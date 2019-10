Football Talk. Ryan Australisch Voetballer van het Jaar - Löw laat zich uit over Duitse keeperssoap Voetbalredactie

08 oktober 2019

14u49

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1

Mathew Ryan kroont zich tot Australische Voetballer van het Jaar

De Australische vereniging van profvoetballers heeft Mathew Ryan, doelman bij Brighton & Hove Albion, uitgeroepen tot nationale Voetballer van het Jaar. Het is de tweede maal dat de 27-jarige keeper de erkenning op zak steekt, na 2015 toen hij tussen de palen van Club Brugge stond.

“Ik ben heel trots dat ik de prijs krijg”, reageerde Ryan. “Het is een fijne erkenning voor het harde werk. Ook is het tof dat collega’s me belonen voor de bijdrage die ik als voetballer kan leveren aan het nationale team en Brighton.”

Ryan maakte tussen 2013 en 2015 indruk bij Club Brugge in België en verkaste nadien naar Valencia. Via een uitleenbeurt aan KRC Genk kwam hij nadien in 2017 bij Brighton terecht. In de verkiezing troefde hij teammaat Aaron Mooy, doelman Danny Vukovic (KRC Genk), Roy Krishna (Wellington Phoenix) en Isaias (Adelaide United) af. Vukovic pakte vorig seizoen met Genk mee de Belgische titel, maar is deze jaargang lang out met een gescheurde achillespees.

Löw opent deur voor Schweinsteiger in staf van Mannschaft: “Voor hem is er altijd plaats”

De Duitse nationale ploeg stoomt zich klaar voor de oefenpot tegen Argentinië (woensdag in Dortmund) en de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland vier dagen later. De Mannschaft zoekt al een tijdje naar de beste vorm, maar bondscoach Joachim Löw denkt aan versterking voor zijn staf, in de vorm van oud-kapitein Bastian Schweinsteiger. “Voor hem hebben we altijd plaats vrij”, vertelde de Duitse T1.

De 35-jarige Schweinsteiger voetbalt bij Chicago Fire, maar denkt aan zijn spelersafscheid na het MLS-seizoen. “Ik weet niet wat de plannen zijn van Bastian en of hij het meent te stoppen, maar hij is zonder twijfel een erg groot speler, zoals het Duitse voetbal er niet veel gekend heeft”, vertelde Löw. “Iedereen weet nog hoe hij in de WK-finale van 2014 speelde tot hij erbij neerviel. Of er voor hem een plek is in de staf van de nationale ploeg? Voor Bastian sowieso.”

Schweinsteiger, jarenlang actief bij Bayern München en nadien even Manchester United, speelde 121 interlands met Duitsland (24 doelpunten). Hij veroverde in 2014 mee de wereldtitel, maar hield het na het EK in Frankrijk voor bekeken als international.

“Pioli volgt Giampaolo op bij AC Milan”

Coach Marco Giampaolo moet na amper vier maanden opstappen bij AC Milan. Dat schrijven verschillende Italiaanse media vandaag. Zijn opvolger Stefano Pioli zou snel een contract ondertekenen tot 2021.

Giampaolo werd in juni aangesteld, maar slaagde er tot dusver niet in Milan weer te doen dromen van succes. Na zeven speeldagen staat AC pas op de dertiende stek met negen punten.

De naam van Piolo duikt op als opvolger. De 53-jarige Italiaan was eerder trainer bij onder meer Inter en Fiorentina. Bij dat laatste team stapte hij afgelopen april zelf op.

Bondscoach Löw wil streep trekken onder Duits keepersdebat

Duitsland neemt het morgen in Dortmund in een oefenpot op tegen Argentinië, waarna vier dagen later de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland op het programma staat. Bondscoach Joachim Löw hoopt dat na het tweeluik het keepersdebat tussen Manuel Neuer en doublure Marc-André ter Stegen bij de Mannschaft gaat liggen. “Eigenlijk is er niets gebeurd”, suste Löw de gemoederen.

Neuer (90 caps) is al jaren de vaste man tussen de Duitse palen, maar in eigen land is het sluitstuk van Bayern München niet meer incontournabel. Neuer krijgt in de EK-voorronde wel nog altijd de voorkeur op Ter Stegen, maar de Barcelona-doelman liet weten daar niet altijd even blij mee te zijn. Löw hakte enkele dagen geleden de knoop door met het oog op het komende tweeluik: Ter Stegen speelt vriendschappelijk tegen de Argentijnen, aanvoerder Neuer zal tegen Estland keepen.

Löw wil nu snel een einde maken aan de polemiek. “Eigenlijk is er niet veel gebeurd”, verklaarde de T1. “Marc heeft zijn teleurstelling duidelijk gemaakt, wat te begrijpen is. Hij mag spelen tegen Argentinië, Manuel tegen Estland. Verder wil ik er geen woorden meer aan vuil maken.”

Vorige week liet Löw al blijken dat hij niet aan Neuer twijfelt. “Ik heb al vaker gezegd dat Manuel met het oog op het EK van 2020 onze aanvoerder is en ook de nummer één in het doel is, als niets onverwachts gebeurt. Natuurlijk telt de concurrentiestrijd voor iedere speler. Ter Stegen krijgt nu de wedstrijd tegen Argentinië, een tegenstander van naam, waarin hij zich kan bewijzen.”

Vercauteren houdt gesprekken op eerste werkdag bij Anderlecht

Frank Vercauteren is gisteren aan zijn nieuwe job als T1 van Anderlecht begonnen. Vrijdag woonde hij aan de zijde van Vincent Kompany in de tribune Charleroi-RSCA bij, maar dat was vooral om te observeren en te analyseren. Vercauteren wil zich een duidelijk beeld vormen van de kern en van de werking van de club en hield in die optiek verschillende gesprekken gisteren. Zo onderhield hij zich met Michael Verschueren over de globale werking van de club, had hij een lang gesprek met Kompany en de technische staf over de kern en de manier van werken en had hij ook een onderhoud met de communicatiedienst van de club.

De spelers hadden een dag rust, met uitzondering van zij die voor verzorging op de club moesten zijn. Ook Kompany kreeg verzorging en was gisteren ook in de fitnessruimte te vinden voor zijn revalidatie. Vandaag staat Vercauteren voor het eerst op het oefenveld. (MJR)

Braziliaan Michel Bastos hangt schoenen aan de haak

De voormalige Braziliaanse international Michel Bastos stopt met voetballen. Dat heeft hij vandaag laten weten op Instagram.

Feyenoord plukte de intussen 36-jarige Bastos in 2002 weg uit Brazilië, waarna hij vooral bij Excelsior kennis maakte met het Europese voetbal. Na enkele passages bij Braziliaanse clubs brak hij in 2006 door bij Rijsel. Nadien ging hij aan de slag bij Olympique Lyon, Schalke 04, Al Ain en AS Roma. In 2014 keerde de middenvelder terug naar zijn thuisland, waar hij nog uitkwam voor São Paulo, Palmeiras en Sport do Recife. Zijn carrière sloot hij af bij América Mineiro.

Bij de nationale ploeg van Brazilië telt Bastos tien caps, waarin hij eenmaal scoorde. Hij maakte deel uit van de selectie die op het WK 2010 in Zuid-Afrika sneuvelde in de kwartfinales tegen Nederland.

Rednic, Ferrera en Storck op shirtlist Cercle Brugge

Voor de opvolging van de ontslagen Fabien Mercadal willen ze bij Cercle Brugge niet over één nacht ijs gaan. Hoewel de houdbaarheidsdatum van een coach bij groen-zwart zeer beperkt is, hoopt het Brugse bestuur, in nauw overleg met Monaco, nu een coach voor het komende anderhalf seizoen te engageren.

“Omdat we met een nieuwe man aan het roer in de eerste plaats het behoud willen verzekeren, maar ook al in de richting van volgend seizoen denken”, verklaart bestuurder Vincent Goemaere. “De ambities van ons project met Monaco blijven immers onveranderd.”

Cercle zoekt een duidelijk profiel, met een duidelijke kennis van de Belgische competitie als voornaamste criterium. De naam van Mircea Rednic circuleert al even. Gisteren wou de Roemeen aan de telefoon bevestigen noch ontkennen dat er contacten zijn met Cercle. Yannick Ferrera zegde nog niet te zijn benaderd, maar zou net als Bernd Storck op de shortlist staan. (LUVM)

Verrekking in hamstring voor Lestienne

Een acte de présence. Meer was het niet, wat Maxime Lestienne gisteren hield in Tubeke. Toegekomen zonder trolley of rugzak - dan al was duidelijk dat hij het Martin’s Red Hotel snel weer zou verlaten - om zich even te laten onderzoeken. “Jammer genoeg is Maxime Lestienne geblesseerd en heeft hij de groep moeten verlaten. Spoedig herstel, Maxime”, tweette de KBVB niet veel later. Zuur voor Lestienne. Zijn eerste selectie in zes jaar voor de Rode Duivels ziet hij tenietgedaan door een verrekking in zijn hamstring, zondagavond opgelopen tegen Antwerp. Gisterochtend volgde een echo. De flankaanvaller gaat ervan uit dat hij na de interlandbreak alweer fit zal zijn - afwachten of hij niet te optimistisch is. (NP/PJC)

UEFA vervolgt Lazio wegens racistisch gedrag supporters

De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft maandag een disciplinaire procedure geopend tegen Lazio Rome, na racistisch gedrag van zijn fans in de Europa League-wedstrijd van vorige week tegen Rennes (2-1 zege voor Lazio). Volgens Italiaanse media deden verschillende supporters de nazigroet.

Een gedeelte van het Stadio Olimpico was donderdag gesloten omdat supporters zich in februari in de Europa League tegen Sevilla al eens op gelijkaardige manier hadden gedragen. De UEFA vervolgt eveneens Vítoria, Frankfurt, Malmö en Kopenhagen wegens onder meer het afsteken van vuurwerk. De zaken worden behandeld op 17 oktober, Malmö en Kopenhagen moeten wachten tot 21 november.