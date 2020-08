Football Talk. Sevilla mogelijk zonder Ocampos in EL-finale - Spezia promoveert naar Serie A Voetbalredactie

21 augustus 2020

Sevilla vanavond zonder topschutter Ocampos?

Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos is nog altijd een twijfelgeval voor de finale van de Europa League van vrijdag tegen Internazionale. Dat heeft trainer Julen Lopetegui een dag voor de finale in Keulen laten weten.

De 26-jarige Argentijn moest in de halve finale tegen Manchester United geblesseerd van het veld. De topscorer van Sevilla heeft last van zijn dijbeen. Volgens Lopetegui heeft Ocampos nog tijd, maar hij zei ook dat ‘alle spelers 100 procent moeten zijn voor de finale’. “Inter heeft geweldige spelers. Zij zijn in staat om in het laatste halfuur aan te vallen”, aldus de coach. “Wij moeten proberen op ons sterkst te zijn en toeslaan als het zwaar wordt.”

Spezia promoveert voor het eerst naar Serie A, brilscore in heenmatch Spaanse promotiefinale

Spezia Calcio komt volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan uit in de Serie A. Het team dwong donderdag de promotie af in de return van de barragewedstrijd tegen Frosinone.

Frosinone, met ex-international Alessandro Nesta als trainer, won de partij op het veld van Spezia met 0-1. Maar dat volstond niet om te stijgen, Frosinone had immers een zege met twee doelpunten verschil nodig. Spezia had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen, maar promoveert omdat het hoger eindigde in de Serie B (derde tegen achtste).

Spezia Calcio vervoegt komend seizoen in de Serie A als stijger Benevento en Crotone, die rechtstreeks stegen na hun eerste twee plaatsen in de stand. Lecce, Brescia en SPAL zakken uit de Serie A. Het nieuwe seizoen in de Italiaanse hoogste klasse start normaal op 19 september.

In Spanje hebben Elche en Girona hebben donderdagavond 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de promotiefinale in de Spaanse tweede klasse. De terugwedstrijd in Girona is voor komende zondag. De winnaar stijgt samen met Huesca en Cadiz komend seizoen naar La Liga.