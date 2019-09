Football Talk. Roeselare verliest match tegen Virton met forfaitcijfers - Pukki troeft De Bruyne af De voetbalredactie

13 september 2019

12u35 1

Norwich-aanvaller Pukki troeft De Bruyne af als Speler van de maand augustus

Norwich-aanvaller Teemu Pukki mag zich Speler van de maand augustus in de Premier League noemen. De 29-jarige Fin scoorde vijf treffers (1 assist) in de eerste vier wedstrijden van het seizoen in de Engelse hoogste klasse.

Pukki troeft bij de verkiezing onder meer Kevin De Bruyne af. De draaischijf van Manchester City begon sterk aan de nieuwe jaargang met vijf assists en een doelpunt na vier speeldagen in de Premier League. Ashley Barnes (Burnley), Roberto Firmino (Liverpool), Sergio Agüero en Raheem Sterling (beiden City) waren de andere kanshebbers.

Norwich staat ondanks de goals van Pukki helemaal onderaan de stand met drie punten. Alleen Watford (1 punt) doet slechter. Zaterdag ontvangen Pukki en co Manchester City.

Roeselare verliest match tegen Virton met forfaitcijfers

KSV Roeselare verliest de thuiswedstrijd van komende op de zesde speeldag in de Proximus League (1B) tegen Virton met forfaitcijfers. Dat heeft de Pro League bevestigd. Er werd nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten in afwachting van het verzet dat Roeselare aantekende tegen het uitgesproken faillissement, maar de voorgestelde data bevielen Virton niet.

KSV Roeselare werd dinsdag failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen. De West-Vlamingen hadden het al langer financieel moeilijk, maar in 2016 werd met de Chinese zakenvrouw Liu Hawken een overnemer gevonden die de club nieuw leven inblies. De schuld van ruim 28.000 euro werd intussen betaald, maar volgens de aangestelde curator is die betaling onwettig.

Roeselare tekende intussen verzet aan tegen het faillissement, maar dat wordt pas komende dinsdag 17 december behandeld voor de ondernemingsrechtbank van Kortrijk. In tussentijd wordt de club beheerd door curator Yves Francois, die geen enkele activiteit toelaat tot en met de behandeling van het verzet. Daardoor zou de wedstrijd Roeselare-Virton niet gespeeld kunnen worden.

De Pro League wilde echter vermijden dat de zaak invloed zou uitoefenen op het sportieve verloop in 1B. De kalendermanager nam daarom contact op met Virton om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd van de zesde speeldag, die geprogrammeerd stond voor nu zondag. De Luxemburgers waren bereid om de verplaatsing naar Schiervelde op een ander moment te doen. “Op voorwaarde dat dit ons niet zou schaden uiteraard”, liet CEO Frédéric Lamotte aan de Pro League weten.

En daar wringt net het schoentje. “De drie data die ons werden voorgesteld, stellen ons echter voor problemen. De belangrijkste reden is dat onze hoofdtrainer, Dino Toppmöller, afwezig is op zowel 24 september, 30 oktober en 3 december, in het kader van zijn opleiding voor het diploma UEFA Pro. U begrijpt dat het voor ons niet mogelijk is om een competitiewedstrijd aan te vatten zonder onze hoofdcoach op de bank”, aldus Lamotte.

De wedstrijd van komende zondag zal dus, conform het bondsreglement, door KSV Roeselare met forfaitscore (5-0) verloren worden. Virton profiteert en komt met 12 op 18 voorlopig mee aan de leiding.

De Petter en Steppe tot na nieuwjaar out

Steven De Petter wordt maandag geopereerd aan de enkel, Kenny Steppe woensdag aan de aanhechting. Beide spelers zijn daardoor tot na nieuwjaar out. Het neemt niet weg dat coach Marc Brys een keuze kan maken tussen 28 spelers. Van de nieuwkomers is de Zuid-Koreaan Lee is nog niet speelgerechtigd. Sousa, De Ridder, De Smet, Ito en Suzuki zitten wel in de selectie. Waarschijnlijk starten enkel De Smet en De Ridder in de basis. (FKS)

Sarri mag na longontsteking Juventus weer aanvuren

Juventus-trainer Maurizio Sarri zal op bezoek bij Fiorentina op de derde speeldag van de Serie A voor het eerst dit seizoen op de bank plaatsnemen. De 60-jarige Italiaan sukkelde de voorbije weken met een longontsteking.

Juve begon het seizoen met zeges bij Parma (0-1) en thuis tegen Napoli (4-3), maar moest het toen zonder Sarri langs het veld stellen. Assistent Giovanni Martuscello nam die partijen over. Tegen Napoli volgde de T1 de topper al vanuit een skybox, maar nu krijgt hij van de artsen groen licht om weer op de trainersbank plaats te nemen.

Landskampioen Juventus voert samen met Internazionale en Torino de stand aan. Fiorentina verloor tweemaal en hangt onderin de stand.

Vormer tóch klaar voor derby

Eén dag nadat hij de spelersvoorstelling aan zich liet voorbijgaan, tekende Ruud Vormer opnieuw present in Knokke-Heist. De Nederlander is hersteld nadat hij enkele dagen ziek thuis bleef en kan gewoon aan de slag in de Brugse derby. Ook Simon Deli, die met lichte klachten terugkeerde van interlandverplichtingen, kan in principe in actie komen tegen groen-zwart. (TTV)

Paars-wit gaat bordeauxrood

Anderlecht heeft de kleur van zijn derde uitrusting bekendgemaakt. Na de paarse en de witte tenue waar de fans zo’n heimwee naar hadden en waar de nieuwe kledijsponsor Joma naar terug heeft gegrepen, wordt rood de derde kleur. Niet het felrood van Standard, wel het bordeauxrood van het iconische truitje van AS Roma. In het derde shirt zitten ook een paar specifieke verwijzingen naar de club: het oprichtingsjaar, 1908, en in de nek en in de zoom onderaan het shirt het opschrift ‘We Are Anderlecht’.

De nieuwe uitrusting is te koop in de fanshop voor 80 euro. (MJR)

Goblet (Cercle) geblesseerd na tandenpoetsen

Merveille Goblet, derde doelman van Cercle Brugge, zal dit weekend niet tot de selectie voor de Brugse derby horen. De Brusselaar sukkelt met een geblokkeerde rug, een blessure die hij opliep bij het poetsen van de tanden. “Geen grap”, sakkert zijn coach Mercadal, die de jonge Dimi Carré tijdelijk bij de A-kern neemt tot Goblet hersteld is. Julien Serrano van zijn kant is minstens een maand uit. De linksachter herviel in een quadricepsblessure. Taravel traint opnieuw voluit. (LUVM)

Mazzu: “Klaar voor speciale avond”

“Een speciale avond.” Zo noemde Mazzu zijn terugkeer naar Charleroi. “Qua scouting was dit misschien wel de meest delicate opgave, omdat ik alle spelers zo goed ken. Ik wil mijn spelers ook niet overladen met informatie. Het zou van weinig respect voor coach Belhocine getuigen mocht ik zeggen dat de spelers van Charleroi mij niet zouden kunnen verrassen.” Ally Samatta trainde mee en lijkt speelklaar. Jhon Lucumi trainde individueel en zit niet in de selectie, Théo Bongonda wel, voor het eerst na zijn rugblessure.

Hoewel Nicholson en Nurio na hun interlands met Jamaica en Angola pas gisteren aansloten bij de Carolo’s, komen ze zeker aan de aftrap. Van de selectie zijn er slechts drie die Mazzu nooit meemaakten: Diagne, Nicholson en tweede doelman Descamps. (KDZ/AR)