nicht geben." #F95BVB pic.twitter.com/qMTfcujW36 Borussia Dortmund(@ BVB) link

Maximum enkele honderden fans welkom bij Duitse bekerfinale

Als er al toeschouwers toegelaten worden bij de Duitse bekerfinale, waarin bekerhouder Bayern München het zaterdag 4 juli in Berlijn tegen Bayer Leverkusen opneemt, zullen er slechts enkele honderden fans welkom zijn. Een woordvoerder van de stad Berlijn verklaarde vandaag dat er conform de maatregelen tegen het coronavirus niet meer dan duizend mensen in het stadion toegelaten zullen zijn.

Bij die duizend zijn bovendien spelers, staf, organisatie en media inbegrepen, wat voor supporters maar een paar honderden plaatsen laat. De fans zouden zich ook moeten registreren en de regels van social distancing in acht moeten nemen. Dat laatste kan in een stadion met 74.000 zitjes geen probleem vormen.

Rudi Völler, sportief directeur van Leverkusen, had er eerder deze week nog goede hoop op dat er voor een publiek gespeeld zou kunnen worden. “Zelfs als we voor een beperkt publiek zouden spelen, zou dat een positief signaal zijn”, zei hij. Bayern München-coach Hans-Dieter Flick had er minder vertrouwen in: “Ik denk niet dat de tijd er al rijp voor is. Ik zie het niet gebeuren.”

FC Barcelona laat Nelson Semedo niet meetrainen

Nelson Semedo (26) verscheen donderdag niet op de groepstraining van FC Barcelona. De Portugese rechtsachter moest afzonderlijk trainen nadat hij eerder deze week een samenkomst van meer dan twintig mensen bijwoonde in Castelldefels. Daarmee overtrad hij de coronaregels.

FC Barcelona laat in een tweet weten dat Semedo niet meetrainde “gezien het protocol opgesteld door La Liga”. De Spaanse competitie hervat donderdagavond met de derby tussen Sevilla en Betis. Leider Barcelona gaat zaterdag op bezoek bij Mallorca.

Joshua Kimmich krijgt een plaatsje in Madame Tussauds-museum

Joshua Kimmich, nog maar 25 jaar en Duits international, krijgt zijn plekje in het Madame Tussauds-museum in Berlijn. Zijn beeld, 150 kg zwaar, zal vanaf juni 2021 te bewonderen zijn tussen andere figuren van groot cultureel belang in Duitsland. De keuze voor Kimmich was er een van het publiek. Het museum liet haar bezoekers de keuze welke speler van de huidige Duitse nationale ploeg zijn plekje verdiende en daaruit kwam Kimmich - met ruime voorsprong - naar voren.

Het voorbereidende werk voor het beeld vereist 260 afmetingen en 150 foto’s van Kimmich. De voetballer was zelf erg vereerd met de keuze voor hem. “Dit betekent dat je al iets hebt bereikt”, liet hij noteren in een eerste reactie.

Turkije hoopt organisatie van Champions League-finale te behouden

Volgende week beslist het Uitvoerend Comité van de UEFA hoe de Europese bekers dit seizoen zullen worden afgewerkt. Istanbul staat voorlopig nog aangeduid als gaststad voor de finale van de Champions League. De UEFA zou andere opties bestuderen, onder meer Lissabon, Madrid en Frankfurt worden genoemd, maar de Turkse minister van Sport heeft vertrouwen in een goede afloop.

“Ik twijfel er niet aan dat de finale op de best mogelijke manier in Turkije zal doorgaan. Wij hebben er vertrouwen in dat we op 17 juni goed nieuws krijgen. We volgen het dossier van dichtbij op, want het is belangrijk”, verklaarde Mehmet Kasapoglu op de Turkse televisie. De finale van de Champions League stond op 30 mei geprogrammeerd in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul, waar vijftien jaar geleden Liverpool na een episch duel met AC Milan (3-3, pen: 3-2) de beker met de grote oren won.

Turkije kende, in verhouding tot het inwonersaantal, relatief weinig slachtoffers van de coronapandemie (4.700 doden) en meent dat het de finale in veilige omstandigheden kan organiseren. Maar de locatie zal mee afhangen van het format dat de UEFA zal hanteren om de competitie, die nog in het stadium van de 1/8ste finales zit, af te werken. Er zou worden nagedacht over een finaletoernooi op één neutrale locatie.

Dele Alli krijgt één speeldag schorsing na wansmakelijke coronavirusgrap

Tottenham kan volgende week bij zijn eerste wedstrijd in de Premier League in meer dan drie maanden niet rekenen op middenvelder Dele Alli. De 23-jarige Engelsman kreeg van de Engelse voetbalbond (FA) een schorsing van één speeldag opgelegd naar aanleiding van een video op sociale media in februari, waarin hij spotte met een Aziatisch ogende man. Alli moet ook een boete van 50.000 pond (56.000 euro) betalen en een opvoedingscursus volgen.

“Ik wil me nog eens verontschuldigen voor mijn gedrag destijds”, reageerde de middenvelder op de clubwebsite van de Spurs. “Het was een extreem slechte grap over een virus dat ons meer heeft getroffen dan we ooit hadden kunnen denken. Ik ben de FA dankbaar dat ze mijn acties niet als ‘intentioneel racistisch’ hebben aangezien. Ik veracht racisme immers in elke vorm. We moeten allemaal goed nadenken over onze woorden en acties en hoe die door anderen kunnen worden geïnterpreteerd.”

Alli postte begin februari een grappig bedoelde video op Snapchat over het coronavirus. In de video was Alli te zien met een mondmasker op een luchthaven. Daarna richtte hij de camera op een Aziatisch ogende man en een flesje desinfecterende handgel. Hij schreef bij zijn video dat “het coronavirus sneller zal moeten zijn dan hem om mij te pakken te krijgen”. De middenvelder verwijderde zijn bericht snel, gevolgd door een video op Weibo, de Chinese versie van Twitter, waarin hij zijn excuses aanbood.

Tottenham hervat de Premier League volgende week vrijdag met de topper tegen Manchester United. De Spurs staan na 29 speeldagen voorlopig teleurstellend achtste, op vier punten van nummer vijf Man Utd.

Losse handjes kosten voormalige Poolse WK-held Szarmach gevangenisstraf

De voormalige Poolse topspits Andrzej Szarmach (69) is door een rechtbank in Frankrijk, waar hij al jaren woont, veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij kreeg van de correctionele rechter in Angoulême (in het zuidwesten van Frankrijk) een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel.

De gewezen voetballer, die de vrouw met wie hij al 46 jaar samen is fysiek had mishandeld, moet zich ook psychologisch laten begeleiden en een behandeling van twee jaar volgen voor zijn alcoholverslaving. Inmiddels hebben de twee zich opnieuw verzoend. “De drie maanden dat ik hem niet heb gezien, waren vreselijk”, verklaarde zijn vrouw Malgorzata. “Ik heb geen schrik meer van hem. Hij heeft al maanden geen druppel meer aangeraakt en zal niet herbeginnen.”

Andrzej Szarmach verzamelde 61 caps voor Polen en maakte daarin 32 doelpunten. Hij was een van de vedetten van het WK 1974 in West-Duitsland, waar hij vijf keer scoorde en met Polen brons veroverde. Alleen zijn spitsbroeder Grzegorz Lato deed er met zeven treffers beter.