Football Talk. Shirts 1B-ploegen leveren ruim 26.000 euro op voor Younited Belgium - Vidal wil Barcelona voor de rechter slepen De voetbalredactie

28 december 2019

16u27 0

Shirts van 1B-ploegen leveren meer dan 26.000 euro op voor Younited Belgium

De veiling van de shirts uit de Proximus League, in het kader van de kerstactie van de Pro League, bracht 26.427 euro op ten voordele van Younited Belgium. Dat is een recordbedrag, zo meldde de Pro League zaterdag. De elfde editie van de jaarlijkse kerstactie loopt nog drie dagen.

Tijdens de twintigste speeldag van de Proximus League vorig weekend speelden de acht clubs met het logo van Younited Belgium op de borst. Voor de gelegenheid werd ook de Proximus League omgedoopt tot Younited Pro League. De veiling van die gesigneerde shirts liep vrijdagavond af en leverde 26.427 euro op. Nooit eerder haalden de 1B-clubs zoveel geld op tijdens de kerstactie.

Het truitje van Raphael Holzhauser (Beerschot/500 euro) ging voor het hoogste bedrag onder de hamer. Siemen Voet (Roeselare/400 euro), Berke Özer (Westerlo/364 euro), Pierre Bourdin (Beerschot/346 euro) en Killian Overmeire (Lokeren/340 euro) vervolledigen de top vijf. Beerschot is met vijf spelers het best vertegenwoordigde team in de top tien. De leider in de tweede periode haalde met 5.171 euro ook het hoogste bedrag op, voor KVC Westerlo (3.798 euro) en Sporting Lokeren (3.531 euro).

De eindbalans van de kerstactie wordt pas maandagavond opgemaakt. Tot dan loopt de veiling van de shirts uit de Jupiler Pro League en de specials, zoals VIP-tickets voor het Pro League Gala en het shirt van Rode Duivel Axel Witsel of Marouane Fellaini. Een wedstrijd volgen in het spoor van radiocommentator Peter Vandenbempt of een partijtje golf met Wesley Sonck zijn ook gegeerde ervaringen.

Vidal wil eigen club FC Barcelona voor de rechter slepen

Arturo Vidal wil zijn voetbalclub FC Barcelona voor de rechter slepen. De middenvelder uit Chili heeft naar eigen zeggen nog recht op 2,4 miljoen euro. Barcelona beweert dat Vidal al zijn geld over het vorige seizoen heeft ontvangen. Hij zou alleen geen recht hebben op de volledige premies voor de Spaanse landstitel en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. Daarvoor zou Vidal te weinig wedstrijden hebben gespeeld.

Vidal is het daar niet mee eens. “Ik vind het oneerlijk dar ze me al het geld nog steeds niet hebben betaald”, vertelde hij aan het Chileens radiostation ADN.

Trossard helpt Brighton met assist aan zege tegen Bournemouth

Brighton & Hove Albion heeft op de twintigste speeldag van de Premier League de punten thuisgehouden tegen Bournemouth. Het team van Leandro Trossard won met 2-0. Jahanbakhsh (3.) opende al vlug de score voor de thuisploeg. In het slot nam Mooy (79.), op aangeven van Trossard, alle twijfel weg met de 2-0. De Belg maakte de negentig minuten vol. Brighton staat in de stand dertiende met 23 punten. Bournemouth (20 ptn) volgt drie trappen lager.

Barcelona leent Aleña uit aan Betis

Barcelona leent middenvelder Carles Aleña tot het einde van het seizoen uit aan Betis. Dat hebben beide Spaanse clubs vandaag laten weten. Barça meldt dat er in het akkoord geen aankoopoptie voorzien is.

De 21-jarige Aleña, Spaans belofte-international, doorliep de jeugdreeksen bij Barcelona en proefde sinds zijn debuut in het najaar van 2016 al meermaals van het echte werk bij de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij met het A-elftal in vijf duels in actie. Barcelona voert de Primera Division aan met twee punten voor op rivaal Real Madrid. Betis staat samen met Osasuna op de twaalfde plaats.