Football Talk. Spaanse bondsvoorzitter bevestigt plan om La Liga op 11 juni te laten hervatten Redactie

29 mei 2020

10u48 0

La Liga hervat 11 juli

Nu de Premier League en de Serie A een datum gepind hebben op een hervatting van de competitie, is het wachten op uitsluitsel in Spanje. Volgens de laatste berichten zal La Liga herbeginnen op donderdag 11 juni. Dat bevestigde bondsvoorzitter Javier Tebas aan de Spaanse media. Het plan is om de Spaanse voetbalcompetitie dan in één maand af te werken. Er zijn nog 11 speeldagen over in La Liga.

Augustus zou dan voorbehouden zijn voor de afwerking van de Champions en Europa League. Vanaf 12 september zou het nieuwe seizoen 2020-2021 dan beginnen.

