Football Talk. Ronald Koeman met hartproblemen in ziekenhuis - Contractverlening van Juventus-iconen Buffon en Chiellini in de maak

03 mei 2020

Ronald Koeman opgenomen in ziekenhuis

Ronald Koeman (57) is vandaag met hartproblemen opgenomen in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), dat schrijft Voetbal International. De toestand van de Nederlandse bondscoach zou inmiddels stabiel zijn, zo liet z'n zaakwaarnemer Rob Jansen weten aan de NOS. Koeman is sinds 2018 aan de slag bij Oranje en was al trainer van Everton, Ajax en PSV. Als speler kwam hij uit voor onder meer Ajax en vooral Barcelona.

Contractverlening van Juventus-iconen Buffon en Chiellini in de maak

Onvoorwaardelijke liefde. Gianluigi Buffon en Juventus-baas Andrea Agnelli kwamen tot een akkoord om het contract van de doelman met een jaar te verlengen. Dat meldt Tuttosport. In 2021 wordt de Italiaanse legende 43 jaar. De deal zou telefonisch beklonken zijn, na de coronacrisis volgen de definitieve handshake en handtekeningen. Buffon zou kunnen verlengen aan dezelfde voorwaarden.

Tussen 2001 en 2018 ontpopte Buffon zich onder de lat van Juventus tot een van ’s werelds beste doelmannen. Vorig jaar ging hij een nieuw avontuur aan bij PSG, maar na 17 wedstrijden keerde hij al terug naar zijn grote liefde. Als back-up van Wojciech Szczęsny, maar dat deert hem allerminst. “Ik ben blij om weer thuis te zijn. Het leven is ongelooflijk en je moet altijd blijven dromen. Deze dag is daar het bewijs van. Als je familie je nodig heeft, kan je niet neen zeggen”, klonk het toen. Een terugkeer die hoogstwaarschijnlijk dus nog met een jaartje wordt verlengd.

Ook Giorgio Chiellini, dat andere boegbeeld van de Oude Dame, wacht een verlengt verblijf in Turijn. De 35-jarige verdediger is sinds 2005 actief bij Juventus, waar hij achterin niet meer weg te denken is. Eerder kwam hij uit voor z'n jeugdploeg Livorno en later Fiorentina. Chiellini sukkelde dit seizoen lange tijd met een knieblessure, medio februari keerde de Italiaanse international terug in de ploeg als invaller. Met een contractverlening dat in de maak is, bevestigt Juventus het vertrouwen in haar verdediger.

Tot slot zou de club ook onderhandelen om haar Argentijnse topspits Paulo Dybala - die nog steeds getroffen is door het coronavirus - langer aan de club te verbinden. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport haalde eerder al aan dat het om een contractverlening tot 2024 zou gaan. Dybala speelt sinds 2015 bij Juventus en trof dit seizoen reeds zeven keer raak in de Serie A.