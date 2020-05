Football Talk. Spelers van Real vandaag en morgen getest op corona - Bouw van nieuwe tribune Bosuil schiet goed op Redactie

05 mei 2020

12u43

Real Madrid-spelers getest op corona

Vandaag en morgen worden alle spelers van Real Madrid getest op het coronavirus. Dat melden verschillende Spaanse kranten. 48 uur na het verkrijgen van een negatief resultaat kunnen ze de training hervatten.

La Liga mikt op een herneming van de competitie in juni. Dat heeft de organisatie achter het profvoetbal in Spanje gisteren laten weten. Na groen licht van de gezondheids- en sportautoriteiten in het land hebben La Liga, de Spaanse bond (RFEF) en medische experts samen een protocol uitgewerkt voor het hervatten van de trainingen. Het doel is daarbij om maximaal de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen, zo luidt het.

Medische expert hebben evenwel ethische en praktische bezwaren bij het testen van voetballers in Spanje. Die test werden privé aangekocht, maar voor de resultaten zijn ze nog afhankelijk van gespecialiseerde labs, die momenteel gerund worden door het ministerie van Volksgezondheid. “In Spanje kunnen we dagelijks 50.000 mensen testen. En er kunnen per dag ook makkelijk 50.000 mensen met symptomen zijn die de test echt nodig hebben. Is het dan ethisch verantwoord om gezonde voetballers te gaan testen?”, vertelde Fernando Rodriguez Artalejo, directeur Volksgezondheid en Preventieve Geneeskunde van de Autonome Universiteit van Madrid, in een interview met de Spaanse krant El Pais.

En er stelt zich ook een praktisch probleem. “De clubs willen om de drie dagen gaan voetballen. Maar een coronatest is pas sluitend als de geteste persoon al een week besmet is”, verduidelijkt Luis Cereijo, sportwetenschapper en hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Alcala de Henaress: “Als een speler positief test, is het dus best mogelijk dat al zijn teammaats negatief testen, terwijl ze toch besmet zijn. Je kan dat pas na een week met zekerheid vaststellen.”

Antwerp werkt voort aan tribune 4

Ondertussen op de Bosuil. De werken aan de imposante nieuwe tribune 4 schieten goed op, zo toont de ‘Great Old' met een reeks foto’s op Twitter:

