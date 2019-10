Football Talk. Sidney Sam naar Altach - François Kompany test bij Beerschot Redactie

03 oktober 2019

Sidney Sam naar Altach

Sidney Sam (31) heeft alsnog een club gevonden. De Duitse aanvaller heeft getekend bij Altach in Oostenrijk. Sam was afgelopen zomer op proef bij Anderlecht en poseerde zelfs met een paars-wit shirt, maar finaal kreeg de ex-ploegmaat van Vincent Kompany er toch geen contract. Naar verluidt vroeg Sam te veel geld, wat hij nadien zelf ontkende.

François Kompany test bij Beerschot

Vincent Kompany’s jongere broer François (30) is momenteel op proef bij Beerschot. Kompany - die de jongste jaren bij Roeselare actief was - is sinds juli een vrije speler.