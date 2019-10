Football Talk. Rode Duivels tiende keer op rij nummer één - Bayern moet ook Hernandez tijdje missen

Redactie

23 oktober 2019

13u25 0

Rode Duivels voor tiende keer op rij nummer één

De Rode Duivels zullen morgen op de nieuwe FIFA-ranking voor de tiende opeenvolgende keer op nummer één staan. België voert het landenklassement sinds september 2018 aan. Sinds de publicatie van de huidige ranking op 19 september speelden de troepen van Roberto Martínez twee wedstrijden. In de EK-voorronde behaalde België tegen zowel San Marino (9-0) als Kazachstan (0-2) een logische overwinning en verzekerde zich zo van kwalificatie voor het EK van volgende zomer. In het nieuwe FIFA-klassement loopt België (1.755 punten) een klein beetje uit op wereldkampioen Frankrijk (1.726), de eerste achtervolger. Brazilië (1.715) en Engeland (1.651) behouden hun derde en vierde plaats. Uruguay (1.642) wipt over Europees kampioen Portugal (1.632) naar de vijfde positie. Rusland, de volgende tegenstander van België in de EK-voorronde, gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 37.

Bayern ziet ook Lucas Hernandez uitvallen

Lucas Hernandez heeft gisteravond in het CL-duel op het veld van Olympiakos (2-3) een scheurtje in de rechterenkel opgelopen. Hij is voor onbepaalde tijd out, zo bevestigt Bayern München vandaag. De 23-jarige Fransman moest in Griekenland na een uur worden gewisseld. Jérôme Boateng verving hem centraal achterin. Met Hernandez ziet Bayern voor de tweede keer in enkele dagen een centrale verdediger uitvallen. Niklas Süle scheurde vorige zaterdag de kruisbanden van zijn linkerknie en komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie. Coach Niko Kovac houdt nu alleen nog Boateng over als zuivere centrale verdediger, al kunnen ook Benjamin Pavard, Joshua Kimmich en Javi Martinez er uit de voeten. Mats Hummels keerde afgelopen zomer terug naar Borussia Dortmund.

River weer te sterk voor Boca

Titelverdediger River Plate heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubteams in Zuid-Amerika. De ploeg uit Buenos Aires verloor weliswaar met 1-0 bij stadgenoot en aartsrivaal Boca Juniors, maar had eerder thuis met 2-0 gewonnen.

Vorig jaar speelden beide Argentijnse teams nog tegen elkaar in de finale. Die verliep tumultueus. Nadat de spelersbus van Boca op weg naar het stadion van River Plate was bekogeld, werd de return verplaatst naar Madrid. Daar veroverde River Plate de titel. Vier jaar eerder werd Boca Juniors nog uit het toernooi gezet nadat fans de spelers van ‘River’ hadden aangevallen met pepperspray.

De enige treffer werd 10 minuten voor tijd gemaakt door invaller Jan Hurtado. De thuisploeg drong aan, kreeg kansen, maar de 2-0 bleef uit. Het duel was een kwartier later begonnen omdat het veld was bedekt met door toeschouwers geworpen snippers. Incidenten bleven verder uit.

Twee Braziliaanse clubs, Flamengo en Gremio, strijden vandaag om het andere ticket voor de finale, die op 23 november in Chili wordt gespeeld. Het staat 1-1 na het eerste duel.