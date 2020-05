Football Talk. Salzburg wint bekerfinale bij hervatting in Oostenrijk - Rode Ster Belgrado kampioen in Servië Redactie

29 mei 2020

Finale Coppa Italia op 17 juni, nog voor herstart competitie

De Italiaanse Voetballiga heeft vrijdag bevestigd dat de Serie A in het weekend van 20 en 21 juni weer van start zal gaan. Donderdag meldde minister van Sport Vincenzo Spadafora al dat de regering daarvoor het licht op groen zette. Nog voor de herstart van de competitie wil de liga de beker afgewerkt zien.

Zaterdag 20 en zondag 21 juni worden vier inhaalwedstrijden van de 25e speeldag afgewerkt. Het gaat om Atalanta Bergamo-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter Milaan-Sampdoria Genuas en Torino-Parma. Maandag 22 juni wordt al gestart met de 27e speeldag.

De finale van de Coppa Italia zal op woensdag 17 juni plaatsvinden. Wanneer dan de halve finales (Napels-Inter Milaan en Juventus-AC Milaan) gespeeld worden, werd er niet bijverteld. Wellicht gebeurt dat in het weekend van 13 en 14 juni.

Salzburg wint bekerfinale bij hervatting in Oostenrijk

Red Bull Salzburg heeft bij de hervatting van het betaald voetbal in Oostenrijk de beker gewonnen. In de finale in Klagenfurt werd tweedeklasser Austria Lustenau met 5-0 verslagen.

Dominik Szoboszlai opende de score in de 19e minuut en twee minuten later werd door een eigen doelpunt van Dominik Stumberger de 2-0 ruststand bereikt. In de tweede helft liep de score nog op via Noah Okafor (53e), Majeed Ashimeru (65e) en Sekou Koita (79e).

Dinsdag wordt de Oostenrijkse competitie hervat. Ook daarin gaat Red Bull Salzburg aan de leiding. LASK Linz was nochtans koploper toen de competitie werd onderbroken, maar die club werd deze week zwaar gestraft voor het niet naleven van de coronaregels. Linz kreeg zes punten in mindering en staat nu drie punten achter Salzburg.

Het is de zesde bekerwinst voor Salzburg, na 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017.

Havertz opnieuw matchwinnaar voor Leverkusen

In de eerste wedstrijd van speeldag 29 in de Bundesliga ging Bayer Leverkusen vrijdagavond met de winst aan de haal op het veld van Freiburg. Kai Havertz zorgde na de pauze voor het enige doelpunt in de partij en schonk zijn ploeg Leverkusen de drie punten.

Havertz scoorde sinds de hervatting van de competitie in Duitsland reeds vijf doelpunten in vier wedstrijden - inclusief de goal tegen Freiburg.

De Duitse sluipschutter staat ondertussen bij heel wat Europese topploegen op het verlanglijstje. Volgens zijn coach Peter Bosz “hebben we het beste van hem nog niet gezien.”

In de stand klimt Leverkusen op naar plaats drie, Freiburg blijft achtste. Zaterdag, zondag en maandag worden de acht andere wedstrijden in de Bundesliga afgewerkt.

Rode Ster pakt bij hervatting competitie meteen de titel

Rode Ster Belgrado heeft bij de hervatting van de competitie in Servië meteen de titel gepakt. De ploeg van coach Dejan Stankovic won met 0-5 bij stadsgenoot FK Rad en kwam daarmee op 72 punten. Concurrent Partizan heeft er veertien minder en kan met nog vier duels te spelen de koploper niet meer inhalen.

Voor Rode Ster is het de 31e landstitel en de derde op rij - de meeste succesvolle club van het land. De 41-jarige Stankovic, oud-speler van Rode Ster, Lazio en Inter Milaan, pakt bij zijn eerste opdracht als hoofdtrainer meteen een prijs. Hij begon vlak voor kerst aan zijn eerste trainersklus.













FK Crvena zvezda

Moser en Eppel weg bij Cercle, spelers uit technische werkloosheid

Cercle Brugge neemt afscheid van doelman Lennert Moser en spits Marton Eppel, beiden gehaald op voorspraak van de vertrokken succescoach Storck. Hun huurcontract krijgt geen verlenging. Cercle praat wel met Lille en met het management van Dabila, die op veel belangstelling kan rekenen (o.a. van Zulte Waregem, Racing Genk en enkele Franse clubs) om de verdediger zelf eventueel opnieuw te huren. Naast Chatziisaias en Coulibaly (voorlopig ook nog te duur) wil Cercle graag Biancone houden, maar diens sterke prestaties zijn ook Monaco niet ontgaan. Met Club Brugge wordt gepraat om doelman Hubert opnieuw een jaar te huren.

De Raad van bestuur van Cercle besliste daarnaast dat volgende week met Miguel Van Damme over een contractverlenging wordt onderhandeld én vooral dat de spelers per 1 juni uit het systeem van technische werkloosheid worden gehaald. In de laatste week van juni zullen de trainingen hervatten, onder de nieuwe coach die tegen dan moet zijn aangeduid. Van de nieuwe TD wordt de handtekening eerstdaags onder het contract verwacht. (LUVM)

Al 21 Europese landen gaven groen licht voor herstart van competitie

De wekelijkse update van de European Leagues (de Vereniging van Europese profvoetbalcompetities, red.) leert ons dat een groot deel van de Europese competities opnieuw herstart is, of weldra herstart zal worden.

Meer bepaald gaat het om 21 landen die een datum hebben vooropgesteld wanneer de bal opnieuw aan het rollen gaat. Onder meer de Spaanse La Liga (11 juni), de Engelse Premier League (17 juni) en de Italiaanse Serie A (20 juni) horen daarbij. De Duitse Bundesliga was de eerste grote competitie die op 16 mei al hervatte.

In België, Nederland, Frankrijk en Schotland werd het seizoen reeds definitief beëindigd. In andere landen is vooralsnog geen duidelijkheid over een mogelijke herneming van de competitie.

Our European Leagues map is getting greener every day! This means more domestic competitions are ready to resume their season during the upcoming days and weeks!



Download here the latest Overview from our Members European Leagues

Víctor Valdés (ex-Barcelona en Standard) aangesteld als T1 bij Spaanse vierdeklasser

Víctor Valdés (38) heeft zijn eerste job als hoofdtrainer te pakken. De gewezen doelman van FC Barcelona, Manchester United én Standard is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van Unió Atlètica d’Horta, een ploeg uit Barcelona die actief is op het vierde niveau in Spanje.

De voormalige Spaanse international zal voor het eerst de functie van T1 uitoefenen. In oktober werd hij de laan uitgestuurd als coach bij de U19 van FC Barcelona. Eerder was hij jeugdtrainer bij het Spaanse ED Moratalaz.

Valdés was in het verleden twaalf jaar actief als doelman bij FC Barcelona, waar hij uitgroeide tot een icoon binnen de club. In de zomer van 2014 trok hij naar Manchester United in Engeland. Nog eens anderhalf jaar later zorgde Standard voor de stunt van het jaar door de goalie een half seizoen te huren van de Engelse topclub. Valdés won met de Rouches de beker van België, ook gekend als de Croky Cup. Zijn spelersloopbaan sloot hij in 2017 af bij het Engelse Middlesbrough.

Comencem el #QuèThiJugues! amb @LluisFlaquer!













Què T'hi Jugues

Lommel SK heft technische werkloosheid van spelers en staf op

Vanaf 1 juni zijn de spelers en personeelsleden van Lommel SK niet langer technisch werkloos. Dat bevestigt de 1B-club, die onlangs werd overgenomen door de City Football Group, vandaag op zijn website.

“Lommel SK kreeg eind februari van zijn vorige eigenaar te horen dat de financiële verplichtingen niet konden worden nagekomen omwille van het coronavirus. De spelers en personeelsleden van de club werden op technische werkloosheid geplaatst. Inmiddels zette City Football Group voet aan grond in België, bij Lommel SK. Sindsdien is de prioriteit van SFG en de club Lommel SK de gezondheid van zijn mensen”, luidt het.

“Nu de situatie onder controle lijkt te geraken, kregen spelers en personeelsleden inmiddels bericht dat de technische werkloosheid vanaf 1 juni wordt opgeheven. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het samenstellen van de kern voor volgend seizoen. De voorbereiding op het komende seizoen zal hervat worden eind juni”, besluit Lommel.

Het nieuws komt een dag nadat Lommel het afscheid van coach Peter Maes aankondigde. Hij stond sinds oktober vorig jaar aan het hoofd van Lommel en verzekerde met het team het behoud in 1B. Er is nog geen vervanger.

De technische werkloosheid bij onze club wordt vanaf 1 juni opgeheven. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het samenstellen van de kern voor het komende seizoen. #iedereenLSK 🇳🇬

Lommel SK

Franco Foda verlengt contract als bondscoach van Oostenrijk

De Duitser Franco Foda blijft tot zeker eind 2021 aan het roer bij de Oostenrijkse nationale ploeg. Dat maakte de voetbalbond van Oostenrijk (OFB) vandaag bekend.

Indien de 54-jarige Foda erin slaagt Oostenrijk naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen, wordt zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

Op het EK van volgend jaar is Oostenrijk onderverdeeld in een poule met Nederland, Oekraïne en een nog te bepalen land.

Foda is Oostenrijks bondscoach sinds begin 2018. In 22 wedstrijden boekte hij veertien zeges, werd er twee keer gelijkgespeeld en zes keer verloren.

Dortmund mist topschutter Haaland tegen Paderborn

Borussia Dortmund kan zondag in de uitwedstrijd tegen Paderborn geen beroep doen op Erling Haaland. Het Noorse goudhaantje blesseerde zich dinsdag in de verloren topper tegen Bayern München aan de knie en raakt niet fit.

Haaland scoorde sinds zijn komst in januari naar Dortmund al tien keer in elf Bundesligawedstrijden. In de clash tegen München (0-1) moest hij na 72 minuten worden gewisseld.

Middenvelder Mahmoud Dahoud viel tegen Bayern eveneens uit en komt dit seizoen niet meer in actie.

Door het verlies tegen Bayern zag Dortmund, de club van Thorgan Hazard en Axel Witsel, de Beierse rivaal in de stand uitlopen tot 7 punten. Er zijn nog zes speeldagen te gaan.

Cavanda praat met AS Eupen

Luis Pedro Cavanda (29) wordt in verband gebracht met AS Eupen. De rechtsback is transfervrij sinds zijn contract bij Standard begin deze maand werd verbroken. In onderling overleg, zoals dat heet. De speler hield er een half jaarloon (circa 300.000 euro) aan over als parachute. Bij de Panda’s zou de ex-jeugdinternational — in oktober 2015 werd hij door Marc Wilmots ook opgeroepen voor de interlands van de Rode Duivels tegen Andorra en Israël — een concurrent worden voor de Duitse ex-international Andreas Beck, van wie het contract ‘Am Kehrweg’ nog loopt tot juni 2022.

Cavanda behoorde op Sclessin al sinds september van vorig jaar niet meer tot de A-kern. Onder meer tactisch te ongedisciplineerd om in de gunst te staan bij Michel Preud’homme. Een standpunt dat gedeeld werd door Standardcoryfee Wilfried Van Moer. “Cavanda zet gemakkelijk een man opzij, maar daarna slaat hij op hol en wil hij nog een tweede en een derde dribbelen zonder zich te bekommeren om de ruimte in zijn rug”, ergerde de ‘kleine generaal’ zich vaak. (AR)

La Liga hervat 11 juli

Nu de Premier League en de Serie A een datum gepind hebben op een hervatting van de competitie, is het wachten op uitsluitsel in Spanje. Volgens de laatste berichten zal La Liga herbeginnen op donderdag 11 juni. Dat bevestigde bondsvoorzitter Javier Tebas aan de Spaanse media. De hoogste Spaanse voetbalklasse wordt hervat met de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis. Dat heeft de sportraad van het land vrijdag laten weten.

De bedoeling is dat de laatste wedstrijden van La Liga op 19 juli worden gespeeld. Er staan nog elf speelrondes op het programma. FC Barcelona heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois. De resterende wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld.

Het nieuwe seizoen van La Liga moet op 12 september beginnen. De Spaanse deelnemers aan de Champions League en Europa League komen naar verwachting in augustus nog in actie.

President Javier Tebas has confirmed La Liga's new intended schedule:



• June 11: La Liga returns

• July 12: 2019/20 complete

• August: UCL/UEL

• September 12: 2020/21 begins Adriano Del Monte

Finale van FA Cup wordt op 1 augustus gespeeld

De finale van de FA Cup staat op 1 augustus geprogrammeerd. Dat maakte de Engelse voetbalbond bekend bij de voorstelling van de kalender voor het vervolg van de bekercompetitie. Het toernooi werd door de coronacrisis stilgelegd voor de kwartfinales. Die staan op 27 en 28 juni op het programma. De halve finales worden op 11 en 12 juli gespeeld, met de finale (de traditionele apotheose van het seizoen) op 1 augustus. Dit betekent dat de competitie voor die datum zou afgerond zijn. Er staan nog negen speeldagen op het menu. Op 17 juni hervat de Premier League.

Waar de bekerduels worden gespeeld, is nog afwachten. Mogelijk gebeurt dat achter gesloten deuren op Wembley maar de clubs zouden er geen voorstander van zijn om hun kwart- en halve finale op neutraal terrein te spelen. De kwartfinales zijn Leicester-Chelsea, Sheffield United-Arsenal, Newcastle-Manchester City en Norwich-Manchester United.