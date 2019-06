Football Talk. Schotse fans palmen centrum van Brussel in - “Najar mist Gold Cup door meniscusblessure” Redactie

11 juni 2019

10u15

Bron: Eigen berichtgeving 0

“Najar mist Gold Cup door meniscusblessure”

Honduras kan in de komende Gold Cup geen beroep doen op Andy Najar. De 26-jarige rechterflankspeler van Anderlecht heeft volgens het Hondurese Diez TV een meniscusblesure opgelopen in de oefenmatch van vorige week donderdag tegen Paraguay (1-1).

Najar was in die partij na een uur ingevallen maar moest kort voor affluiten opnieuw worden gewisseld. Uit een eerste onderzoek in een Paraguayaans ziekenhuis zou blijken dat de blessure van Najar ernstig is en de Anderlechtspeler onder het mes moet. Op vraag van paars-wit zal de Hondurees terugkeren naar België om er zich te laten onderzoeken door de medische staf.

Najar werd de voorbije jaren niet gespaard door blessures. Onder meer een gescheurde kruisband, een hamstringblessure en een bovenbeenletsel hielden hem lang aan de kant. Vorig seizoen kon Najar wel 30 matchen voor Anderlecht afwerken. Honduras is op de Gold Cup ingedeeld in een groep met Jamaica, Curaçao en El Salvador. Het speelt zijn duels in Kingston, Houston en Los Angeles.

Schotse fans palmen centrum van Brussel in

In het centrum van Brussel hebben de buurtbewoners niet hun rustigste nacht achter de rug. En daar zijn vooral de Schotse fans verantwoordelijk voor. ‘The Tartan Army’ zakte ruim op tijd af naar onze hoofdstad, waar vanavond België-Schotland wordt gespeeld, en zorgde toch voor wat onrust. De buurt rond het Beursgebouw en vooral de Irish Pub O’Reilly’s werden ingepalmd door de mannen in kilt en de politie hield een oogje in het zeil (zie filmpjes onder). In de voetgangerszone zijn ook wegenwerken aan de gang, de stenen liggen er voor het oprapen. Als straks ook de Belgische fans samentroepen aan de Beurs, kan dat een potentieel gevaarlijke situatie worden, al hebben de Schotten niet meteen de reputatie herrieschoppers te zijn. Het is nog niet duidelijk of de politie voorzorgen zal nemen.

Vanavond om 20u45 spelen de Rode Duivels hun vierde EK-kwalificatiematch in groep I. De mannen van Roberto Martínez wonnen voorlopig al hun matchen. De Schotten hebben tot dusver zes punten verzameld.

Gertjan De Mets hangt schoenen aan de haak

Gertjan De Mets zet een punt achter zijn spelerscarrière. Dat bevestigt hij in een bericht op Instagram. De 32-jarige middenvelder blijft wel in het voetbal als video-analist en jeugdcoach bij AA Gent.

“Met trots blik ik terug op een mooie voetbalcarrière. Twaalf seizoenen lang heb ik het beste van mezelf gegeven, spelend voor warme clubs met passionele fans”, schrijft De Mets. “Bedankt aan alle ploegmakkers en stafleden met wie ik samenwerkte bij Club Brugge, KV Kortrijk, Zulte Waregem en Beerschot. Aan Clio en de kindjes, ouders, familie en vrienden dank je wel voor de jarenlange steun. Vandaag start ik met volle goesting een nieuwe uitdaging bij AA Gent, als video-analist en jeugdcoach. Tot snel!”

De Mets, een geboren Bruggeling, stoomde in 2007 vanuit de jeugd van Club Brugge door naar de A-kern van blauw-zwart. Daar kwam hij, mede door blessureleed, echter weinig aan spelen toe. Dat veranderde toen hij in 2010 naar KV Kortrijk verhuisde. De Mets speelde er tot 2017. Bij zijn volgende club Zulte Waregem kreeg hij opnieuw minder speelkansen. Essevee leende de middenvelder vorig seizoen uit aan Beerschot Wilrijk. Met de Ratten greep De Mets vorig seizoen net naast de promotie, al kan dat door de matchfixingaffaire nog veranderen. Hoe dan ook zal De Mets niet meer opdraven in 1A.