Football Talk. Spaanse coach vertrekt na amper 6 matchen bij Roeselare en gaat onder “één van de beste Spaanse coaches” werken - Utrecht maanden zonder Dessers

08 januari 2019

FC Utrecht maanden zonder Cyriel Dessers

Cyriel Dessers kan de komende maanden niet voor FC Utrecht uitkomen. De Belgische aanvaller heeft tijdens een oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart in het Spaanse La Manga schade aan een binnenband van een knie opgelopen. Hij heeft het trainingskamp van zijn ploeg inmiddels verlaten. Dessers stond in de belangstelling van Waasland-Beveren, maar door de zware blessure haakten de Waaslanders af.

“Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen VfB Stuttgart blokkeerde ik een bal”, vertelt Dessers. “Daarbij draaide mijn knie door. Het voelde direct niet goed aan. Onderzoeken hebben uitgewezen dat het gaat om schade aan de binnenband. Natuurlijk is dit voor mij een grote tegenvaller, maar gelukkig is er geen operatie nodig. Het is minder ernstig dan we in eerste instantie hadden verwacht. Dit verwerk ik, waarna ik mijn uiterste best ga doen een goede revalidatie door te maken. Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan en nog dit seizoen mijn rentree maken.”

Spaanse coach verlaat Roeselare voor vooralsnog onbekend avontuur

Na amper zes matchen houdt Nano Rivas Alvaro het al voor bekeken als coach van KSV Roeselare. Dat nieuws maakt de West-Vlaamse club vanavond bekend. Nano volgde in november 2018 zijn landgenoot Jordi Condom op als coach op Schiervelde. “Nano Rivas Alvaro nam deze morgen reeds afscheid van de spelersgroep, de stafleden en de club. De Spanjaard kreeg de kans om onder de vleugels te werken van één van de beste Spaanse coaches en na lang twijfelen besloot hij deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Zijn nieuwe club, die pas later bekendgemaakt kan worden, betaalde dan ook de vastgelegde afkoopsom”, klinkt het in een persmededeling.

In een videoboodschap sprak Nano enkele dankwoorden uit voor het huidige nummer zes in 1B.

Nantes en invaller Limbombe zegevieren tegen Montpellier in inhaalmatch

In een inhaalwedstrijd van de 18e speeldag in de Franse Ligue 1 heeft Nantes vanavond met 2-0 gewonnen van Montpellier. Rode Duivel Anthony Limbombe mocht in de 56e minuut invallen bij de thuisploeg. De 0-0 stond toen nog op het bord.

De wedstrijd stond op de kalender voor midden december, maar werd uitgesteld omwille van de protestacties van de gele hesjes. Bij winst kon Montpellier de derde plaats heroveren ten koste van Lyon, maar dat draaide dus anders uit. De bezoekers kwamen al vroeg met tien te staan, waarna Nantes het laken naar zich toe trok. Na 19 minuten kregen de plannen van Montpellier een ferme knauw: Gaëtan Laborde plantte zijn zool op de dij van Diego Carlos en kreeg rood. In minuut 56 kwam Limbombe voormalig Anderlecht-verdediger Kara Mbodj vervangen. Vijf minuten later werd het 1-0 na een aalvlugge tegenaanval op een slecht genomen corner van Montpellier. Tien minuten voor affluiten verdubbelde Nicolas Pallois de voorsprong: hij kopte het leer simpel in een leeg doel na mistasten van de doelman op een corner.

Door de winst klimt Nantes van plaats 14 naar plaats 11 in het klassement. Montpellier blijft hangen op de vierde plaats en kan zondag bijgehaald worden door Marseille, dat staartploeg Monaco ontvangt.

Drie speeldagen schorsing voor Maertens (OHL), strafvermindering voor Ghandri (Westerlo)

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft OHL-middenvelder Mathieu Maertens drie speeldagen schorsing en een boete van 1.500 euro opgelegd. Nader Ghandri, middenvelder van Westerlo, kreeg in beroep twee speeldagen schorsing. Maertens raakte in de competitie match bij Westerlo (0-0) betrokken bij een opstootje met Ghandri, die te laat kwam in een duel. Beide spelers kwamen er zonder kaarten vanaf, maar de Reviewcommissie bracht de zaak alsnog voor de Geschillencommissie.

Scheidsrechter Jordy Vermeiren had de fase niet volledig kunnen beoordelen, maar gaf dinsdag toe dat zowel Maertens als Ghandri rood hadden moeten krijgen. Voor de Geschillencommissie spraken de beelden boekdelen. “Daaruit blijkt duidelijk dat Maertens een slag uitdeelde op de onderkant van het gezicht van Ghandri. Hij had enkel de intentie om zijn tegenstrever te raken. Het ging hier niet louter om een duw, zoals de verdediging stelt.”

Bondsprocureur Chris Vandenbossche had voor de feiten vier speeldagen schorsing geëist, maar de Geschillencommissie hield het op drie speeldagen schorsing. Daardoor kan OH Leuven geen dienst doen op Maertens in de competitieduels tegen Tubeke (13/01), Union (20/01) en Lommel (27/01). De Leuvenaars kunnen nog in beroep gaan.

Ghandri beantwoordde de slag van Maertens met een “revancherende elleboogstoot” en werd daarvoor vrijdag in eerste aanleg al vier matchen geschorst. Maar de Kemphanen tekenden beroep aan en haalden dinsdag hun gram. De Geschillencommissie Hoger Beroep halveerde de schorsing voor de Tunesische middenvelder.

“De speler maakt een slaande beweging tegen het hoofd van Maertens, maar uit de beelden kan niet met zekerheid worden gesteld hoe en met welke hevigheid de slag werd toegebracht”, aldus de commissie. Het revancherende element werd niet bewezen, waardoor de straf gehalveerd kon worden. Ghandri mist de competitiewedstrijden tegen Lommel (11 januari) en Beerschot Wilrijk (19 januari). Hij moet ook 1.000 euro boete betalen.

Marc Van Craen krijgt zitje in Uitvoerend Comité van KBVB

Marc Van Craen zal vanaf 24 januari zetelen in het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Liga Amateurvoetbal Antwerpen sprak vanavond unaniem zijn steun uit voor de voorzitter van het Provinciaal Comité. Van Craen volgt de in december overleden Jozef De Ryck op.

Het Antwerps Comité moest voor 5 januari alle kandidaten voor het vacante postje van De Ryck voorleggen aan de Liga Amateurvoetbal van Antwerpen. Die sprak zich dinsdagavond positief uit over Van Craen, die zich als voorzitter van het provinciaal comité als enige kandidaat stelde.

Het Uitvoerend Comité van de KBVB zal de voordracht op zijn volgende bijeenkomst bekrachtigen, maar dat is slechts een formaliteit. Van Craens benoeming gebeurt op 24 januari. De Antwerpenaar erft het mandaat van De Ryck, dat nog tot en met 30 juni loopt.

Gascoigne in oktober voor rechtbank wegens seksuele agressie

Paul Gascoigne moet zich op 14 oktober verantwoorden voor de rechter omdat hij in augustus vorig jaar op een trein tussen York en Newcastle een vrouw zou omhelsd hebben zonder haar instemming. Dat heeft een rechter in Middlesbrough vandaag beslist. De voormalige Engelse voetbalinternational is zich van geen kwaad bewust en pleit onschuldig.

Volgens zijn advocate heeft ‘Gazza’ de neiging om mensen te omhelzen “zonder dat dat een seksuele connotatie heeft”. Tot het begin van het proces blijft de ex-topvoetballer vrij op borg.

De middenvelder geldt als één van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie. Hij kwam onder meer uit voor Newcastle, Tottenham, Lazio en Glasgow Rangers. In 1990 haalde hij met Engeland de halve finales op het WK voetbal in Italië. In totaal verzamelde hij 57 selecties voor de nationale ploeg.

Na zijn voetbalcarrière kwam Gascoigne meermaals in opspraak vanwege alcoholisme.

Finse international past voor oefenwedstrijd in Qatar “om ethische reden”

De voetbalteams van Finland en Zweden spelen vanavond een oefenwedstrijd in Qatar, maar zonder Riku Riski. De 29-jarige Finse aanvaller van HJK Helsinki paste “om ethische reden” voor een trainingskamp in de Golfstaat, zo melden Finse media.

“Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik de kwestie met ploegleider Lennart Wangel en hoofdcoach Markku Kanerva besproken. De redenen achter mijn besluit zijn ethisch. Er zijn waarden waar ik me aan wil houden”, wordt Riski geciteerd.

Toen de Finse bond de keuze bekendmaakte om te gaan trainen in Qatar, was er al kritiek. Qatar, dat in 2022 gastland is voor het WK voetbal, wordt ervan beschuldigd het niet zo nauw te nemen met de mensenrechten van (gast)arbeiders in het land.

In een mededeling zegt bondscoach Kanerva de beslissing van Riski te begrijpen, maar hij benadrukt ook het sportieve belang van het trainingskamp in de voorbereiding op de EK-kwalificatie. Bovendien zijn de trainingsfaciliteiten er topklasse, klinkt het.

Teamkapitein Tim Sparv nam ook stelling in. Volgens hem is het goed dat er aandacht is voor het onderwerp, maar hij vindt niet dat hij daarom thuis moet blijven. “Als speler ben je zoals een schaap. Je gaat waar men zegt dat je moet gaan”, verklaarde hij in een interview.

Real moet nu ook Kroos tijdje missen

Real Madrid kan enkele weken geen beroep doen op middenvelder Toni Kroos. De 29-jarige Duitse international heeft in het met 0-2 verloren competitieduel tegen Real Sociedad een scheur in de linkeradductoren opgelopen. Kroos mist zo al zeker de bekerwedstrijd van woensdag tegen Leganes, de competitiewedstrijden tegen Real Betis, Sevilla en Espanyol, en een eventuele kwartfinale in de Copa del Rey. Ook Marco Asensio, Gareth Bale en Marcos Llorente staan momenteel aan de kant met blessures bij het kwakkelende Real.

Africa Cup gaat door in Egypte

De organisatie van de Africa Cup 2019 is toegewezen aan Egypte, zo maakte Ahmad Ahmad, voorzitter van de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF), bekend. Egypte kreeg de voorkeur op Zuid-Afrika, de enige overgebleven concurrent. Als gastland is het de vervanger van Kameroen, dat in 2014 de organisatie kreeg toegewezen. Omdat de werken aan de infrastructuur te veel vertraging hadden opgelopen, werd er sinds november op zoek gegaan naar een alternatief. De Africa Cup vindt van 15 juni tot 13 juli 2019 plaats. Het Afrikaanse landenkampioenschap vond eerder al vier keer in Egypte plaats (1959, 1974, 1986, 2006).