Football Talk. Spaanse sportief directeur voor Waasland-Beveren - Messi mist ook tweede training Barcelona, fikse boete dreigt

Football Talk.

01 september 2020

FC Barcelona heeft vandaag een tweede keer onder nieuwe coach Ronald Koeman getraind en voor de tweede keer deed het dat zonder sterspeler Lionel Messi. Dezelfde negentien spelers als gisteren stonden op het veld. Messi miste eerder zondag al de medische testen bij de club en maandag de eerste training. Indien hij morgen ook de derde training van de Catalanen mist, dreigt een fikse boete.

Bij een derde afwezigheid van training kan Messi volgens de Spaanse wet immers beschuldigd worden van contractbreuk. Barcelona kan de speler dan een boete opleggen van 25 procent van zijn maandelijks salaris.

Lionel Messi liet Barcelona een week geleden weten dat hij de club wou verlaten. De Argentijn hoopte op een gratis transfer, maar dat werd al door La Liga van tafel geveegd. De opstapclausule van 700 miljoen euro in zijn contract blijft geldig. Messi heeft nog een contract bij de Blaugrana tot volgende zomer.

De sterspeler van Barça meent blijkbaar dat indien hij de voorbereiding zou starten met Barcelona dat zijn status als vrije speler zou tegenspreken. Daarom blinkt hij voorlopig uit in afwezigheid. De Argentijn werd de voorbije dagen vooral gelinkt aan het Manchester City van Kevin De Bruyne, met zijn ex-coach Pep Guardiola aan het roer.

Geen nieuwe buitenlandse spelers en trainers meer toegelaten in Iran

Vanwege de huidige economische crisis in het land heeft de Iraanse Voetbalfederatie FFIRI clubs een verbod voor onbepaalde duur opgelegd voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse voetbalspelers en trainers, zo maakte de FFIRI dinsdag bekend.

Het verbod geldt niet voor spelers en coaches die momenteel reeds onder contract staan in Iran, zo verduidelijkte de federatie aan nieuwsagentschap ISNA. De nieuwe maatregelen worden voor minstens één seizoen ingevoerd.

De economische crisis is een gevolg van de internationale sancties die Iran kreeg opgelegd van de Verenigde Staten vanwege het nucleaire programma. Daardoor zijn internationale bankoverschrijvingen niet mogelijk, waardoor de salarissen niet gestort kunnen worden op buitenlandse bankrekeningen van spelers. Daarnaast is de maatregel een gevolg op een beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA, die de Iraanse bond in augustus verplichtte een betaling van zes miljoen euro uit te voeren aan onze landgenoot Marc Wilmots.

De 51-jarige voormalige bondscoach en speler van de Rode Duivels ondertekende in mei 2019 een contract om Iran naar het WK in Qatar te loodsen. In december vorig jaar kwam er echter na amper zes interlands al een einde aan de samenwerking, volgens Wilmots omdat “de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam”. Wilmots eiste nadien zes miljoen euro aan schadevergoedingen en achterstallig loon, wegens “ernstige contractuele schendingen”.

De Iraanse openbare aanklager onderzoekt die zaak momenteel. Daarnaast trekt de Iraanse voetbalbond naar het TAS om de zaak aan te vechten.

RB Leipzig mag nieuw seizoen starten met 8400 fans op de tribunes

De Duitse topclub RB Leipzig mag bij haar eerste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen, op 20 september tegen het Mainz van onze landgenoot Dimitri Lavalée, 8400 eigen fans toelaten. Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit van het stadion. Dat heeft de burgemeester van de stad bevestigd.

“De beslissing is genomen in nauw overleg met de gezondheidsautoriteiten”, aldus burgemeester Burkhart Jung. “En uiteraard onder strikte voorwaarden. We doen dit alles in het besef dat het met het virus nog lang niet voorbij is. Waar mogelijk willen we de mensen echter ook in de gelegenheid stellen hun gewone ritme weer zo veel mogelijk op te pakken. Dit is weer een klein stapje voorwaarts.”

De fans zullen zich in kleine groepen ophouden in het stadion, waar normaal gesproken ruimte is voor 42.000 toeschouwers. Ze zijn verplicht mondmaskers te dragen en worden alleen toegelaten als ze uit Leipzig of de directe omgeving daarvan komen.

De toestemming die de plaatselijke autoriteiten hebben gegeven, kan worden ingetrokken als de situatie rond de verspreiding van het coronavirus in de regio verslechtert. In Duitsland worden per deelstaat verschillende maatregelen getroffen in de huidige crisis. Vooralsnog is Leipzig de eerste club uit de Bundesliga die toestemming krijgt supporters te verwelkomen. Na de herstart in het afgelopen seizoen werd in de Bundesliga achter gesloten deuren gespeeld.

Spaanse sportief directeur voor Waasland-Beveren

Miguel Torrecilla (50) is met onmiddellijke ingang de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. De Spanjaard volgt Danny De Maesschalck op, die zijn assistent wordt. Torrecilla was tot vorig seizoen sportief directeur van het Spaanse Sporting Gijon, dat uitkomt in de Segunda Division. Eerder zette hij de sportieve lijnen uit bij ondermeer Real Betis en Celta de Vigo. Die laatsten promoveerden onder zijn bewind in 2012 naar de Primera Division.

Het aanstellen van deze nieuwe sportief verantwoordelijke zou los staan van de komst van een eventuele buitenlandse investeerder. (MVS)

Inter en Atalanta beginnen later aan Serie A

Inter Milan (met Romelu Lukaku) en Atalanta Bergamo beginnen niet op 19 september aan de Serie A, maar pas de week nadien. Dat heeft de Italiaanse voetballiga dinsdag gemeld. Inter en Atalanta waren in augustus nog aan zet in Europa, nadat de coronacrisis de kalender van het voorbije seizoen overhoop gooide. Inter speelde op 21 augustus nog de finale van de Europa League tegen Sevilla, Atalanta op 12 augustus de kwartfinales van de Champions League tegen PSG.

De eerste speeldag van de Serie A staat in het weekend van 19 en 20 september op de agenda. De volledige kalender wordt normaal woensdag bekendgemaakt.

UEFA hoopt nog steeds op Europese Supercup in Boedapest, na Hongaarse reisbeperkingen

De UEFA hoopt nog altijd dat de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla op 24 september in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zoals gepland kan plaatsvinden. Wegens de oplopende besmettingen met het coronavirus heeft het land de grenzen voor buitenlanders immers grotendeels gesloten.

Vanaf 1 september mogen alleen buitenlanders Hongarije binnen die daarvoor een dringende en geldige reden hebben. Volgens de UEFA is niet duidelijk of voetballers daartoe behoren. “We praten daarover nu met de Hongaarse autoriteiten”, luidt het bij de Europese voetbalfederatie. “Ons plan is nog steeds om de wedstrijd onder zo veilig mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.”

Het was ook de bedoeling dat bij de wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League (Bayern) en de Europa League (Sevilla) een derde van de capaciteit van de Puskas Arena in Boedapest bezet zou mogen worden. Ook dit is volgens de UEFA nu onderwerp van gesprek.