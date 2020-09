Football Talk. Spurs zonder te spelen ronde verder in League Cup Redactie

25 september 2020

Zonder te spelen heeft het Tottenham Hotspur van Rode Duivel Toby Alderweireld zich geplaatst voor de vierde ronde van de Engelse League Cup. Het duel in de derde ronde tegen vierdeklasser Leyton Orient werd geannuleerd nadat er bij de tegenstander meerdere coronagevallen aan licht kwamen, zo werd vandaag bekendgemaakt.

De wedstrijd had dinsdag moeten plaatsvinden. Aanvankelijk werd het duel uitgesteld, pas nu is het definitief geannuleerd. In de vierde ronde van de Carabao Cup staat voor de Spurs de Londense derby tegen Chelsea op het programma.

