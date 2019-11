Football Talk. Ronaldo wuift controverse rond vroege wissels weg: “Jij hebt dat uitgevonden” Voetbalredactie

18 november 2019

Cristiano Ronaldo heeft na de interlandmatch tegen Luxemburg (0-2), waardoor Portugal zich plaatste voor EURO 2020, gereageerd op de ‘controverse’ bij Juventus. ‘CR7' werd twee weken geleden op slechts enkele dagen tijd tweemaal vroegtijdig naar de kant gehaald. Tegen AC Milan speelde hij amper 55 minuten, waarna hij de kleedkamers instormde en volgens Italiaanse media nog voor het einde van de wedstrijd huiswaarts was getrokken. Ronaldo reageerde nog niet op het incident, tot gisteren. Voor hem is er niets aan de hand.

“Er was helemaal geen controverse. Jij hebt dat uitgevonden. Ik was gewoon niet fit, maar wilde Juventus toch helpen door te starten aan de match. Niemand vindt het leuk om gewisseld te worden, maar ik begreep het. Ik was niet goed. Godzijdank geraakte ik in mijn carrière nog niet veel geblesseerd, want ik wil het team altijd helpen. Maar Juve staat nog altijd op de eerste plek, dat is het belangrijkste.”