Football Talk. Rol voor D'Onofrio bij Pro League? - Dierckens recupereert 3 miljoen euro met verkoop Oostende De voetbalredactie

17 februari 2020

Rol voor D’Onofrio bij Pro League?

Krijgt Luciano D’Onofrio een zitje in de raad van bestuur van de Pro League? De sportief directeur van Antwerp is alvast kandidaat om Patrick Orlans als voormalig CEO van Oostende te vervangen. De vervanger van Orlans moet een kandidaat van de K11 zijn, waarvan Antwerp tegen wil en dank deel uitmaakt. Vandaag buigt de Pro League zich over de zaak. Het belooft een drukke dag te worden bij de vereniging van profclubs. Ook het fiscale voorstel van de expertencommissie van Michel Maus, doellijntechnologie én de mediarechten staan op de agenda. Afwachten of Antwerp en AA Gent terugkomen op hun weigering om het contract met Eleven Sports te ondertekenen. Nog op de agenda: een beslissing over een disciplinaire sanctie voor Cerclecoach Storck, wegens zijn uithaal naar de arbitrage na de match tegen Anderlecht. (RN)

Solskjaer vanavond met A-ploeg tegen Chelsea

Zijn beste ploeg stuurt Ole-Gunnar Solskjaer vanavond het veld op, bij Chelsea. Zolang de vierde plaats, goed voor een Champions League-ticket, in het verschiet ligt, krijgt de Premier League voorrang op de Europa League. Wees er maar zeker van dat hij op Jan Breydel roteert. United keerde zaterdag terug van zijn oefenkamp in Spanje - hun laatste match dateert al van 15 dagen geleden. McTominay, Pogba en Rashford zijn nog niet inzetbaar. Odion Ighalo is dat wel. De noodspits, overgekomen uit China, trainde de voorbije twee weken op zijn eentje. Een quarantaine die met hem afgesproken was, gezien de dreiging van het coronavirus. Hij zit meteen in de kern. (KTH)

Dierckens recupereert 3 miljoen euro

Bij KV Oostende viel er zaterdag een definitief akkoord met de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group uit de bus. De nieuwe hoofdaandeelhouders nemen een meerderheidsparticipatie in KVO, waar Frank Dierckens weliswaar aanblijft als een soort van papieren voorzitter. Hij zal waken over het operationele luik. De club maakt zich sterk dat ze op 30 juni 2021 een break-evenpunt zullen bereiken, terwijl ze vorig seizoen nog een verlies draaide van 9,6 miljoen euro. Dierckens recupereert met de verkoop nagenoeg zijn kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro die de voorzitter investeerde toen hij de club vorig jaar overnam van Peter Callant. De Amerikaanse investeringsgroep staat borg voor de ruim 6 miljoen euro schulden aan Marc Coucke en zal ook de huur van honderdduizend euro per maand voor het stadion aan diens bedrijf Alychlo betalen. (TTV)