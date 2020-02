Football Talk. Speeluren Rode Duivels bekend voor oefenwedstrijden - Uitspraak Virton-Beerschot uiterlijk op 21 februari De voetbalredactie

14 februari 2020

17u30 0

Rode Duivels kennen speeluren voor oefenwedstrijden

Eerder werd al aangekondigd dat onze Rode Duivels in maart zullen oefenen tegen Portugal en Zwitserland. Nu zijn ook de definitieve uren bekendgemaakt. De Belgen bekampen eerst Cristiano Ronaldo en co. op 27 maart om 18u30. Drie dagen later (30/03) staat Zwitserland op het programma, deze keer om 17u.

Alessandro Florenzi tijdje uitgeschakeld door waterpokken

Valencia kan een tijdje niet rekenen op winteraanwinst Alessandro Florenzi. De Italiaan, die vorige maand overkwam van AS Roma, kampt met de waterpokken. Valencia maakte vandaag bekend dat er een aantal tests zijn gedaan met Florenzi en dat daaruit is gekomen dat de Italiaan lijdt aan de waterpokken. De club meldt dat het nog niet duidelijk is wanneer de vleugelverdediger weer inzetbaar is.

Het is een volgende domper voor Florenzi, die afgelopen weekend ook al negatief in het nieuws kwam toen hij rood pakte tegen Getafe. Voor Valencia komt het nieuws op een ongelukkig moment. De ploeg van Celades speelt de komende weken cruciale competitiewedstrijden tegen concurrenten Atlético Madrid en Real Sociedad, terwijl in de achtste finales van de Champions League het tweeluik met Atalanta wacht.

Jürgen Klopp wil nog geen beslissing nemen inzake deelname aan Spelen van Mo Salah

Liverpool is in Engeland met een uiterst indrukwekkende 73/75 op weg naar een eerste landstitel in dertig jaar, maar op de persconferentie vrijdag, één dag voor de competitiewedstrijd bij rode lantaarn Norwich City, werd met de mogelijke deelname van sterspeler Mo Salah komende zomer aan het olympisch voetbaltoernooi in Tokio ook een gevoelig thema aangesneden. Coach Jürgen Klopp zit logischerwijs niet te wachten op een zomerse afwezigheid van de Egyptenaar en wil de situatie snel met hem bespreken.

De 27-jarige Salah, dit seizoen in alle competities samen goed voor achttien goals voor Liverpool, werd donderdag opgenomen in een vijftigkoppige voorselectie van de Egyptische voetbalbond voor het olympisch voetbaltoernooi. Dat toernooi start op 8 augustus en op exact die dag begint het nieuwe Premier League-seizoen ook.

“Natuurlijk vind ik het niet leuk om een topspeler te verliezen in het begin van het seizoen”, reageerde Klopp op het onderwerp. “Ik ga snel met Mo spreken over de situatie. We moeten praktisch nog zien hoe lang hij weg zou zijn en wanneer hij zou terugkomen. Dat zijn natuurlijk essentiële elementen in het proces. Er is nog geen beslissing genomen en we hebben ook nog geen contact gehad met de Egyptische bond. We wachten voorlopig af.”

Het olympisch voetbaltoernooi is voorbehouden voor spelers onder 23 jaar, maar elk land mag drie oudere spelers meenemen naar Tokio. In tegenstelling tot een WK of EK zijn clubs niet verplicht spelers vrij te geven voor de Spelen. De Egyptische coach Shawky Gharib liet donderdag dan ook al optekenen dat hij de goedkeuring van Liverpool nodig heeft.

KV Oostende laat overbodige middenvelder Banda naar Zweedse kampioen vertrekken

KV Oostende heeft afscheid genomen van Emmanuel Banda. De Zambiaanse middenvelder verlaat de Belgische kust na 2,5 seizoenen en tekende een contract bij het Zweedse Djurgarden, zo maakte KVO vandaag bekend.

De 22-jarige Banda streek in de zomer van 2017 neer in Oostende. KVO plukte hem destijds weg bij het Portugese Esmoriz, maar aan de kust kon hij zich nooit echt doorzetten. In zijn eerste seizoen kwam Banda nog tot 19 duels (drie goals, twee assists), nadien deemsterde hij weg. Een uitleenbeurt aan de Franse tweedeklasser Béziers bracht in 2019 even soelaas.

Dit seizoen viel Banda vaak naast de Oostendse selectie en vergaarde hij geen speelminuten. Sinds het begin van het nieuwe jaar trainde de Zambiaan mee met de beloften. Bij Djurgarden, de landskampioen van 2019 in Zweden, hoopt Banda zijn voetbalcarrière te herlanceren

Uitspraak over Virton-Beerschot valt uiterlijk op 21 februari

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maximaal een week nodig om zich uit te spreken over de eis van Beerschot om de recentste competitiewedstrijd in Virton nietig te verklaren en dus te laten herspelen op basis van een scheidsrechterlijke dwaling. Dat bevestigde de KBVB vrijdag.

Aanleiding voor de klacht van de ‘Ratten’ was het winnende doelpunt van Virton op de 23e speeldag in de Proximus League. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren.

De uitspraak is niet onbelangrijk, want Beerschot behoort met nog drie speeldagen te gaan net als Virton tot een van de vier leiders in de tweede ronde van 1B.