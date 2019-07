Football Talk. Spilfiguur Veljkovic blijft 10 jaar geschorst, makelaar Mortelmans 1 jaar - Obi Mikel zwaait af bij Nigeria De voetbalredactie

18 juli 2019

21u33 4

Obi Mikel zwaait af bij Nigeria

John Obi Mikel zet een punt achter zijn loopbaan bij Nigeria. Dat heeft de middenvelder vandaag laten weten, daags nadat Nigeria de bronzen medaille veroverde op de Africa Cup in Egypte. “Het is op 32-jarige leeftijd het juiste moment om te stoppen bij de nationale ploeg”, schrijft Obi Mikel op Instagram. “Zo komt er plaats vrij voor de jeugd die het op de Africa Cup met een derde stek geweldig gedaan heeft.”

Obi Mikel was jarenlang sterkhouder bij Chelsea (2006-2017). Na een passage bij Tianjin Teda in China speelde hij vorig jaar in Middlesbrough in de Championship. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij het Turkse Trabzonspor. De middenvelder telt 89 caps (6 goals). In 2013 won hij met zijn landgenoten de Africa Cup.

Dejan Veljkovic blijft tien jaar geschorst

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist om het dossier van Dejan Veljkovic niet af te splitsen van de volledige matchfixingzaak. De vermeende spilfiguur in de fraudezaak blijft ook voor tien jaar geschorst. “Het is jammer dat onze cliënt niet wordt beloond voor zijn bijdrage aan het strafonderzoek, maar de feiten zijn wat ze zijn”, zegt zijn advocaat Bart Verbelen. Wellicht berust Veljkovic in de uitspraak.

De advocaten van Veljkovic lieten tijdens de procedure meermaals verstaan dat de makelaar niet aangesloten was bij de voetbalbond. “Hij kon dus evengoed opgeroepen worden door de lokale vissersclub”, stelde advocaat Kris Luyckx meermaals. Veljkovic was van oordeel dat hij niet vervolgd kon worden en daarom ook niet verplicht kon worden om stukken vrij te geven voor een disciplinair onderzoek. “Maar op basis van het bondsreglement kan de KBVB wel degelijk maatregelen nemen tegen Veljkovic. En het gerechtelijk wetboek (artikel 1380) biedt voldoende rechtsgrond om stukken uit een strafdossier over te maken”, weerlegde het BAS die argumenten.

Daarnaast eiste Veljkovic dat zijn zaak afgesplitst zou worden, tot het memorandum als spilfiguur definitief bekrachtigd werd door het federaal parket. Dan pas kon de verguisde makelaar vrijuit spreken. De bekrachtiging is tot op heden nog niet gebeurd. “Veljkovic heeft vrijwillig gekozen om in de strafprocedure spijtoptant te worden. Dat kan niet als gevolg hebben dat een regelmatig ingestelde tuchtprocedure daarom moet wachten totdat definitief uitspraak werd gedaan over het memorandum (bekrachtiging) en over de strafvordering”, klinkt het. Als de zaak wel afgesplitst zou worden, kan Veljkovic in afwachting van het definitieve vonnis gewoon zijn activiteiten als makelaar voortzetten. Het beroep bij het BAS werkt immers opschortend. En dat kan niet de bedoeling zijn, legt het BAS uit.

Meester Verbelen betreurt dat het memorandum nog niet bekrachtigd is door het federaal parket. “Er was ons beloofd dat dat voor de zomer zou gebeuren. Het zal tijdens de grote vakantie zeker niet gebeuren, dus we hopen in september of uiterlijk oktober een update te kunnen geven.”

Zware enkelverstuiking voor Oberlin

Onderzoek heeft uitgewezen dat Zulte Waregem-aanvaller Dimitri Oberlin een zware enkelverstuiking heeft opgelopen tijdens de oefenwedstrijd tegen KV Oostende. Hoe lang Oberlin, die op huurbasis overkwam van het Zwitserse FC Basel, buiten strijd is, is nog onduidelijk. De medische staf van Essevee volgt de evolutie van de blessure van dichtbij op.

Makelaar Walter Mortelmans blijft drie jaar geschorst, waarvan één effectief

Spelersmakelaar Walter Mortelmans is na het finale vonnis dat het BAS heeft geveld drie jaar geschorst, waarvan één jaar effectief en twee met uitstel. Het komende jaar kan de sterke man van het makelaarskantoor ISM niet meer optreden als tussenpersoon. Zijn advocaten laten vandaag weten dat Mortelmans zich beraadt over verdere stappen om de schorsing aan te vechten.

Het aandeel van Mortelmans in de zaak beperkt zich tot een aantal telefoongesprekken, waaruit moet blijken dat hij zijn vennoot Thomas Troch inschakelde om Olivier Myny te benaderen om de toenmalige speler van Waasland-Beveren op de hoogte te brengen van Mechelse interesse. Helemaal sluitend kan uit de gesprekken en verklaring van Mortelmans niet afgeleid worden dat de makelaar de intentie had om Myny aan te sporen slecht te spelen, oordeelt het BAS. “Het valt wel op dat hij, kort voor de beslissende wedstrijd, veelvuldig contact gehad heeft met de heer Steemans. Met zijn ervaring kon hij ook wel beseffen dat die contacten niet toevallig waren.”

Mortelmans erkende dat hij via zijn vennoot aan speler Myny heeft laten weten dat KV Mechelen nog steeds belangstelling voor hem had. “Een makelaar met de ervaring van Mortelmans zal beseft hebben dat het vermelden van die belangstelling, zo kort voor de wedstrijd, door de speler niet anders begrepen kon worden dan als een wenk om niet voluit te gaan, omdat die ‘belangstelling’ natuurlijk voor hem als speler veel interessanter was als KV Mechelen zich kon handhaven in 1A (en dus de cruciale wedstrijd zou winnen) dan wanneer KV Mechelen zou zakken naar 1B”, luidt het.

“Dit kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een poging om de wedstrijd op die manier te beïnvloeden en dus de competitie te vervalsen. (...) Voorts is het arbitragecollege van oordeel, dat uit de veelvuldige contacten met Steemans blijkt dat Mortelmans akkoord was om Myny te contacteren. Dat Mortelmans dit onrechtstreeks deed via zijn vennoot Troch, toont aan dat hij besefte dat dit geen normaal contact was.”

Bond draait op voor onderzoekskosten

De KBVB moet de totale som van onderzoeks- en gedingkosten ten belope van 125.000 euro voor zijn rekening nemen. Dat heeft het BAS beslist, zo blijkt uit de volledige motivering. Het Bondsparket had in eerste aanleg gevraagd om de onderzoekskosten (75.000 euro) en gedingkosten (50.000 euro) aan te rekenen aan de beklaagden, maar dat verzoek werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep afgewezen. Die bedragen werden namelijk niet gestaafd en dus werden ze herleid tot 1 euro provisioneel.

Voor het BAS vorderde de KBVB om de eigen kosten provisioneel te vergoeden voor een euro. Dat werd afgewezen. “Het arbitragecollege stelt vast dat noch de KBVB, noch het Bondsparket, enig bewijsstuk bijbrengen van de kosten die het onderzoek veroorzaakt heeft, en er wordt ook geen reden opgegeven waarom (nog) geen bewijsstukken kunnen worden voorgelegd”, klinkt het. En dus moet de KBVB voor het volledige bedrag opdraaien.

De kosten voor de arbitrage bedragen 11.000 euro en moeten worden gedeeld over KV Mechelen, AFC Tubeke, Lokeren, Supportersorgaan Malinwa, KV Mechelen Support, de Mechelse supporter Aico Luypaert, Dejan Veljkovic, Johan Timmermans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Walter Mortelmans.

Sturridge zes weken geschorst voor overtreden gokregels

Daniel Sturridge is voor zes weken geschorst en beboet met 75.000 Engelse pond (84.000 euro) voor het overtreden van de gokregels. De aanvaller speelde tot deze zomer voor Liverpool, winnaar van de Champions League. De Britse voetbalbond (FA) legde elf aanklachten tegen Sturridge neer bij de commissie voor de regelgeving die de overtredingen moest beoordelen. Hij zou familie en vrienden informatie hebben verstrekt over een mogelijke transfer naar Sevilla en ze hebben aangezet op die transfer te gokken.

De commissie vond alleen de twee aanklachten bewezen waarin Sturridge zijn broer Leon had geïnformeerd en aangezet tot gokken op zijn mogelijke overgang naar Sevilla in januari 2018. De FA vindt de sancties te laag en gaat in beroep.

Club wacht af met planning Diatta

Wanneer Club Brugge morgen zijn generale repetitie houdt tegen Sporting Lissabon, staat smaakmaker Krépin Diatta enkele duizenden kilometers verderop in Egypte in de finale van de Africa Cup met Senegal. Een prestatie die blauw-zwart enerzijds bejubelt, maar die voor de Bruggelingen puur sportief op dit moment nadelig is. Zo is Diatta straks na een seizoen van meer dan twaalf maanden eigenlijk aan rust en vakantie toe, net op het moment dat de Bruggelingen zich klaarstomen voor de seizoensstart én de belangrijke Champions League-voorrondes, waar het een goeie Diatta zeker kan gebruiken. Club Brugge en coach Philippe Clement wachten voorlopig af vooraleer ze in samenspraak met de speler beslissen wanneer die zich opnieuw moet melden. Vast staat in ieder geval dat de mogelijke Africa Cup-winnaar de eerste competitiematch van volgende zaterdag in Beveren zal missen. De situatie van Marvelous Nakamba is voorlopig niet veranderd. De Zimbabwaan heeft zich nog steeds niet gemeld op het oefencomplex in Knokke, dit terwijl er ook geen toereikend bod de club heeft bereikt. (TTV)

Bolingoli en Celtic staan na nieuwe zege tegen Sarajevo in tweede voorronde

Celtic Glasgow heeft zich gekwalificeerd voor de tweede voorronde in de Champions League. De Schotse kampioen, met landgenoot Boli Bolingoli negentig minuten op de linksachter, haalde het in eigen huis met 2-1 van FK Sarajevo. In Bosnië waren de ‘Bhoys’ vorige week ook al met 1-3 gaan winnen. Celtic treft in de tweede voorronde het Estse Nomme Kalju, dat dinsdag in haar eerste kwalificatieronde de maat nam van het Macedonische Shkendija.

Voor Celtic waren Christie (26.) en McGregor (75.) trefzeker met twee rake pegels. De Bosnische kampioen scoorde tussendoor tegen via een knappe volley van Tatar (62.). Boli Bolingoli, in het tussenseizoen overgekomen van het Oostenrijkse Rapid Wien, is goed begonnen aan het seizoen bij Celtic en heeft meteen een basisstek beet. De groenhemden zagen Rode Duivel Dedryck Boyata vorige maand verkassen naar het Duitse Hertha Berlijn.