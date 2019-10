Football Talk. Sambi dicht bij contractverlenging bij Anderlecht - La Liga-duel mogelijk in Miami Redactie

17 oktober 2019

15u08 0

La Liga wil Atlético in Miami tegen Villarreal laten spelen

La Liga heeft aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) gevraagd om de competitiewedstrijd van Villarreal tegen Atlético Madrid op 6 december in het Amerikaanse Miami te laten spelen, zo maakte La Liga bekend.

Begin dit jaar probeerde La Liga al om de wedstrijd van FC Barcelona tegen de buren uit Girona in het Hard Rock Stadium in Miami te laten plaatsvinden, maar na protest van de Spaanse bond en andere voetbalinstanties ging dat plan niet door. “We hopen dat we er deze keer wel mee kunnen doorgaan”, klinkt het bij Liga-voorzitter Javier Tebas. “In andere liga’s, zoals NBA en NFL, wordt het al jaren gedaan.”

Guerreiro verlengt contract bij Dortmund

Bij het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard heeft de Portugese international Raphael Guerreiro zijn contract tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club bekend.

De 25-jarige linksback werd in 2016 van het Franse Lorient overgenomen, net nadat hij met Portugal Europees kampioen was geworden. Enkele maanden geleden won hij met zijn land ook de Nations League.

Ook bij de buren uit Leverkusen werd er donderdag een handtekening gezet onder een contractverlenging. De Oostenrijker Julian Baumgartlinger zette er zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2021. De 31-jarige aanvoerder van de Oostenrijkse nationale elf speelt eveneens sinds 2016 bij de club.

🎉 #RAPHA2023 🎉@RaphGuerreiro

hat seinen Vertrag beim #BVB vorzeitig bis 2023 verlängert! 🤝



🗯 #Zorc: „Raphael ist ein international erfahrener und technisch erstklassiger Fußballer.“ pic.twitter.com/9A3dpBZWhS Borussia Dortmund(@ BVB) link

Sambi Lokonga dicht bij contractverlenging bij Anderlecht

Michael Verschueren had gisteren een nieuw gesprek met Albert Sambi Lokonga (19) en zijn ­entourage over een contractverlenging. Het is Paul-José Mpoku die de zaken van zijn jongere broer behartigt. Het huidige contract van Sambi ­Lokonga loopt af in juni. Anderlecht kan de overeenkomst met één jaar verlengen door de ­optie in het lopende contract te lichten. Maar paars-wit wil de speler langer aan zich binden en ook Sambi Lokonga zelf wil zijn carrière bij Anderlecht voortzetten. De gesprekken schieten goed op. Verwacht mag worden dat eerstdaags een nieuwe overeenkomst voor 3 of 4 jaar wordt getekend. (MJR)