Football Talk. Sprookje Borkelmans & Jordanië gaat verder - Thorgan Hazard weer fit

Borkelmans en Jordanië verzekeren zich al van tweede ronde na zege tegen Syrië

Het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans heeft vandaag op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten zijn tweede overwinning in evenveel duels geboekt. Jordanië versloeg in Abu Dhabi buurland Syrië met 2-0. Op de eerste speeldag verrasten de Jordaniërs al door titelverdediger Australië met 1-0 te kloppen.

Borkelmans en co stonden tegen Syrië aan de rust al op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Al-Tamari (26.) en Khattab (43.). Na de pauze werd niet meer gescoord.

In de tussenstand in groep B leidt Jordanië met het maximum van zes punten. Het andere duel op de tweede speeldag, tussen Palestina en Australië, staat vrijdag op het programma. Op de slotspeeldag wacht voor Borkelmans en Jordanië nog een overbodig duel met Palestina, Australië treft Syrië.

Eerder op de dag won Thailand in groep A al met 1-0 van Bahrein. Later op de dag vindt het andere duel in die poule nog plaats, gastland VAE versus India (om 17u00 Belgische tijd).

De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Thorgan Hazard traint terug mee bij Borussia Mönchengladbach

Thorgan Hazard heeft vandaag opnieuw met de groep meegetraind bij Borussia Mönchengladbach op trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera, zo maakte de club bekend. De Rode Duivel trainde de voorbije dagen individueel met een lichte enkelblessure, maar is dus net op tijd terug fit voor de oefenmatch van morgen tegen Standard.

Voor de jongere broer van Rode Duivels-aanvoerder Eden Hazard is het misschien wel het laatste trainingskamp met Mönchengladbach. De 25-jarige winger is aan een uitstekend seizoen bezig en speelde zich met twaalf doelpunten en zeven assists in negentien wedstrijden in de kijker van heel wat topclubs. Borussia Dortmund zou verregaande interesse hebben. In het Signal Iduna Park zou hij de voornaamste kandidaat zijn om het vertrek van Christian Pulisic op te vangen. De Amerikaanse international verlaat Dortmund na dit seizoen immers voor Chelsea. Huidig Dortmund-coach Lucien Favre lanceerde Thorgan Hazard destijds dan weer bij Gladbach. Ten laatste komende zomer moet Mönchengladbach wel tot actie overgaan, anders kan de 25-jarige international medio 2020 de club transfervrij verlaten.

Advocaat verlaat FC Utrecht op het einde van het seizoen

FC Utrecht heeft bekendgemaakt op het einde van dit seizoen afscheid te zullen nemen van hoofdcoach Dick Advocaat. Beide partijen gaan in onderling overleg overeen. De Eredivisieclub gaat intussen al op zoek naar een nieuwe T1 voor volgend seizoen.

“Ik heb met Frans van Seumeren (de eigenaar, red) en Jordy Zuidam (de directeur voetbalzaken, red.) een gesprek gehad”, legt Advocaat uit op de clubwebsite. “De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie. Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april/mei, nadat ik de klus bij FC Utrecht heb geklaard, over nadenken. Ik ga mijn uiterste best doen om met FC Utrecht de play-offs voor Europees voetbal te halen, met als ultieme doel dat Europees ticket.”

De 71-jarige Advocaat is een monument in het Nederlands voetbal. De Hagenees, onder meer oud-bondscoach van de Rode Duivels (2009-2010) en tot drie maal toe van Oranje (1992-1994, 2002-2004 en 2017), nam in september 2018 de touwtjes in handen bij Utrecht na het ontslag van Jean-Paul de Jong. Onder Advocaat’s leiding rukten de roodhemden halverwege de Eredivisie op naar de vierde plaats. Onze landgenoten Othman Boussaid en Cyriel Dessers krijgen er slechts met mondjesmaat speelminuten.

Kombouaré volgt Dall’Oglio op bij Dijon

Antoine Kombouaré volgt bij de Franse eersteklasser Dijon de eind vorig jaar ontslagen Olivier Dall’Oglio als coach. Bij de ex-club van Laurent Ciman tekende hij een overeenkomst tot het einde van het seizoen, met optie voor een jaar extra als Dijon het behoud in de Ligue 1 weet te verzekeren. Met 16 punten uit 18 wedstrijden staat Dijon op de op twee na laatste plaats. Enkel rode lantaarn Guingamp (11 punten) en AS Monaco (13) doen momenteel slechter. Die slechte resultaten lagen op oudejaarsdag ook aan de basis van het ontslag van Dall’Oglio, die 6,5 jaar in dienst was bij de club. In het seizoen 2015-2016 wist hij met ‘Les Rouges’ de promotie naar de Ligue 1 te realiseren. Kombouaré werd op zijn beurt dan weer een tweetal maanden geleden ontslagen bij Guingamp.

Ribéry out bij Bayern door spierscheur

Bayern München hervat de tweede seizoenshelft volgende week zonder Franck Ribéry. De Franse vleugelspeler liep op het trainingskamp in Doha een spierscheur op in zijn bovenbeen. Hoe lang Ribéry nodig heeft om te herstellen, wilde de medische staf van Bayern niet kwijt. De Duitse kampioen hield het bij de mededeling dat Ribéry “voorlopig afwezig” is. Bayern trapt de tweede seizoenshelft volgende week vrijdag af met een uitwedstrijd bij Hoffenheim. Halfweg de competitie staat de ‘Rekordmeister’ zes punten achter op Borussia Dortmund.

De Witte wil Louwagie langer aan boord

Michel Louwagie leeft onder hoogspanning tijdens de transferperiodes. De voorbije dagen liet de algemeen directeur van AA Gent meermaals horen dat hij er over twee jaar mee stopt. Louwagie is 63 en bereikt over twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat is zonder Ivan De Witte gerekend. De voorzitter van AA Gent wil nog een aantal jaren doorgaan in de tandem die hij vormt met Louwagie. In een interview met onze krant laat De Witte duidelijk verstaan dat hij Louwagie langer aan boord wil houden: “Het belang van de club staat boven alles, ik denk dat Michel dat ook wel zal inzien.” (RN)

Anderlecht start met werken aan veld. Kostprijs: 100.000 euro

Vernieuwing: da’s het modewoord op Anderlecht. Na de coach (Fred Rutten) en technisch directeur (Frank Arnesen) komt er nu ook een nieuw veld in het stadion. Gisteren werden de oude graszoden verwijderd, nadien komen er nieuwe matten, een operatie die ongeveer 100.000 euro kost. Anderlecht speelt op 17 januari thuis tegen Charleroi, dan moet het terrein er opnieuw perfect bijliggen. De laatste speeldagen was dat allerminst het geval, tot irritatie van de spelers (“Hierop kun je niet voetballen”, klonk het vaak) en ex-trainer Hein Vanhaezebrouck. (PJC)

Union legt 18-jarige spits uit Jamaica vast

Union heeft zich verzekerd van de diensten van aanvaller Chad Letts. De 18-jarige Jamaicaan ondertekende in het Dudenpark een contract voor anderhalf jaar met optie op twee extra seizoenen.

Letts komt over van Atlanta United, de kampioen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Daar tekende hij afgelopen zomer, maar kwam hij niet in actie. De talentrijke aanvaller maakte de overstap van Philadelphia Union, waar hij zijn opleiding genoot.

Letts is de eerste versterking die Union tijdens de wintermercato vastlegt. Hij kwam afgelopen zomer al op proef bij de Brusselaars, en speelde in de voorbereiding tegen KV Mechelen. Pas vanaf december kon hij bij Union tekenen, wegens de aanvraagtermijn voor een EU-paspoort.

