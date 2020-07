Football Talk. Roeselare 2.0 kiest voor Karel Fraeye als hoofdcoach - SC Lokeren-Temse stelt nieuw logo voor De voetbalredactie

20 juli 2020

3

Roeselare stelt Karel Fraeye voor als hoofdcoach

KSV Roeselare maakte afgelopen weekend de redding bekend. De West-Vlaamse club kreeg geen proflicentie, maar kan blijven voortbestaan door een groep investeerders, met daarbij onder meer de Portugese topclub Sporting Lissabon. Roeselare 2.0. - zoals het project heet - wil zo snel mogelijk weer de aansluiting maken met het profvoetbal. Het maakte deze ochtend de komst van ex-Genk-speler Anele bekend. Karel Fraeye (ex-Lommel) is voorgesteld als nieuwe hoofdcoach.

De nieuwe hoofdcoach krijgt de steun van assistenten Jamaïque Vandamme en de Nederlander Dennis de Nooijer. Virgil De Windt wordt de keeperstrainer, de Brit Lawrence Griffins de fysiektrainer en Christophe Vandamme en Billy Avondts de videoanalisten. Jolan Fund wordt sports manager, de Nederlander Wim Hofkens head of academy. Stijn Meert ten slotte wordt de nieuwe TVJO (jeugdcoördinator) en in die functie ook de brugpersoon tussen eerste elftal en jeugd.

Nieuwe T1 Karel Fraeye was eerder hoofdcoach bij achtereenvolgens Zottegem, Eendracht Zele, VW Hamme, het Engelse Charlton Athletic en Lommel.

SPORTIEF 🆕 | Vandaag stellen we onze vernieuwd trainersstaf voor met Karel Fraeye als hoofdcoach.



Meer 🏷️: https://t.co/gIoV9RS3eK#oltegoare #tweepuntnul ✊ pic.twitter.com/09g5ubzemt KSV Roeselare(@ KSVR134) link

SC Lokeren-Temse stelt nieuw logo voor

De fusieclub SC Lokeren-Temse heeft haar nieuwe logo voorgesteld. Nauwelijks een wijziging met het vorige logo van Sporting Lokeren. Het geel kleurt nu buiten de lijnen en onderaan staat de naam van de club: SC Lokeren-Temse.

👀💥BREAKING! 🎥 Hier is voor jullie in primeur het officiële logo van SC Lokeren - Temse! Enjoy the movie. ⚪️⚫️🟡



📱Bekijk die toelichting van de club via https://t.co/P2SzOjfstT pic.twitter.com/eWXnrfu51s SC Lokeren-Temse(@ KSCLokeren) link

Collega’s kiezen Lewandowski ook bij ‘Kicker’ tot Speler van het Jaar

Robert Lewandowski is voor de derde keer in drie weken tijd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Duitsland. Na overwinningen in verkiezingen van de Bundesliga (gekozen door publiek en experts) en spelersvakbond VDV (gekozen door de spelers) werd de Pool ook door voetbalmagazine ‘Kicker’ nog eens bekroond. Ook ditmaal waren het zijn collega-spelers die mochten stemmen.

De 31-jarige aanvaller van Bayern München, die met 34 doelpunten voor de vijfde keer topschutter werd in Duitsland, behaalde 42,6 procent van de stemmen en haalde het daarmee ruimschoots voor Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (14,1 procent) en zijn teammaat bij Bayern München,Joshua Kimmich (12,2 procent). In totaal brachten 270 spelers hun stem uit.

Met zijn goals leidde Lewandowski Bayern München naar een achtste landstitel op rij. In de DFB Pokal werd in de finale ook de maat genomen van Bayer Leverkusen.

Geringe verkoop abonnementen bij STVV

Bij STVV gingen tot op vandaag amper 1.600 abonnementen over de toonbank. Dat is bijzonder weinig. Nog 2.241 te gaan om het al tegenvallende resultaat van vorig seizoen te evenaren. Afgaand op de reacties op sociale media is het uitblijven van sportieve versterkingen de grote boosdoener. De supporter van de Kanaries wil namen, en liefst Belgen. STVV deed intussen nagenoeg een volledige ploeg weg. En inkomend is enkel Keito Nakamura officieel. Dat is dan nog een huurling van het Japanse Gamba Musaka. Het zou voor de Japanse bazen nochtans het seizoen van de waarheid moeten worden. Want bij hun komst kondigden ze aan dat ze het derde seizoen volop voor de top zes zouden gaan. Onzekere tijden zijn het natuurlijk wel. Maar toch. (FKS)

Clément Lenglet (FC Barcelona) sukkelt met liesblessure

Clément Lenglet heeft in het competitieduel op het veld van Alaves (0-5) een blessure aan de rechterlies opgelopen. Dat bevestigt zijn club FC Barcelona. De Franse centrale verdediger, een vaste waarde achterin naast Gérard Piqué, moest kort na de pauze worden gewisseld. Over de ernst van de blessure laat Barça zich niet uit. De 25-jarige Fransman wordt “in de loop van de volgende dagen” verder behandeld.

FC Barcelona, dat de Spaanse titel aan rivaal Real Madrid moest laten, heeft dit seizoen met de Champions League nog een doel. Op zaterdag 8 augustus ontvangen Lionel Messi en co. in Camp Nou het Napoli van Dries Mertens in de return van de 1/8ste finales. De heenwedstrijd in Napels eindigde op 1-1.

Naast Lenglet zijn ook de andere Fransen bij Barcelona geblesseerd: Umtiti, Griezmann en Ousmane Dembélé.