Football Talk. Ronaldinho terug in Brazilië - Cayman naar finale CL met Lyon - AZ naar volgende voorronde EL

26 augustus 2020

Ronaldinho terug in Brazilië na gevangenisstraf in Paraguay

Na een gevangenisstraf en maandenlang huisarrest in buurland Paraguay is voormalig stervoetballer Ronaldinho opnieuw in Brazilië aangekomen, zo melden plaatselijke media. De Braziliaan en zijn broer Roberto landden dinsdag met een privévliegtuig op de luchthaven van Rio de Janeiro. Pas maandag zette de Paraguayaanse rechter Gustavo Amarilla het licht op groen voor hun terugkeer, door akkoord te gaan met het verzoek van de officier van Justitie tot vrijlating van het duo en de rechtszaak officieel af te sluiten, mits betaling van een boete van 200.000 dollar (170.000 euro).

Ronaldinho en zijn broer werden begin maart in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion gearresteerd op verdenking van fraude met paspoorten. In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis voor het gebruik van valse paspoorten. Nadien werden ze nog enkele maanden onder huisarrest geplaatst in een hotel in de hoofdstad. Ronaldinho wist naar eigen zeggen niet dat de documenten, gekregen van zakenpartners, vervalst waren.

Titelverdediger Lyon stoot door naar vijfde finale op rij

Het Olympique Lyon van Red Flame Janice Cayman heeft zich in Bilbao geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwenteams. De viervoudige titelverdediger legde Paris Saint-Germain in een Frans onderonsje met 0-1 over de knie. Cayman kwam niet van de bank.

De Final 8 van het kampioenenbal voor vrouwen vindt plaats in het Spaanse Baskenland. De Franse teams PSG en Lyon zakten daarom voor hun halve finale af naar Bilbao. De Franse clash barstte in de tweede helft los. Meteen na een rode kaart bij PSG sloeg Lyon toe. Kapiteine Wendie Renard (67.) kopte onhoudbaar binnen. Ook bij de viervoudige Champions League-bekerhouder viel nog een rode kaart, maar de zege ontglipte Lyon niet meer. Het team van Cayman, die niet in actie kwam in Bilbao, gaat al voor de vijfde keer naar de finale.

Daarin nemen de Zuid-Fransen het op tegen Wolfsburg, tweevoudig winnaar en tweevoudig verliezend finalist (tegen Lyon) van de Champions League. De Duitsers schakelden dinsdag Barcelona uit met 1-0. De finale vindt zondagavond (aftrap 20.00 uur) plaats in San Sebastian.

Argentijn Jorge Almiron wordt trainer van promovendus Elche

De Argentijn Jorge Almiron is door de Spaanse voetbalclub Elche benoemd tot trainer van het eerste elftal. Almiron is een voormalig speler van Elche die als trainer het Argentijns team Lanus de landstitel bezorgde in 2016. Een jaar later bereikte de 49-jarige Argentijn met diezelfde ploeg de finale van de Copa Libertadores.

Bij de kersverse promovendus ondertekende Almiron een contract voor één seizoen. Het wordt zijn eerste trainersavontuur in Europa, nadat hij eerder in Argentinië, Mexico, Colombia en Saudi-Arabië aan de slag was. Al-Shabab was in 2019 zijn laatste club.

Almiron volgt bij Elche de Spanjaard Juan Jose Rojo Martin, beter bekend als “Pacheta”, op. Die wist afgelopen zondag de terugkeer naar La Liga te verzekeren ten koste van Girona, maar werd bedankt voor bewezen diensten. Het was nochtans zijn tweede promotie op rij. Het contract van Pacheta liep ten einde en werd niet verlengd.

Genoa legt lot in handen van Rolando Maran

De Italiaan Rolando Maran is de nieuwe coach van Genoa. De 57-jarige Maran volgt Davide Nicola op, die na amper acht maanden dienst moest opstappen. Genoa kende een rampzalig seizoen 2019/20 met drie verschillende trainers. De club eindigde uiteindelijk net boven de degradatiestreep als zeventiende. Maran was in Italië lange tijd trainer van Chievo (2014-2018). Na zijn ontslag afgelopen februari bij Cagliari zat hij zonder club.

AZ ontsnapt tegen Viktoria Plzen in tweede voorronde, duel tegen AA Gent mogelijk

AZ mag nog dromen over de groepsfase van de Champions League. Het Nederlandse elftal van trainer Arne Slot rekende in eigen stadion in de verlenging af met Viktoria Plzen, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Tsjechië (3-1). David Limbersky bracht de bezoeker in de 78e minuut dicht bij de derde voorronde van de Champions League. AZ leek geslagen, zeker toen Albert Gudmundsson in de slotminuut van de reguliere speeltijd de paal raakte. Maar invaller Ferdy Druijf verdiende in de laatste seconde van de blessuretijd een strafschop, die Teun Koopmeiners (90.+5) koelbloedig benutte. Gudmundsson (98. en 118.), eveneens ingevallen, knalde AZ in de verlenging met twee treffers naar de derde voorronde van de Champions League, waarin Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev de tegenstander zal zijn.

AZ en Viktoria Plzen moesten in een ontmoeting uitmaken wie naar de derde voorronde van de Champions League of van de Europa League gaat. Toeschouwers waren niet welkom in Alkmaar, om thuisvoordeel zo veel mogelijk te voorkomen. In het stadion zonder dak had de storm vrij spel. Beide ploegen hadden het daar zichtbaar lastig mee.

Jamie Vardy zet krabbel onder nieuwe overeenkomst bij Leicester City

Jamie Vardy heeft zijn contract bij Premier League-subtopper Leicester City, waar hij ploegmaat is van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet, tot medio 2023 verlengd. Afgelopen seizoen werd de 33-jarige Vardy, die het op het veld goed kan vinden met Tielemans, met 23 doelpunten topschutter in de Premier League. Leicester sloot het seizoen af op de vijfde plaats en greep daarmee nipt naast de Champions League. Eerder verlengden ook al middenvelders James Maddison en Nampalys Mendy hun contracten bij de club

UEFA-voorzitter Ceferin wil idee van salarisplafond verder onderzoeken

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is voorstander van de invoering van een salarisplafond voor voetballers in Europa. "Het is zeker een interessant idee, maar het moet eerst toch verder onderzocht en geanalyseerd worden vooraleer we meer details kunnen bekendmaken", vertelde hij woensdag in een interview met het Duitse ‘Bild’. Eerder waren vooral in Duitsland al stemmen opgegaan om een salarisplafond in te voeren, om de sport leefbaar en duurzaam te houden. Het voorstel kwam er toen duidelijk werd dat de huidige coronacrisis de clubs met een miljoenenverlies zou opzadelen.

De UEFA-voorzitter verzekerde eveneens dat het EK volgend jaar in twaalf gaststeden en met toeschouwers zal plaatsvinden. "Ook al weet niemand hoe het leven er over elf maanden zal uitzien, toch moeten we een EK met fans plannen. Maar het is nu zeker nog te vroeg om al te kunnen stellen welke maatregelen er voor de toeschouwers zullen gelden.”