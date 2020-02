Football Talk. Spurs-ster Son uit voorzorg in quarantaine - De Bruyne speler van de week in Champions League Voetbalredactie

28 februari 2020

Spurs-ster Son na terugkomst in quarantaine

Son Heung-min van Tottenham Hotspur gaat in eigen huis in isolatie als hij binnenkort vanuit zijn geboorteland Zuid-Korea terugkeert naar Londen. Dat heeft de club gezegd. De aanvaller volgt de officiële aanbevelingen van de Britse regering, om het coronavirus te bestrijden.

Son vertrok naar Korea voor een operatie aan een arm. Hij is aan het revalideren en kan de komende weken nog niet spelen. De maatregel is uit voorzorg. Volgens de Spurs verkeert Son, afgezien van zijn blessure, in goede gezondheid.

De Bruyne CL-speler van de week

Zijn indrukwekkende prestatie blijft lof opleveren. Kevin De Bruyne is verkozen tot speler van de week in de Champions League. De Bruyne zorgde woensdag met een assist en een goal eigenhandig voor de ommekeer tegen Real Madrid. De Bruyne is niet de eerste Belg die UCL-speler van de week wordt. Die eer viel Jan Vertonghen in februari van vorig jaar te beurt na zijn knalprestatie met Tottenham tegen Dortmund.

















Harry Kane staat opnieuw op het trainingsveld bij Spurs

Voor het eerst sinds hij op nieuwjaarsdag in het duel tegen Southampton uitviel met een scheur in de linkerhamstring, staat Harry Kane weer op het oefenveld bij Tottenham Hotspur, zo maakte de club vandaag bekend. De 26-jarige goalgetter werd begin januari geopereerd en nadien was er sprake van een afwezigheid tot en met april. Tottenham benadrukt dat hij verder werkt aan het herstel en dus nog onbeschikbaar is voor wedstrijden.

Kane is ook de kapitein en één van de belangrijkste spelers van het nationale elftal van Engeland, dat komende zomer deelneemt aan het EK van 2020. Dit seizoen maakte hij voor Tottenham en Engeland samen al 27 doelpunten.