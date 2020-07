Football Talk. Reservedoelman Belenenses tijdens rust in quarantaine geplaatst - Rechtbank wijst vrijlatingsverzoek Ronaldinho af Redactie

12 juli 2020

09u59 0

Rechtbank in Paraguay wijst vrijlatingsverzoek Ronaldinho af

Een rechtbank in Paraguay heeft een verzoek tot vrijlating van Ronaldinho afgewezen. De voormalige Braziliaanse voetbalster is al vier maanden van zijn vrijheid beroofd vanwege het gebruik van vervalste paspoorten.

Ronaldinho werd begin maart samen met zijn broer Roberto Assis opgepakt omdat ze Paraguay met vervalste paspoorten wilden binnen geraken. De tweevoudige Wereldvoetballer van het Jaar zat 32 dagen achter de tralies, waarna hij begin april op borgtocht werd vrijgelaten. Sindsdien verblijft hij onder huisarrest in een hotel in de hoofdstad Asuncion. Ronaldinho wist naar eigen zeggen niet dat de documenten, gekregen van zakenpartners, vervalst waren.

In de zaak werden al 18 personen gearresteerd, vooral functionarissen uit de immigratiedienst en agenten.

Reservedoelman Belenenses tijdens match in quarantaine geplaatst

De Portugese reservedoelman van Belenenses André Moreira (24) moest zaterdag tijdens de rust van de wedstrijd tegen Moreirense in de Primeira Liga het stadion verlaten om in quarantaine te gaan. Dat heeft de Portugese liga bekendgemaakt.

“Bij de rust werd de speler gevraagd het terrein te verlaten op basis van een beslissing van de nationale gezondheidsinstantie en de arts Graça Freitas, die aangaf dat de maatregelen van social distancing en een quarantaine van twee weken niet gerespecteerd werden”, zo klinkt het in een persbericht.

Moreira miste op 5 juli de vorige wedstrijd tegen FC Porto, nadat de derde doelman van Belenenses, Joao Monteiro, positief had getest op het coronavirus. Volgens de Portugese pers deelden Monteiro en Moreira een kamer, Moreira had dus nauwelijks een week geleden nog contact met de besmette Monteiro. Op 8, 9 en 10 juli legde Moreira telkens een negatieve test af, waarna hij groen licht kreeg van de profliga en Belenenses om in de selectie voor de match van zaterdag opgenomen te worden. Uiteindelijk werden ze teruggefloten, zij het pas tijdens de wedstrijd.

Mile Jedinak bergt voetbalschoenen op

De voormalige aanvoerder van de Australische nationale ploeg, Mile Jedinak, heeft zondag aangekondigd dat hij op 35-jarige leeftijd een punt zet achter zijn carrière als voetballer. “Het is tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven”, verklaarde de middenvelder met de baard op Instagram.

Eind 2018 nam Jedinak al afscheid van de Australische nationale ploeg. Hij vertegenwoordigde zijn land in 79 wedstrijden en was erbij op de WK’s van 2010, 2014 en 2018. In 2015 won hij in eigen land het Aziatisch kampioenschap met de Socceroos. Jedinak speelde een groot deel van zijn carrière in Engeland, voor Crystal Palace (2011-2016) en Aston Villa (2016-2019). Na zijn periode bij The Villans zat hij zonder club, met zijn aankondiging van zondag maakt hij een einde aan de geruchten over een mogelijke rentree in de Australische A-League.