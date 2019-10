Football Talk. Sels langer bij Strasbourg - Bulgaarse bondscoach stapt op - Antwerp krijgt goedkeuring voor bouw vierde tribune De voetbalredactie

18 oktober 2019

Real zonder Modric en Bale naar Mallorca

Real Madrid kan zaterdag in de competitiewedstrijd van de negende speeldag in La Liga geen beroep doen op zijn Kroatische middenvelder Luka Modric en zijn Welshe aanvaller Gareth Bale, zo maakte Real-coach Zinédine Zidane bekend.

Modric en Bale liepen beiden een blessure op tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Wales-Kroatië (1-1) van zondag. Volgens de Welshe bondscoach Ryan Giggs was er met Bale niet veel aan de hand en zou hij tijdens de interland enkel last gehad hebben van krampen in de kuit, maar deze week kon hij toch niet meetrainen met Real.

Modric is dan weer buiten strijd met een zware kneuzing in de rechterdij. Van Toni Kroos en Lucas Vazquez was het al langer duidelijk dat ze de wedstrijd op Mallorca niet zouden halen, waardoor de spoeling op het Madrileense middenveld wel erg dun wordt.

Real staat na acht speeldagen aan de leiding in Spanje met een voorsprong van twee punten op FC Barcelona. De Koninklijke is eveneens het enige team dat nog steeds ongeslagen is. Voor de interlandbreak wonnen ze in eigen huis met 4-2 van Granada. Eden Hazard veegde toen met een doelpunt en een assist zijn nul van de tabellen bij Real. Thibaut Courtois viel bij de rust uit met buikgriep, maar is intussen helemaal hersteld en werkte twee interlands af met de Belgische nationale ploeg.

Sels langer bij Strasbourg

Matz Sels (27) heeft zijn contract bij RC Strasbourg met twee jaar verlengd. De doelman ligt nu tot 2024 vast bij de Franse eersteklasser. Sels is de onbetwiste nummer één onder de lat bij Strasbourg. In zijn eerste jaar in de Elzas keepte hij 38 matchen, dit seizoen stond hij al 15 keer tussen de palen. Eerder speelde hij in ons land voor Lierse, AA Gent en Anderlecht, dat hem huurde van Newcastle United.

🚨 Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Matz #Sels ont trouvé un accord pour la prolongation de deux saisons du contrat du gardien de but international belge 🤝 #Sels2024

RC Strasbourg Alsace(@ RCSA) link

Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov stapt op

Krasimir Balakov heeft ontslag genomen als bondscoach van Bulgarije, zo maakte de Bulgaarse voetbalbond (BFU) vandaag bekend.

Als reden voor het ontslag haalt de Bulgaarse bond de zwakke resultaten van de nationale ploeg aan. Het ontslag komt er eveneens vier dagen na de racistische incidenten van maandag in de hoofdstad Sofia tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland. Thuisfans lieten toen oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet. Daarnaast gooiden ze objecten op het terrein en verstoorden ze het volkslied van de tegenstander. Het duel moest daardoor twee keer stilgelegd worden, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6.

Na afloop barstte er een storm van internationale kritiek los. Daarvoor stapte eerder al bondsvoorzitter Borislav Mihailov op. Zijn ontslag werd vrijdag aanvaard door het Uitvoerend Comité, dat niet meteen een vervanger kon aanstellen. Vicevoorzitters Yordan Lechkov en Atanas Furnadzhiev bedankten immers voor het aanbod. Voormalig vicevoorzitter Mikhail Kasabov werd dan maar aangeduid als interim-voorzitter. Het is nu zijn taak om een buitengewoon congres te organiseren om een nieuw bestuursorgaan aan te duiden.

Intussen heeft de Bulgaarse politie al meerdere arrestaties verricht. Een achttienjarige jongeman riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar voor zijn aandeel in de feiten.

Balakov had na afloop van de interland verkondigd dat hem tijdens de wedstrijd niets was opgevallen. De voormalige international gaf aan dat er eerst onderzocht moest worden of er wel sprake was van racisme. Twee dagen later bood hij toch nog zijn verontschuldigingen aan.

Antwerp krijgt goedkeuring voor bouw vierde tribune

Het Schepencollege van de Stad Antwerpen heeft de bouwvergunning voor nieuwe Tribune 4 in het Bosuilstadion goedgekeurd. Dit betekent dat Ghelamco kortelings start met de werkzaamheden.

“Met het oog op de verdere uitbouw van de Bosuil-site is deze bouwvergunning een essentiële stap om onze club structureel uit te bouwen”, klinkt het in een persbericht van Antwerp. “Na de oplevering van deze tribune kan er vanaf het seizoen ’20-’21 Europees voetbal gespeeld worden in eigen stadion.”

“In de nieuwe tribune wordt een groot sfeervak voorzien met een capaciteit van 3.800 staanplaatsen, die worden omgevormd naar zitplaatsen voor de Europese wedstrijden. Boven deze sfeertribune worden bijkomende zitplaatsen gecreëerd voor families en de jeugd, met een capaciteit van 3.855 zitplaatsen. Hierbij zijn ook 50 plaatsen voorzien voor mensen met een beperking. In deze tribune wordt ook een rondgang met drank- en eetgelegenheden voorzien.”

De tribune zal ook dienst doen als trainingscentrum voor de jeugd, beloften en A-kern spelers. Hierin worden onder meer kleedkamers, doucheruimtes, ontspanningsruimtes en revalidatieruimtes voorzien. “Door het verder dichtbouwen van het stadion zal deze uitbreiding ook de geweldige sfeer en beleving ten goede komen, zodat het geluid nog meer in het stadion blijft hangen”, klinkt het.

Mesut Özil haalt zwaar uit naar Duitsland

Mesut Özil heeft het helemaal gehad met Duitsland. In een interview met sportportaal ‘The Athletic’ haalt de Arsenal-middenvelder zwaar uit naar zijn vaderland. “Er zijn grote problemen in Duitsland”, zegt Özil. “Kijk maar naar wat er vorige week in Halle (bij een aanslag op een synagoge vielen twee doden, red.) gebeurd is. Opnieuw was er een antisemitische aanslag. Spijtig genoeg is racisme niet enkel meer een thema van rechts in Duitsland. Het heeft zich in de hele maatschappij verankerd. Zelf werd ik ook racistisch bejegend, zelfs door politici en beroemdheden. En niemand van mijn ploegmaats bij de nationale ploeg die me steunde. Ze zwegen allemaal en lieten het gebeuren.”

Ook de storm van kritiek die opstak na het bezoek van Özil en Gündogan aan de Turkse president Erdogan in de aanloop naar het WK in Rusland heeft hem zwaar geraakt. “Ik voelde mij totaal niet gerespecteerd”, zegt Özil. “Het voelde aan alsof dat bezoek een blunder was waarvoor ik mij moest verontschuldigen. Als ik mij zou excuseren, was het allemaal in orde. In het andere geval leek het dat ik niet meer welkom was bij het team en kon ophoepelen. De mensen zouden beter respect opbrengen voor wat ik voor Duitsland gedaan heb. Mijn generatie heeft het Duitse voetbal veranderd. Door ons is het veel attractiever geworden dan in het verleden.”

Citycoach Guardiola kan weer op De Bruyne rekenen

Kevin De Bruyne is hersteld van zijn liesblessure. Hij kan dit weekend dus zijn comeback maken in de competitiewedstrijd op het veld van Crystal Palace, de ploeg van Christian Benteke. Pep Guardiola, zijn coach bij de Citizens, bevestigde tijdens een persmoment dat De Bruyne “terug” is.

De Bruyne blesseerde zich op 28 september op het veld van Everton, waar hij met zijn achtste assist van deze competitie een aandeel had in de 1-3 zege. ‘KDB’ miste vervolgens de Champions Leaguewedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-0), de competitiematch tegen Wolverhampton (0-2 verlies) en de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (9-0) en Kazachstan (0-2).

Halle-Gooik kent tegenstanders in eliteronde

Halle-Gooik neemt het in de eliteronde van de Champions League futsal op tegen het Russische Sport Club KPRF, het Sloveense Futsal Kub Dobovec en het Bosnische FC Mostar SG.

In de eliteronde nemen zestien teams het van 19 tot 24 november in vier groepen van vier tegen elkaar op. De vier groepswinnaars spelen eind april de Final Four. Het Portugese Sporting CP verdedigt zijn titel. Halle-Gooik werkt zijn duels af in de thuisbasis van KPRF in Moskou, dat als team uit pot 1 het thuisvoordeel geniet.

Halle-Gooik plaatste zich eerder deze maand voor de eliteronde door voor eigen publiek als derde (op vier) te eindigen in een groep met het Portugese Benfica (2-6 verlies), het Oekraïnse Kherson (3-7 verlies) en het Azerbeidzjaanse Araz (5-1 winst).

Anderlecht eist nog half miljoen euro van Suarez

Het conflict tussen Anderlecht en Matias Suarez is nog niet van de baan. Paars-wit heeft bij de FIFA opnieuw een zaak aangespannen tegen zijn ex-speler. De Argentijn verbrak in 2016 zijn contract bij Anderlecht - hij riep in dat hij zich onveilig voelde na de aanslagen in Zaventem. De FIFA veroordeelde Suarez en zijn toenmalige club Belgrano eerder al tot de betaling van 1,4 miljoen euro wegens contractbreuk. Tot dusver ontving Anderlecht slechts 900.000 euro. De Brusselse club wil nu het resterende half miljoen recupereren via een nieuwe zaak bij de FIFA.