Football Talk. Santos eist Neymar-miljoenen van Barça - Rode Duivels blijven op kop van de FIFA-ranking Redactie

19 februari 2020

11u15 0

Rode Duivels blijven FIFA-ranking aanvoeren

De Rode Duivels blijven ook op de eerste FIFA-ranking van het jaar, die donderdag gepubliceerd wordt, de nummer een van de wereld. Het wordt zo de dertiende keer op rij dat België de lijst aanvoert.

Sinds de publicatie van de vorige ranking, op 19 december, stonden er geen noemenswaardige interlands op de agenda. Bovenaan de ranking zijn er dan ook geen wijzigingen. Wereldkampioen Frankrijk en Brazilië vervolledigen de top drie. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor, voor Kroatië en Portugal. Spanje, Argentinië en Colombia maken in die volgorde de top tien vol.

De volgende grote opdracht voor de Belgen is het EK volgende zomer. Eden Hazard en co. kijken in poule B achtereenvolgens Rusland (FIFA 38), Denemarken (FIFA 16) en Finland (FIFA 58) in de ogen. Vooreerst werken de Belgen eind maart nog een oefenstage af in Qatar, met oefeninterlands tegen Europees kampioen en Nations League-winnaar Portugal (FIFA 7) en Zwitserland (FIFA 12).

De Rode Duivels sloten 2019 af als nummer een van de wereld en werden zo voor de derde keer Team van het Jaar, na 2015 en 2018. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

België voert de ranking aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al van november 2015 tot en met maart 2016.

Santos eist nog achterstallige miljoenen van Barcelona voor transfer Neymar

Volgens verschillende Spaanse media moet FC Barcelona nog 4,5 miljoen euro betalen aan de Braziliaanse club Santos, vanwege niet-nagekomen afspraken tijdens de transfer van Neymar in 2013.

Volgens de media hadden beide clubs afgesproken om twee onderlinge oefenwedstrijden te spelen, waarin Neymar mee zou doen: één in Spanje en één in Brazilië. In augustus 2013, vlak na de transfer, speelden beide clubs tegen elkaar in Trofeo Joan Gamper, een veredelde oefenwedstrijd. De return in Brazilië vond nooit plaats en na de transfer van Neymar naar PSG in 2017 is die wedstrijd voorlopig van de baan.

Drie jaar geleden maakte Santos de Catalanen hier al attent op, maar heeft hen nu een ultimatum gesteld: binnen de vijf dagen moet Barça de achterstallige miljoenen overmaken, anders volgen er juridische stappen.