Football Talk. Spurs minstens anderhalve maand zonder Kane - VAR krijgt buitenspellijn in play-offs - Petr Cech kondigt einde carrière aan

15 januari 2019

19u04

Bron: Belga 0

Tottenham moet topschutter Harry Kane minstens anderhalve maand missen

Harry Kane is minstens tot begin maart buiten strijd met een blessure aan zijn linkerenkel. Tottenham, dat het nieuws aankondigde op de clubwebsite, zag zijn steraanvaller zondag uitvallen in de verloren partij (0-1) tegen Manchester United. “We kunnen bevestigen dat Harry Kane ligamentschade heeft opgelopen aan de linkerenkel”, meldt de club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en tot nader order ook nog altijd Mousa Dembélé, die in China is om een transfer te versieren. Kane is een hele poos out. “Normaal gezien staat hij begin maart weer op het traininsgveld.”

Het is niet de eerste keer dat Kane sukkelt met de ligamenten in zijn enkel. Dit is zelfs al het vierde jaar op rij waarin hij minstens drie weken aan de kant staat door een enkelblessure.

VAR krijgt buitenspellijn in play-offs, dan toch geen uniforme wedstrijdbal

De raad van bestuur van de Pro League heeft vandaag het contract met Deltacast goedgekeurd. De Luikse firma zal de komende twee seizoenen de buitenspellijn voor de Belgische videorefs leveren. Een uniforme wedstrijdbal komt er uiteindelijk niet, omdat de offertes niet beantwoordden aan de verwachtingen.

De overeenkomst met Deltacast zit al een tijdje in de pijplijn, maar werd vorige maand nog on hold gezet. Er lag toen een contract voor vijf jaar op tafel, maar de Pro League wilde zich in een snel ontwikkelende markt niet zo lang vastbinden aan een partner. Uiteindelijk werd een contract voor twee seizoenen, met optie op verlenging wel goedgekeurd.

Deltacast zal de technologie leveren voor de offsidelijn van de videoref. Die was totnogtoe niet voorhanden, waardoor buitenspel maar moeilijk waar te nemen viel. Door de technologie van Deltacast, die ook al met de tv-operatoren samenwerkt, zal offside nu een zwart-witbeslissing worden. De videorefs zullen vanaf de play-offs, voor alle wedstrijden in PO1 en PO2, een beroep kunnen doen op de virtuele hulplijn.

De Pro League neemt morgen contact op met de scheidsrechterscommissie om zo snel mogelijk de opleidingen te starten. “Zodat de videorefs klaar zijn voor de start van de play-offs”, luidt het in een persbericht. Ook het contract met de naamsponsor van een uniforme wedstrijdbal stond op de agenda van de raad van bestuur. Na de tenderoproep in september bleven er met Select en Macron nog twee kandidaten over. Geen van beide offertes voldeed echter aan de verwachtingen, waarop de Pro League besliste om het idee van een uniforme standaardbal in de prullenmand te gooien. Elke club kiest zelf met welke bal gespeeld wordt.

Clearinghouse moet voor zomermercato op punt staan

De Pro League legt zichzelf de verplichting op om voor de start van de zomermercato een onafhankelijk clearinghouse uit de grond te stampen. Dat werd vandaag beslist op de raad van bestuur. Dat orgaan moet waken over de transfers, maar ook alle contracten die makelaars en spelers afsluiten.

De Pro League keurde een maand geleden enkele aanbevelingen van het expertenpanel onder leiding van Melchior Wathelet goed. Die moeten nu in de praktijk omgezet worden. Daarom stelden de bestuursleden dinsdag een tijdschema op.

Eind januari wordt over die implementatie van regels een eerste keer vergaderd. Zo zal het expertenpanel samenzitten met de juridische dienst van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de bondsreglementen te wijzigen. Nieuwe regels, zoals registratievoorwaarden voor makelaars, moeten dan in regels gegoten worden.

Daarnaast wordt eind januari ook vergaderd over de oprichting van het clearinghouse. Dat orgaan kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten, maar buigt zich ook over de transferregelingen. Makelaars zullen een lijst moeten neerleggen met daarop alle spelers die ze vertegenwoordigen, die lijsten worden publiek gemaakt. Het clearinghouse moet bij elke transfer nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is. Zo niet, geldt de overeenkomst niet. Alle bedragen die al betaald zijn of nog betaald moeten worden, zullen vastgesteld worden door het clearinghouse. Die beschikt onder meer over de mogelijkheid om betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, of om het dossier ter controle door te spelen aan de licentiecommissie.

“De doelstelling is om voor de start van de zomermercato de belangrijkste interne maatregelen, zoals de oprichting van het clearinghouse, te realiseren”, klinkt het in een persbericht.

Pro League wil uiterlijk in juni duidelijkheid over competitieformat

De raad van bestuur van de Pro League is vandaag tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar overeengekomen dat er uiterlijk in juni een akkoord moet zijn omtrent de competitieformule. Marc Coucke, de voorzitter van de Pro League, werkt voor het einde van januari zijn laatste gesprekken af met de 24 clubs omtrent de competitiehervorming. Nadien moet er een vergelijk gevonden worden. De Pro League hoopt, met het oog op de start van de onderhandelingen van het nieuwe tv-contract, in juni een akkoord te vinden.

Het huidige tv-contract loopt af in 2020, op het einde van volgend seizoen. In februari vorig jaar gaf de Pro League al een eerste aanzet om de debatten te openen. Maar omdat de spanningen hoog opliepen, vielen de onderhandelingen stil. Door de voetbalschandalen van de voorbije weken verdween de competitiehervorming helemaal van het voorplan, maar de Pro League zet het heet hangijzer opnieuw hoog op de agenda.

Er liggen nog steeds vijf of zes competitieformats op tafel. Het management van de Pro League lijkt de voorkeur te geven aan een competitie met veertien clubs in de Jupiler Pro League en tien clubs in de Proximus League, en play-offs.

Jordanië van Borkelmans ongeslagen na groepsfase, Australië naar achtste finales

Vital Borkelmans, bondscoach van Jordanië, heeft vandaag in Abu Dhabi zijn troepen 0-0 zien gelijkspelen tegen Palestina op de derde speeldag in groep B van de Asian Cup. Jordanië was al zeker van de groepswinst na zeges tegen titelverdediger Australië en Syrië. De Socceroos, met Genk-doelman Danny Vukovic op de bank, verzekerden zich eveneens van een stek in de volgende ronde door met 3-2 te winnen van Syrië.

Australië kwam in de 41e minuut op voorsprong via Awer Mabil, twee minuten later gevolgd door de gelijkmaker van Omar Khribin. Christopher Ikonomidis (54.) bracht de Australiërs 2-1 voor. Maar tien minuten voor affluiten kwam Syrië langszij. Omar Al Soma zette een strafschop om. In blessuretijd (90.+3) bezorgde Tom Rogic Australië alsnog de zege. Groepswinnaar Jordanië beëindigt de poulefase met 7 punten. Daarna volgen Australië (6), Palestina (2) en Syrië (1).

De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes. Palestina mag nog hopen op een plek in de volgende ronde. Het moet wel nog de resterende groepswedstrijden afwachten.

AA Gent speelt gelijk tegen NAC in oefenduel

AA Gent speelde deze namiddag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen NAC Breda. De Nederlanders bouwden een 0-2 voorsprong uit, maar in de slotfase kwam AA Gent langszij met goals van Thibault De Smet en Sigurd Rosted. De jonge Reda Albib mocht de laatste 20 minuten invallen bij de Buffalo’s. (RN)

Jan Vertonghen is opgelucht na comeback: “Hopelijk zijn blessurezorgen nu achter de rug”

Jan Vertonghen maakte afgelopen zondag tegen Manchester United zijn comeback bij Tottenham na alweer een maand in de lappenmand te hebben gelegen met een dijblessure. Eerder dit seizoen stond hij ook al anderhalve maand aan de kant met een hamstringblessure. “Ik voel me eindelijk opnieuw een voetballer”, liet de Rode Duivel op de website van Tottenham optekenen. Vertonghen miste dit seizoen al achttien duels voor Tottenham door blessureleed.

“Ik hoop dat de blessurezorgen nu achter de rug zijn”, stak de Belgische recordinternational van wal. “Ik wil opnieuw mijn vorm van vorig seizoen terugvinden (toen hij door de supporters tot Speler van het Jaar werd verkozen, red.). Fysiek voelde ik me zondag honderd procent. En daar ben ik heel blij om. Ik voel me eindelijk weer een voetballer. Mijn twee blessures waren gewoon pech. Ik ben nu opnieuw klaar om het team te helpen.”

Het resultaat tegen Man Utd zondag (0-1 nederlaag) viel tegen, maar Vertonghen heeft er vertrouwen in dat de Spurs zullen terugslaan. “We strijden nog mee op vier fronten”, aldus de verdediger. “Ik zie een positieve toekomst tegemoet. De nederlaag tegen United heeft ons vertrouwen niet aangetast. We focussen ons als team op de kwaliteit van ons spel en die was er zondag. Het resultaat was niet goed, maar we kijken al vooruit naar de verplaatsing van zondag naar Fulham.”

Tottenham staat na 22 speeldagen op de derde plaats in de Premier League, met een achterstand van negen punten op leider Liverpool. In de Champions League overleefden de Spurs de groepsfase en wacht in de achtste finales een confrontatie met Borussia Dortmund. In de FA Cup treffen ze in de zestiende finales Crystal Palace, terwijl in de League Cup in de halve finales Chelsea de tegenstander is. Tottenham won het heenduel in de halve eindstrijd met 1-0.

Petr Cech zet er straks een punt achter

Petr Cech heeft op Twitter aangekondigd op het einde van het seizoen een punt te zetten achter zijn rijkgevulde loopbaan. De 36-jarige doelman is sinds 2004 in de Premier League actief, bij achtereenvolgens Chelsea (2004-2015) en Arsenal (2015-2019). Cech draagt sinds januari 2007 steevast een helm tijdens wedstrijden, een gevolg van een zware botsing eerder dat seizoen. “Dit zal mijn twintigste en laatste seizoen als profvoetballer zijn”, kondigt Cech aan. “Na vijftien seizoenen in de Premier League, waarin ik elke mogelijke trofee won, heb ik het gevoel alles bereikt te hebben. Ik blijf dit seizoen hard werken voor Arsenal, met de hoop nog een prijs te winnen. Daarna kijk ik uit naar wat het leven naast het veld mij te bieden heeft.”

Na een jeugdopleiding bij Viktoria Plzen en zijn debuut in eigen land bij eersteklassers Chmel Blsany (1999-2001) en Sparta Praag (2001-2002) trok Cech in de zomer van 2002 naar Ligue 1-club Stade Rennes. Het was daar dat Chelsea hem twee jaar later wegplukte. Bij de ‘Blues’ werd de Tsjech een waar clubmonument. Na elf seizoenen stonden naast 494 officiële duels ook vier titels (2005, 2006, 2010 en 2015), vier FA Cups (2007, 2009, 2010 en 2012), drie League Cups (2005, 2007 en 2015) en eindzeges in zowel de Champions League (2012) als de Europa League (2013) op zijn palmares. In zijn laatste seizoen moest Cech zijn plaats onder de lat afstaan aan Thibaut Courtois, waarna hij naar stadsrivaal Arsenal trok. Daar kwam hij de voorbije 3,5 seizoenen nog tot 129 optredens. Met de ‘Gunners’ won hij de FA Cup in 2017. De voorbije maanden verloor hij bij Arsenal zijn plek in doel aan de Duitser Bernd Leno. Cech was ook 124 maal Tsjechisch international. Hij zette zijn interlandcarrière al stop na het EK van 2016.

UEFA opent strafzaak tegen Chelsea

De UEFA heeft een strafzaak geopend tegen Chelsea. Supporters van de ‘Blues’ zongen in het Europa League-duel bij het Hongaarse MOL Vidi (2-2) op 13 december antisemitische liederen. Opvallend genoeg waren de gezangen niet gericht tegen de Hongaarse fans, maar tegen die van hun Londense rivalen Tottenham Hotspur, van oudsher een club met een joodse fanbasis. Chelsea reageerde kort na de wedstrijd met afschuw op het racistische gedrag van zijn fans. Voorzitter Bruce Buck stelde voor de supporters niet alleen een stadionverbod op te leggen, maar ze ook op een verplichte excursie te sturen naar het voormalige vernietigingskamp van Auschwitz. “Dit is onaanvaardbaar en zowel binnen onze club als binnen de hele voetbalwereld niet welkom. We mogen niet toestaan dat een kleine groep supporters de eer van onze club beschaamt.”

De ethische commissie van de UEFA behandelt de zaak op 28 februari. Chelsea riskeert thuiswedstrijden in de Europa League achter gesloten deuren te moeten spelen.

Villegas bondscoach van Bolivië

Eduardo Villegas is aangesteld als bondscoach van Bolivië. De 54-jarige Villegas neemt de taak over van de Venezolaan César Farias. Die was sinds mei 2018 in functie. Onder zijn leiding won Bolivië maar een wedstrijd, tegen Myanmar. Villegas is een van de meest gelauwerde coaches in Bolivië. Hij won zes keer het nationale kampioenschap.

FBF confirma a Villegas como DT de la Selección.https://t.co/GyK55wpaBM pic.twitter.com/I47n3cllFH FBF(@ fbf_oficial) link