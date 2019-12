Football Talk. Sa Pinto ontslagen bij Braga - Nieuw record voor Bolat - Arteta houdt Ljungberg bij zijn staf De voetbalredactie

23 december 2019

17u55 0

Sporting Braga zet Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) aan de deur

De Portugese eersteklasser Sporting Braga heeft Ricardo Sa Pinto ontslagen. De 47-jarige Sa Pinto, die Standard in het seizoen 2017-2018 naar bekerwinst en een tweede plaats in de Jupiler Pro League leidde, betaalt de tol voor de slechte prestaties van Braga in de competitie. Ook zijn assistenten Rui Mota en Guilherme Gomes, die beiden met hem een seizoen bij Standard aan de slag waren, moeten vertrekken.

Braga staat na veertien speeldagen pas achtste in de Primeira Liga, met achttien punten na veertien wedstrijden. Sa Pinto en co wonnen zondag in de Portugese Ligabeker nog met 1-4 bij Paços Ferreira. De weken voordien verloor Braga wel drie competitiewedstrijden op rij.

De club uit het noordwesten van Portugal bedankt Sa Pinto in een persbericht “voor zijn toewijding en de uitstekende prestaties in de Europa League”. In Europa excelleerde Braga de voorbije maanden immers wel. De roodhemden wonnen groep K met een knappe 14/18. In de zestiende finales ontmoet Braga het Schotse Rangers. Verder kondigt de club aan “een nieuwe trainersstaf te zullen bekendmaken voor het team vrijdag de trainingen hervat”.

Voor Sa Pinto was Braga al de tiende club in een trainerscarrière van nauwelijks 7,5 jaar. De Portugees trainde de voorbije jaren achtereenvolgens Sporting Lissabon, Rode Ster Belgrado, OFI Kreta, Atromitos, Belenenses, Al-Fateh, opnieuw Atromitos, Standard en Legia Warschau. Bij die laatste club werd hij in april van dit jaar ontslagen. In juli begon hij aan zijn periode bij Braga.

Braga telt met middenvelders Uche Agbo en Claudemir twee oude bekenden van de Jupiler Pro League in haar rangen. De Nigeriaan wordt momenteel door Braga gehuurd van Standard, de Braziliaan verdedigde twee seizoenen (2015-2017) de kleuren van Club Brugge.

Akpala heeft scheurtje in hamstring

Joseph Akpala heeft in de wedstrijd op KV Mechelen een klein scheurtje opgelopen in de hamstring. Dat heeft KV Oostende laten weten. De 33-jarige Nigeriaan is onzeker voor de partij van vrijdag op Charleroi.

Akpala moest in Mechelen even na het halfuur naar de kant. De spits zag nadien hoe zijn ploeg met 1-0 ten onder ging. “Het wordt afwachten of Joseph Akpala de wedstrijd van vrijdag haalt, maar we zullen zeker geen enkel risico nemen”, meldt de medische staf van KVO. “Het kan niet de bedoeling zijn om hem vrijdag te forceren met het risico om het erger te maken. Ook na Nieuwjaar zullen we hem nog hard nodig hebben.”

Oostende kent een moeilijk seizoen en staat in de kelder van de Jupiler Pro League met 18 punten. Alleen Waasland-Beveren (14 ptn) en hekkensluiter Cercle Brugge (11 ptn) doen slechter. KVO kan de doelpunten van Akpala dus goed gebruiken. De Nigeriaan kwam midden vorige maand transfervrij over en was tot dusver goed voor een goal in in totaal vijf wedstrijden.

Nieuwe Arsenal-coach Arteta houdt Freddie Ljungberg bij zijn staf

De Spanjaard Mikel Arteta, die vrijdag werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach van Arsenal, heeft maandag op zijn eerste persconferentie bij de Gunners laten weten Frederik Ljungberg bij zijn staf te houden. De Zweed was de voorbije weken de interimcoach van de club.

“Ik heb met Freddie gesproken na de wedstrijd van zaterdag tegen Everton (0-0)”, begon Arteta. “Ik kende hem vooraf wel een beetje. Ik heb hem mijn ideeën uit de doeken gedaan en heb hem verteld welke mensen ik wilde toevoegen aan onze trainersstaf. Ik wilde weten wat zijn gevoel daarbij was, hoe hij zijn toekomst in zijn hoofd had. We hebben vervolgens beslist dat het het beste voor hem is om bij ons te blijven. Hij kan ons heel goed helpen. Hij kent de spelers, hun huidige situatie en hun verleden. Verder is ook zijn spelinzicht zeer belangrijk voor ons. Freddie was heel positief en toonde zich bereid ons te helpen. Ik heb er een heel goed gevoel bij.”

Ljungberg hield zaterdag voor het duel bij Everton sterspeler Mesut Özil uit de selectie. De Zweed gaf ook mee “dat Özil zijn gedrag danig zal moeten verbeteren als hij een toekomst wil hebben bij de club”. Arteta wilde niet te veel ingaan op deze uitspraken. “Mijn job startte pas na de match”, aldus de Spanjaard. “Iedereen begint bij mij met een schone lei. Ik heb dat Mesut ook gezegd. Hij zal niet beoordeeld worden op zaken uit het verleden. Ik verwacht van iedereen de juiste ‘mindset’, elke dag opnieuw. Als dat het geval is, maak je kans om te spelen.”

Ljungberg leidde sinds eind november vijf Premier League-wedstrijden van Arsenal, waarin hij vijf punten raapte, en de laatste groepswedstrijd in de Europa League bij Standard (2-2). Arsenal staat in de Premier League voorlopig op een tegenvallende elfde plaats, met 23 punten. In de Europa League kon het zich als groepswinnaar plaatsen voor de zestiende finales.

Fortuna Düsseldorf verlengt contract van coach Friedhelm Funkel

Friedhelm Funkel zal ook volgend seizoen op de bank van Fortuna Düsseldorf zitten. De Bundesligaclub verlengde zijn aflopende contract met een jaar.

“Friedhelm Funkel slaagt er elk jaar in uit zijn kern een team te vormen dat voor Fortuna alles geeft. Hij heeft een heel groot aandeel in de positie waarin Fortuna zich nu bevindt: voor het tweede jaar op rij in de Bundesliga”, zegt voorzitter Lutz Pfannenstiel.

De 66-jarige Funkel is sinds maart 2016 coach van Fortuna Düsseldorf. Hij behoedde de club eerst voor degradatie naar de derde klasse en leidde het team vervolgens naar de promotie. Vorig seizoen eindigde Fortuna, met Benito Raman en Dodi Lukebakio vaak in een uitblinkersrol, als tiende in de Bundesliga. Dit seizoen staat het team halfweg de competitie in de degradatiezone op de zestiende plaats met 15 punten. Raman verkaste afgelopen zomer naar Schalke, Lukebakio speelt nu bij Hertha.

Spurs in beroep tegen schorsing Son

Heung-min Son van Tottenham Hotspur heeft een schorsing van drie speeldagen gekregen voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd van zondag tegen Chelsea.

De Zuid-Koreaanse international kreeg zondagavond de rode kaart te zien wegens natrappen tegen Antonio Rüdiger. Die uitsluiting kwam er nadat de videoref de beelden had bekeken. Nadien werden er oerwoudgeluiden naar het hoofd van Rüdiger geslingerd. De stadionomroeper vroeg tot drie keer toe de thuissupporters om zich te gedragen, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd.

Chelsea haalde het uiteindelijk van de ploeg van Mourinho met 0-2 na twee goals van Willian. De Spurs zijn intussen weggezakt naar de zevende stek in de Premier League en zouden op Boxing Day tegen Brighton & Hove, twee dagen later tegen Norwich en op nieuwjaarsdag tegen Southampton niet kunnen rekenen op hun smaakmaker. De Spurs gaan wel in beroep tegen de schorsing.

STVV legt Wolke Janssens langer vast

STVV heeft Wolke Janssens beloond met een contractverlenging. De 24-jarige centrale verdediger kent zijn seizoen van de doorbraak bij de Truienaars en ziet zijn “sterke prestaties” nu vertaald in een nieuwe verbintenis.

Janssens kwam in de zomer van 2016 over van toenmalig tweedeklasser Dessel Sport. Op 6 augustus 2016 maakte hij tegen Standard zijn debuut in de hoogste voetbalklasse. In zijn tweede seizoen bij STVV werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Lierse SK.

Vorig seizoen kreeg hij terug zijn kansen bij STVV en kwam hij tot acht wedstrijden (een goal). Dit seizoen brak Janssens definitief door. Hij zit voorlopig aan zestien wedstrijden. “Nu ziet hij zijn sterke prestaties beloond worden met een contractverlenging”, bevestigen de Truienaars. Details over het nieuwe contract zijn niet bekend.

Balanta geschorst tegen Essevee

Mats Rits houdt het morgenavond best bij één aperitiefje. Eder Balanta is immers geschorst tegen Essevee nadat hij gisteren als invaller tegen een vijfde gele kaart aanliep. De Colombiaan kreeg die voor een overtreding en kan ten volle genieten van de kerstdagen. Wél is hij na de winterstop inzetbaar in de topper op Anderlecht en dat is goed nieuws voor Club Brugge.

Balanta deed het in de bekerwedstrijd in het Lotto Park goed en is dus sowieso inzetbaar. Dat kan nog niet met zekerheid gezegd worden van Clinton Mata en Dennis, beiden nog steeds met vier gele kaarten achter hun naam - en bijgevolg risicopatiënten wanneer Zulte Waregem op bezoek komt. (TTV)

Bij AA Gent pakte Bezus een gele kaart. Het was zijn vijfde van het seizoen, wat maakt dat hij donderdag geschorst is voor de uitwedstrijd op Standard. (RN)

Nieuw record voor Bolat: 434 minuten ongeslagen

Ei zo na hield hij zijn netten een vierde match op rij ongeschonden. Pas in minuut 87 moest Sinan Bolat zich gewonnen geven. Suzuki trof raak voor STVV, de Turkse Antwerp-doelman baalde zichtbaar als een stekker. Terloops verbeterde hij wel zijn persoonlijk record. Hij bleef namelijk 434 minuten ongeslagen in de competitie en verbetert zo zijn prestatie van ruim 8,5 jaar geleden - toen 361 minuten op rij zonder tegengoal. “Jammer dat we dat tegendoelpunt slikten, maar we mogen tevreden zijn met dit punt”, bleef Bolat diplomatisch. (MVS)

Schots international John McGinn (Aston Villa) breekt enkel

Aston Villa zal het enkele maanden zonder middenvelder John McGinn moeten stellen. De Schotse international, ploegmaat van ex-Bruggelingen Björn Engels en Wesley, liep zaterdag in het competitieduel tegen Southampton een enkelbreuk op.

McGinn moest al na zeven minuten worden gewisseld nadat hij met zijn studs bleef steken in het gras. Zijn coach Dean Smith vertelde na de wedstrijd dat de blessure “er niet goed uitzag”. Later bevestigde de club dat de 25-jarige McGinn zijn linkerenkel heeft gebroken. Hij zou een drietal maanden buiten strijd zijn.

Promovendus Aston Villa verloor zaterdag het kelderduel tegen Southampton met 1-3 en zakte daardoor naar plaats achttien in de Premier League. Met 15 punten laten de Villans alleen Norwich en Watford (allebei 12 punten) achter zich.

Espanyol moet op zoek naar nieuwe trainer

De Spaanse rode lantaarn Espanyol heeft zijn hoofdcoach Pablo Machin ontslagen, zo maakte de club maandag bekend. Ook de leden van de technische staff Jordi Guerrero, Jordi Balcells en Carles Martinez werden aan de deur gezet.

Als reden voor het ontslag haalt de club de slechte resultaten in de competitie aan. Zondag verloor Espanyol het degradatieduel uit bij Leganes met 2-0, waardoor de kloof met de voorlaatste in de stand nu drie punten is.

De 44-jarige Machin was slechts tien duels trainer van de tweede club uit Barcelona. De Spanjaard verving in oktober de eveneens ontslagen David Gallego. Het resultaat van de coachwissel was slechts één competitiezege. In de Europa League wist Espanyol wel te overwinteren.

Gregoritsch naar Schalke 04

De Oostenrijkse international Michael Gregoritsch ruilt Augsburg na Nieuwjaar voor Schalke 04. De Königsblauen huren de 25-jarige aanvaller tot het einde van het seizoen, zo raakte maandag bekend.

“We zijn verheugd Michael Gregoritsch voor de tweede helft van het seizoen aan onze kern te kunnen toevoegen”, zegt Schalkes sportief verantwoordelijke Jochen Schneider. “Met al zijn kwaliteiten, die hij al bewezen heeft in de Bundesliga, zal hij onze voorlinie versterken.”

Gregoritsch, zeventienvoudig international, zal bij Schalke samen spelen met Benito Raman. In 125 Bundesligawedstrijden deed hij al 29 keer de netten trillen.

Schalke staat halfweg de Duitse competitie op de vijfde plaats met 30 punten uit 17 matchen. Augsburg is tiende.