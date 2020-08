Football Talk. Ronaldinho terug in Brazilië - Vardy verlengt bij Leicester De voetbalredactie

26 augustus 2020

Ronaldinho terug in Brazilië na gevangenisstraf in Paraguay

Na een gevangenisstraf en maandenlang huisarrest in buurland Paraguay is voormalig stervoetballer Ronaldinho opnieuw in Brazilië aangekomen, zo melden plaatselijke media. De Braziliaan en zijn broer Roberto landden dinsdag met een privévliegtuig op de luchthaven van Rio de Janeiro. Pas maandag zette de Paraguayaanse rechter Gustavo Amarilla het licht op groen voor hun terugkeer, door akkoord te gaan met het verzoek van de officier van Justitie tot vrijlating van het duo en de rechtszaak officieel af te sluiten, mits betaling van een boete van 200.000 dollar (170.000 euro).

Ronaldinho en zijn broer werden begin maart in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion gearresteerd op verdenking van fraude met paspoorten. In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis voor het gebruik van valse paspoorten. Nadien werden ze nog enkele maanden onder huisarrest geplaatst in een hotel in de hoofdstad. Ronaldinho wist naar eigen zeggen niet dat de documenten, gekregen van zakenpartners, vervalst waren.

Jamie Vardy zet krabbel onder nieuwe overeenkomst bij Leicester City

Jamie Vardy heeft zijn contract bij Premier League-subtopper Leicester City, waar hij ploegmaat is van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet, tot medio 2023 verlengd. Afgelopen seizoen werd de 33-jarige Vardy, die het op het veld goed kan vinden met Tielemans, met 23 doelpunten topschutter in de Premier League. Leicester sloot het seizoen af op de vijfde plaats en greep daarmee nipt naast de Champions League. Eerder verlengden ook al middenvelders James Maddison en Nampalys Mendy hun contracten bij de club

UEFA-voorzitter Ceferin wil idee van salarisplafond verder onderzoeken

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is voorstander van de invoering van een salarisplafond voor voetballers in Europa. "Het is zeker een interessant idee, maar het moet eerst toch verder onderzocht en geanalyseerd worden vooraleer we meer details kunnen bekendmaken", vertelde hij woensdag in een interview met het Duitse ‘Bild’. Eerder waren vooral in Duitsland al stemmen opgegaan om een salarisplafond in te voeren, om de sport leefbaar en duurzaam te houden. Het voorstel kwam er toen duidelijk werd dat de huidige coronacrisis de clubs met een miljoenenverlies zou opzadelen.

De UEFA-voorzitter verzekerde eveneens dat het EK volgend jaar in twaalf gaststeden en met toeschouwers zal plaatsvinden. "Ook al weet niemand hoe het leven er over elf maanden zal uitzien, toch moeten we een EK met fans plannen. Maar het is nu zeker nog te vroeg om al te kunnen stellen welke maatregelen er voor de toeschouwers zullen gelden.”