Football Talk. Santos eist Neymar-miljoenen van Barça

19 februari 2020

Santos eist nog achterstallige miljoenen van Barcelona voor transfer Neymar

Volgens verschillende Spaanse media moet FC Barcelona nog 4,5 miljoen euro betalen aan de Braziliaanse club Santos, vanwege niet-nagekomen afspraken tijdens de transfer van Neymar in 2013.

Volgens de media hadden beide clubs afgesproken om twee onderlinge oefenwedstrijden te spelen, waarin Neymar mee zou doen: één in Spanje en één in Brazilië. In augustus 2013, vlak na de transfer, speelden beide clubs tegen elkaar in Trofeo Joan Gamper, een veredelde oefenwedstrijd. De return in Brazilië vond nooit plaats en na de transfer van Neymar naar PSG in 2017 is die wedstrijd voorlopig van de baan.

Drie jaar geleden maakte Santos de Catalanen hier al attent op, maar heeft hen nu een ultimatum gesteld: binnen de vijf dagen moet Barça de achterstallige miljoenen overmaken, anders volgen er juridische stappen.

