Football Talk. Real vraagt fans eventuele titel thuis te vieren - Barça stelt nieuwe truitjes voor - Antwerp oefent tegen Lyon

14 juli 2020

Real Madrid vraagt fans eventuele titel thuis te vieren

Het bestuur van Real Madrid vraagt de supporters van de club donderdag bij het (mogelijk) binnenhalen van de Spaanse landstitel niet naar het centrum van de stad te komen. Normaal gesproken is het Plaza de Cibeles het decor bij voetbalfeesten van “de Koninklijke”, maar dat is nu vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet de bedoeling.

“We zijn ons allemaal bewust van de moeilijke situatie en de inspanningen die in de hele samenleving worden geleverd om de impact van de pandemie tegen te gaan. Ook voetbal speelt hierin een rol en met ieders hulp zijn we erin geslaagd om de competitie in extreem complexe omstandigheden te hervatten. Real Madrid dankt de leden en supporters van de club bij voorbaat voor hun begrip”, plaatste de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois op zijn website.

Real Madrid won alle negen competitieduels sinds de hervatting van de competitie na de coronastop. Met nog twee speeldagen te gaan is de voorsprong op eerste achtervolger Barcelona vier punten. Een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Villarreal volstaat daardoor donderdag voor Real voor een 34ste landstitel, de eerste sinds 2017.

Essevee oefent na positieve coronatest bij Deinze zaterdag tegen OHL

De oefenwedstrijd tussen 1B-club KMSK Deinze en 1A-club Zulte Waregem van zaterdag is afgelast omdat een speler van Deinze positief heeft getest op COVID-19. Dat meldde de kampioen uit de eerste amateurdivisie van vorig seizoen in een persbericht. De betrokken speler vertoont geen symptomen, maar werd meteen in quarantaine geplaatst. Essevee heeft ondertussen al een nieuwe sparringpartner gevonden. Het zal zaterdag in Leuven oefenen tegen OHL.

Tot dusver hebben vijf spelers in de Jupiler Pro League een positieve coronatest afgelegd. Afgelopen weekend testte nog een (jeugd)speler van Sint-Truiden positief. Hun oefenwedstrijd tegen Anderlecht ging wel gewoon door.

Vorige week raakte ook bekend dat Paul Onuachu, de spits van Racing Genk, besmet was. De oefenwedstrijden van de Limburgers tegen Eendracht Termien en AA Gent werden wel afgelast.

Eind juni testten Mamadou Fall en Younes Delfi van Sporting Charleroi als eerste spelers in de Jupiler Pro League positief, twee weken geleden volgde er een bevestigd geval bij Waasland-Beveren, zonder de identiteit van de speler bekend te maken. In maart legde een lid van de medische staf van Cercle Brugge al een positieve test af.

Oefenwedstrijd in overleg met SV Zulte Waregem - ESSEVEE afgelast na positieve test op COVID-19 bij een speler van KMSK Deinze.

👉 https://t.co/4yyKn4WohR pic.twitter.com/XvVKOIjX50 KMSK Deinze(@ KMSKDeinze) link

TAS bevestigt levenslange schorsing voormalige Afghaanse bondsvoorzitter

De voorzitter van de Afghaanse voetbalbond (AFF) Keramuddin Karim blijft levenslang geschorst wegens seksueel misbruik van speelsters van de Afghaanse nationale ploeg. Dat heeft het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne beslist.

Na uitgebreid onderzoek legde de Wereldvoetbalbond (FIFA) Karim in juni van vorig jaar een levenslange schorsing op. Eind 2018 beschuldigden voormalig directeur vrouwenvoetbal van de AFF Khalida Popal, voormalig coach Kelly Lindsey en enkele speelsters verschillende AFF-officials van seksueel misbruik in de periode 2013-18. De federatie ontkende vervolgens de beschuldigingen. Sinds december 2018 mocht Karim al geen voetbalgerelateerde activiteiten meer verrichten.

Karim ging bij het TAS in beroep tegen de sanctie van de FIFA, maar het Internationaal Sporttribunaal sluit zich aan bij de beslissing van de Wereldvoetbalbond. Ook de boete van 1 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 930.000 euro) blijft behouden.

Tijdens de hoorzitting voor het TAS bevestigden verschillende speelsters van de Afghaanse nationale ploeg dat ze seksueel en fysiek werden misbruikt door Karim. “Het bevoegde panel oordeelde dat de misdrijven begaan door Keramuddin Karim de mensenrechten en de mentale en fysieke waardigheid en integriteit van de jonge vrouwen hebben geschonden”, zo klinkt het in het persbericht. “Door zijn ontstellende daden verwoestte hij niet alleen hun carrières, hij bracht ook hun leven ernstige schade toe. Het panel is dan ook van oordeel dat hij de strengst mogelijk straf beschikbaar binnen de Ethische Code van de FIFA moet krijgen.”

Eerder werd ook Mohammad Hanif Sediqi Rustam, de voormalige assistent van Karim, voor vijf jaar geschorst. Rustam zou op de hoogte zijn geweest van het seksueel misbruik, maar hij heeft dat nooit gemeld.

CAS upholds life ban from football of former Afghanistan football head Keramuddin Karim after several current and former players accused him of sexual assault. pic.twitter.com/eIHA6lnxta tariq panja(@ tariqpanja) link

Portugese fiscus viseert Benfica

De Portugese belastingdiensten hebben een strafonderzoek opgestart tegen de voorzitter van Benfica, Luis Filipe Vieira, en tegen de vennootschappen die de club en het stadion beheren. Dat melden lokale media.

Het Portugees parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar feiten van fiscale fraude maar treedt niet in detail. “Drie entiteiten worden aangeklaagd, een persoon en twee vennootschappen”, zegt een woordvoerder, die geen namen vrijgeeft.

Volgens sportkrant A Bola onderzoekt de fiscus een verdachte betaling van 1,8 miljoen euro aan een IT-provider voor een prestatie die nooit zou geleverd zijn. Vanmorgen werd Luis Filipe Vieira naar verluidt verhoord. Bij Benfica hult men zich voorlopig in stilzwijgen.

FC Barcelona stelt nieuwe truitjes voor

FC Barcelona heeft zijn nieuwe truitjes voor volgend seizoen (2020-2021) voorgesteld. Messi en co zullen te bewonderen zijn in een Nike-outfit met de traditionele ‘Blaugrana’ strepen.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Antwerp oefent tegen Olympique Lyon

Antwerp FC speelt op 24 juli achter gesloten deuren tegen Olympique Lyon. De match wordt mogelijk live uitgezonden. Lyon bereidt zich voor op de finale Coupe de la Ligue (31/07) en de return van de achtste finales in de Champions League (07/08). De Fransen sparren ook met AA Gent. (MVS)

Laurent Ciman en Toronto spelen gelijk in eerste wedstrijd

Laurent Ciman en Toronto FC hebben dan toch hun eerste duel in de Major League of Soccer (MLS) kunnen afwerken. Het werd 2-2 tegen DC United. Het duel had oorspronkelijk zondag moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld na een positieve coronatest bij DC United en een onduidelijk testresultaat bij Toronto. Alle spelers werden hertest en konden maandag uiteindelijk alsnog spelen.

Ciman mocht bij Toronto na 64 minuten invallen voor Chris Mavinga (ex-Genk). Ayomida Akinola maakte beide doelpunten voor het team van Ciman. Telkens gaf Alejandro Pozuelo, een andere oud-speler van Genk, de assist. Pas in blessuretijd kon Frédéric Brillant, een voormalig speler van Beerschot en Oostende, de gelijkmaker maken voor DC United.

De Noord-Amerikaanse Major League Soccer werd vorige week woensdag hervat nadat de competitie in maart na twee speeldagen werd stopgezet vanwege de coronacrisis. Na bijna vier maanden is er nu een hervatting in Disney World met het minitoernooi MLS is Back, waarin na een groepsfase met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt. De resultaten uit de groepsfase tellen mee voor de reguliere competitie.

Het coronavirus stuurde de plannen bij de herstart al danig in de war. Dallas en Nashville moesten zich eerder al terugtrekken. Bij Dallas werden er elf besmettingen vastgesteld, bij Nashville negen.