Football Talk. Referee Department: “Dennis moest rood krijgen” - Vertonghen hersteld van blessure - Agüero weken out Voetbalredactie

25 november 2019

19u48 0

België oefent tegen Noorwegen en op Algarve Cup voor belangrijk duel met Zwitserland

Het programma van de Red Flames voor het voorjaar van 2020 krijgt stilaan vorm. In aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Zwitserland (14 april in Leuven) neemt de Belgische vrouwenploeg deel aan de prestigieuze Algarve Cup in Portugal (1-12 maart). Op 9 april oefenen de Flames tegen Noorwegen.

België begon met een foutloze 12 op 12 aan de kwalificatiecampagne voor het EK in 2021. Zwitserland voert weliswaar de stand in poule H aan met een beter doelsaldo. De thuiswedstrijd op 14 april in Leuven en de terugwedstrijd op 22 september in Zwitserland kunnen cruciaal zijn. De groepswinnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

Om in de thuismatch tegen Zwitserland optimaal voor de dag te komen, oefenen de Red Flames vijf dagen voor de EK-kwalificatiewedstrijden nog tegen Noorwegen. De plaats en het exacte tijdstip van de wedstrijd zijn nog niet bekend. De vrouwen van bondscoach Serneels hebben goede herinneringen aan de Noorse vrouwen, want vierden er twee jaar geleden hun eerste EK-overwinning tegen.

In maart nemen de nationale vrouwen eerst nog voor de tweede keer deel aan de Algarve Cup, een internationaal en prestigieus voetbaltoernooi in Portugal. Bij hun eerste deelname in 2015 eindigden de Flames als vijfde. De voorbije drie seizoenen stond België aan de aftrap van de Cyprus Cup.

Referee Department: “Dennis moest rood krijgen”

Volgens het Professional Referee Department had Club-aanvaller Emmanuel Dennis afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende een rode kaart moeten krijgen in de slotminuten. De videoref greep evenwel niet in. Onterecht, stelt het Referee Department in zijn wekelijkse analyse.

Na een halfuur moest KVO vrijdag met een man minder voort op bezoek bij Club Brugge. Ronald Vargas pakte tegen zijn voormalige broodheer een rode kaart, nadat hij met de studs op de enkel van verdediger Deli was gaan staan. Na kort overleg met de VAR sloot scheidsrechter Boterberg de Venezolaanse spits uit. “Deze actie bracht de veiligheid van de verdediger in het gevaar. De VAR maakte een juiste interventie en de scheidsrechter nam een correcte beslissing”, aldus het Referee Department.

Maar in de slotminuten lieten de videoref en de scheidsrechter wel een steek vallen. Voor een gelijkaardige tackle als Vargas, ontsnapte Emmanuel Dennis met een gele kaart. De winger van blauw-zwart ging ook over het leer met de studs op het scheenbeen van KVO-speler Hjulsager. “Dennis speelde geen bal en maakte contact met de studs op het been, net onder de knie. Deze fout bracht de veiligheid van Hjulsager in gevaar. Het Refereeing Department verwachtte een VAR-interventie om Emmanuel Dennis een rode kaart te geven. Het was onjuist van de VAR om niet in te grijpen na een foute beslissing van de scheidsrechter”, klinkt het.

Jan Vertonghen traint opnieuw

Goed nieuws voor José Mourinho: hij kan bijna opnieuw stilaan beroep doen op Jan Vertonghen. Het hamstringprobleem waarmee de verdediger kampte en waardoor hij het internationale tweeluik Rusland/Cyprus miste, net als Mourinho’s debuutmatch op West Ham, is verleden tijd. Vertonghen traint opnieuw mee met de groep. De Spurs spelen morgen thuis tegen Olympiakos in de Champions League en ontvangen zaterdag Bournemouth, matchen die waarschijnlijk nog te vroeg komen voor ‘Super Jan’. Volgt een rentree op het veld van Manchester United de woensdag erop?

Sergio Agüero is enkele weken out

Sergio Agüero zal enkele wedstrijden niet beschikbaar zijn voor Manchester City. De Argentijnse aanvaller heeft een peesblessure. “Sergio zal enkele wedstrijden out zijn. Hoelang weet ik niet precies”, liet Guardiola optekenen. “Sergio mist zeker de derby (op 7 december tegen Manchester United, nvdr.). We zullen hem missen. We hebben wat problemen gehad met blessures, maar in afwezigheid van Sergio hebben we Gabriel Jesus en Raheem Sterling die op zijn positie kunnen spelen.”

Agüero werd zaterdag in de met 2-1 gewonnen topper tegen Chelsea na 77 minuten geblesseerd naar de kant gehaald. Hij was dit seizoen al goed voor 13 doelpunten in 16 wedstrijden. Dinsdag (21u) ontvangt City Shakhtar Donetsk op de vijfde speeldag in Champions League-groep C. De Citizens, aan de leiding met 10 punten, plaatsen zich voor de achtste finales als ze gelijk spelen tegen de Oekraïners. Bij een zege zijn ze zeker van de groepswinst. Shakhtar en Dinamo Zagreb tellen 5 punten, Atalanta heeft 1 punt.

Fin Mattias Gestranius is ref voor Genk-Salzburg

De Finse scheidsrechter Mattias Gestranius moet de Champions Leaguewedstrijd van woensdagavond (21u) tussen Racing Genk en Red Bull Salzburg in goede banen leiden. Hij werd maandag aangeduid door de Europese Voetbalbond UEFA. De 41-jarige Gestranius floot nog geen wedstrijden met Belgische clubs. In 2012 was hij wel de scheidsrechter voor een match van de nationale U17-ploeg op het EK tegen Polen (1-0 nederlaag).

Racing Genk is na vier speeldagen vierde en laatste in groep E met één punt. Salzburg telt er drie meer en is derde, achter Liverpool (9 ptn) en Napoli (8). Om nog in aanmerking te komen voor de derde plaats, die recht geeft op Europese overwintering in de Europa League, moet de Belgische landskampioen in de Luminus Arena absoluut winnen van Salzburg. Op de eerste speeldag gaven de Oostenrijkers Genk een 6-2 pandoering.

PSG kan op Verratti rekenen tegen Real Madrid

PSG-coach Thomas Tuchel kan op Marco Verratti rekenen wanneer de Franse landskampioen het dinsdag (21u) in het Bernabeu-stadion opneemt tegen Real Madrid op de vijfde speeldag in Champions League-groep A. De Italiaanse middenvelder ontbrak vrijdag tegen Lille (2-0 zege) nog met een pijnlijke knie.

Tuchel kan verder ook beroep doen op supersterren Neymar, die zijn eerste Champions League-wedstrijd sinds december 2018 kan spelen, en Kylian Mbappé, die met een virus kampte. Neymar vierde vrijdag zijn rentree nadat hij iets meer dan een maand aan de kant stond met een blessure aan de achillespees.

Eveneens in groep A speelt Club Brugge dinsdag (18u55) uit tegen Galatasaray. Na vier speeldagen telt blauw-zwart twee punten, één meer dan Galatasaray. PSG is met twaalf op twaalf al zeker van de achtste finales. Real Madrid staat op de tweede plaats met zeven punten en is mits een zege tegen PSG zeker van een ticket voor de volgende ronde. Als Club Brugge wint bij Galatasaray is de derde plaats in de groep binnen. Die geeft recht op Europese overwintering in de Europa League.

Bayern München trekt zonder Alaba naar Belgrado

Bayern München moet het dinsdag (21u) zonder David Alaba stellen in het uitduel tegen Rode Ster Belgrado op de vijfde speeldag in Champions League-groep B. De Oostenrijkse verdediger blijft in München, aangezien zijn vriendin op het punt staat te bevallen. Dat heeft Der Rekordmeister maandag bekendgemaakt. Bayern kan evenmin rekenen op de Franse middenvelder Mickaël Cuisance, die ziek is. Met 12 op 12 is Bayern München al zeker van een stek in de achtste finales. Daarna volgen Tottenham (7 ptn), Rode Ster Belgrado (3) en Olympiacos (1).

Casper Nielsen (Union) moet door Reviewcommissie schorsing vrezen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag op basis van de tv-beelden van de zestiende speeldag in de Proximus League (1B) beslist om Union-aanvaller Casper Nielsen te laten vervolgen door het Bondsparket.

Op het veld van Lommel verpestte Nielsen net voor het halfuur een Brusselse counter. De topschutter van Union liet de bal te ver van zijn voet stuiten. In een poging om zijn foutje recht te zetten, ging Nielsen over de bal en hij plantte zijn studs op de enkel van de Lommelse verdediger Tim Siekman. Die schreeuwde het uit van de pijn. Scheidsrechter Willems hield de kaarten op zak.

Maar de Deense spelverdeler moet alsnog een sanctie vrezen, want door de Reviewcommissie krijgt de fase een staartje. Op basis van de tv-beelden vordert de commissie het Bondsparket om een vervolging in te stellen. Nielsen moet binnenkort voor de Geschillencommissie verschijnen. Als ook ref Willems bevestigt dat er een rode kaart moest gegeven worden, dreigt een schorsing.

Het is de tweede keer dit seizoen dat de Reviewcommissie tussenkomt. Ook Nielsens ploeggenoot Teddy Teuma werd op basis van tv-analyse vervolgd voor een tackle in de thuismatch tegen Westerlo op Kemphaan Abrahams. De middenvelder van Union moet zich daar dinsdag voor gaan verantwoorden en riskeert dus ook nog een sanctie.