Football Talk. Roofe traint mee bij Anderlecht - Mazzu gaat vanavond roteren tegen Ronse

24 september 2019

Zulj, Roofe en Nasri trainen

Vergaderen, oppeppen, coachen en nog eens trainen ook. Vincent Kompany klopte gisteren andermaal overuren. Op het oefenveld zag hij Kemar Roofe, die normaal gezien medisch fit geraakt voor Beerschot, maar hij mist wel ritme. Ook Peter Zulj was erbij, dit keer zonder masker, net als Alexandru Chipciu en Samir Nasri. De Fransman ontbrak op Brugge alweer, hij heeft een conditionele achterstand. Terwijl de invallers en wisselspelers buiten aan de conditie werkten, was er voor de basispionnen een recuperatietraining. Knowledge Musona vierde zijn wederoptreden bij de beloften. Edo Kayembe, Thierry Lutonda en Ait El Hadj maakten eveneens minuten. (PJC)

Mazzu gaat roteren

Geen Sander Berge en geen Peter Hrosovsky vanavond in Ronse. Beide middenvelders krijgen rust. Felice Mazzu gaat naar hartelust roteren in de beker. “Dit is het ideale moment om andere spelers aan het werk te zien.”

Wellicht starten Heynen en Wouters centraal op het middenveld en krijgt Odey een plaats naast Onuachu in de spits. Of Mazzu ook in doel zal wisselen, is onduidelijk. “Dat zal ik nog bespreken met Guy (Martens, keeperstrainer, red.).” Ook Sébastien Dewaest krijgt wellicht een kans om zich te herpakken vanavond. Mazzu grijnsde: “On verra.” (FDZ)

Waasland-Beveren overweegt klacht

Het VAR-incident van vorige zaterdag in de wedstrijd Waasland-Beveren - Moeskroen krijgt mogelijk nog een staartje. Waasland-Beveren overweegt immers een klacht neer te leggen. Vandaag zit de Raad van Bestuur van de Wase club samen en wordt er overlegd.

Scheidsrechter Jasper Vergoote keurde zaterdag een doelpunt van W-B af op aanraden van de VAR. Ten onrechte, zo bleek achteraf, omdat een Moeskroen-speler de bal nog beroerde. De match eindigde uiteindelijk op 1-1. Op basis van artikel B 1438 uit het Bondsreglement kan Waasland-Beveren nu klacht indienen tegen deze scheidsrechterlijke dwaling. Het heeft daarvoor -volgens artikel B 1711.132- zeven dagen de tijd voor.