Football Talk. Schotse fans palmen centrum van Brussel in Redactie

11 juni 2019

06u58

Bron: Eigen berichtgeving 0

In het centrum van Brussel hebben de buurtbewoners niet hun rustigste nacht achter de rug. En daar zijn vooral de Schotse fans verantwoordelijk voor. ‘The Tartan Army’ zakte ruim op tijd af naar onze hoofdstad, waar vanavond België-Schotland wordt gespeeld, en zorgde toch voor wat onrust. De buurt rond het Beursgebouw en vooral de Irish Pub O’Reilly’s werden ingepalmd door de mannen in kilt en de politie hield een oogje in het zeil (zie video onder). Vanavond om 20u45 spelen de Rode Duivels hun vierde EK-kwalificatiematch in groep I. De mannen van Roberto Martínez wonnen voorlopig al hun matchen. De Schotten hebben tot dusver zes punten verzameld.