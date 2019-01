Football Talk. Real Madrid laat langs Girona in Copa del Rey - Iran treft Japan in halve finale Asian Cup - IJstaart voor Preud’homme - Hazard mogelijk out bij Gladbach De voetbalredactie

24 januari 2019

23u46 0

Real Madrid laat langs Girona in Copa del Rey

Real Madrid heeft de eerste wedstrijd tegen Girona in de kwartfinales van de Spaanse beker gewonnen. Op eigen veld zegevierde het team van Thibaut Courtois met 4-2. Pas in de slotfase nam de thuisploeg afstand van de bezoekers.

Real Madrid kwam door een treffer van Anthony Lozano in de zesde minuut op achterstand. Dankzij doelpunten van Lucas Vázquez en Sergio Ramos (strafschop) leidde de thuisploeg bij rust met 2-1.

Na ruim een uur zorgde Alex Granell, eveneens van elf meter, voor 2-2. Dankzij goals van opnieuw Ramos en Karim Benzema veroverde de Madrileense ploeg alsnog een goede uitgangspositie voor de return, die volgende week in Gerona wordt afgewerkt.

In augustus speelden beide teams voor de competitie eveneens tegen elkaar. Real Madrid zegevierde toen in Gerona met 4-1. Espanyol en Real Betis speelden eerder van avond in hun eerste wedstrijd in de kwartfinales met 1-1 gelijk.

Iran is de tegenstander van Japan in halve finale Asian Cup, Lippi vertrekt bij China

Iran heeft zich als tweede geplaatst voor de halve finales op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. In Abu Dhabi versloeg Iran in zijn kwartfinale China met 3-0. Morteza Pouraliganji (Eupen) en Ramin Rezaeian (ex-Oostende) speelden de hele wedstrijd bij de Iranezen, die in de halve finale Japan treffen.

Sterspeler Sardar Azmoun (Rubin Kazan) legde de wedstrijd nog voor de pauze in zijn beslissende plooi. Na achttien minuten zette hij Taremi op weg naar de 1-0, waarna hij op het halfuur zelf de voorsprong verdubbelde. Invaller Ansarifard legde in de blessuretijd de 3-0-eindstand vast.

Tegenstander voor Iran in de halve finales is Japan. De Japanners, met STVV-spelers Wataru Endo en Takehiro Tomiyasu in de basis, wonnen eerder vandaag met 1-0 van Vietnam.

Voor Marcello Lippi was de 3-0 nederlaag tegen Iran het einde van zijn termijn als bondscoach van China. Het contract van Lippi loopt eind deze maand af en de 70-jarige Italiaan verklaarde in oktober al dat hij naar zijn eigen land terug wil keren.

“Dit betekent het einde van mijn contract. Het was voor mij een hele eer om het team van zo’n belangrijk land te mogen coachen”, zei Lippi na de uitschakeling. “Ik ben nu nog wel een beetje boos op mijn spelers. Door een gebrek aan concentratie hebben we de goals aan Iran cadeau gedaan. Ik had graag op een betere manier afscheid genomen van China.” Lippi was sinds augustus 2016 in Chinese loondienst. Eerder behaalde hij zijn grootse successen met Juventus en het Italiaanse nationale elftal.

FIFA schorst corrupte Nigerese scheidsrechter voor het leven

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voormalig internationaal scheidsrechter Ibrahim Chaibou uit Niger levenslang geschorst wegens het aannemen van steekpenningen. De corrupte arbiter moet ook een boete van 200.000 Zwitserse frank (177.000 euro) betalen.

Waar en wanneer Chaibou precies in de fout is gegaan, zegt de FIFA er niet bij. Wel kwam Chaibou in 2011 negatief in het nieuws naar aanleiding van een oefenwedstrijd tussen Nigeria en Argentinië. De FIFA kreeg signalen dat de uitslag mogelijk van buitenaf was beïnvloed. Nigeria won de wedstrijd in Abuja met 4-1. Bij onlinegokkantoren zou opvallend vaak zijn ingezet op een uitslag met vijf doelpunten. In de wedstrijd werden twee omstreden strafschoppen gegeven door Chaibou, waarvan de laatste in de 98ste minuut.

Met penalty’s de score opdrijven zou het handelsmerk van Chaibou geweest zijn. Hij deed het ook in twee verdachte vriendschappelijke interlands uit 2010. Het gaat om een duel in de aanloop naar het WK van 2010 van gastland Zuid-Afrika tegen Guatemala (5-0) en de wedstrijd die Bahrein speelde tegen een team dat zich uitgaf voor het nationaal elftal van Togo (3-0).

Japan plaatst zich na nipte zege tegen Vietnam als eerste voor halve finales Asian Cup

Japan heeft zich als eerste gekwalificeerd voor de halve finales van de Asian Cup. In Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) versloegen de Japanners Vietnam met 1-0. Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo, beiden bij STVV actief, speelden de hele wedstrijd.

Tegen een erg verdedigend ingesteld Vietnam moest Japan tot op het uur wachten voor een opening. Het was Groningen-middenvelder die de Japanners met een elfmeter op een oververdiende 1-0 bracht. Daar bleef het ook bij. Vietnam was in de kwartfinales nog de boeman voor het Jordanië van bondscoach Vital Borkelmans. De Vietnamezen wonnen toen met 2-1.

Japan treft in de halve eindstrijd de winnaar van het duel tussen Iran en China, dat later vandaag (om 17u00 Belgische tijd) wordt afgewerkt. Vrijdag staan met Qatar versus Zuid-Korea en Australië-Verenigde Arabische Emiraten de overige twee kwartfinales op het programma.

IJstaart voor jarige Preud’homme, één dag voor treffen met Antwerp

Een topper op de Bosuil morgenavond. Antwerp ontvangt ploeg-in-vorm Standard. “We moeten efficiënt zijn”, zegt Michel Preud’homme.

Een ijstaart én een T-shirt ’60 ans’ gehandtekend door alle spelers van Standard. Ziedaar het verjaardagsgeschenk van de spelersgroep voor de jarige Michel Preud’homme. “Hij was verrast”, lachte rechtsachter Collins Fai.

“Ik vond het heel leuk”, vulde MPH zelf aan. “We zitten in een positieve spiraal en we hebben een uitstekende groep. (lacht) En om dat te behouden moeten de resultaten goed zijn.” Morgen wacht er de Rouches een moeilijke opdracht met een verplaatsing naar de Bosuil. “We hebben ons in de heenwedstrijd laten verrassen – het is een ploeg met veel individuele kwaliteit. Antwerp is een ploeg die kan gevaarlijk zijn zonder echt risico’s te nemen. En wij zullen efficiënt moeten zijn.”

Gladbach dit weekend mogelijk zonder Thorgan Hazard

Borussia Mönchengladbach kan komend weekend mogelijk geen beroep doen op Thorgan Hazard. Na een trap op de kuit sukkelt de Rode Duivel met een bloeduitstorting en is hij onzeker, zo laat de Duitse club vandaag weten. Gladbach ontvangt zaterdag Augsburg op de negentiende speeldag in de Bundesliga. ‘Die Fohlen’ staan op de derde plaats met 36 punten, drie minder dan Bayern München en negen minder dan Borussia Dortmund. Hazard heeft met negen goals en zes assists een ruim aandeel in de huidige knappe klassering van Gladbach.

Van Bronckhorst straks weg bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst stopt na dit seizoen als coach van Feyenoord. De 43-jarige Rotterdammer heeft de clubleiding laten weten na vier jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Het contract van Van Bronckhorst loopt aan het einde van dit seizoen af. Onder leiding van de 106-voudig international van Oranje pakte Feyenoord vijf prijzen, met de landstitel in 2017 als hoogtepunt. Van Bronckhorst is dit seizoen met zijn ploeg nog in de race voor de KNVB-beker. “Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden”, aldus Van Bronckhorst. “We moeten Europees voetbal veiligstellen, via de competitie of via het bekertoernooi. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit. Tegelijkertijd heb ik veel nagedacht of ik ná dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. Dat was een heel moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo.”

Real Madrid ontroont Manchester United als rijkste club

Het Spaanse Real Madrid is de rijkste club ter wereld en stoot zo het Britse Manchester United van de troon. Dat blijkt uit de lijst met twintig rijkste voetbalclubs die het consultancykantoor Deloitte heeft gepubliceerd, de zogeheten ‘Money League’. Real voert voor de 12de keer de ranglijst aan. De ‘Koninklijke’ won vorig jaar voor de derde keer op rij de lucratieve Champions League.

Voor de eerste keer staan de ‘Big Six’ uit de Premier League in de top 10: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham. Met dank aan de tv-rechten verdienen Engelse clubs, ongeacht hun prestaties, sowieso veel.

In het seizoen 2017-2018 genereerde Real Madrid 750 miljoen euro aan inkomsten. FC Barcelona staat op plaats 2 met 690,4 miljoen euro. Dan volgen Manchester United (666 miljoen euro), Bayern München (629,2 miljoen euro), Manchester City (568,4 miljoen euro), Paris Saint-Germain (541,7 miljoen euro), Liverpool (513,7 miljoen euro), Chelsea (505,7 miljoen euro), Arsenal (439, 2 miljoen euro) en Tottenham Hotspur op plaats 10 met 428,3 miljoen euro.

François De Keersmaecker nieuwe voorzitter Racing Mechelen

François De Keersmaecker wordt de nieuwe voorzitter van traditieclub Racing Mechelen. Dat heeft de club uit derde amateurklasse beslist na een buitengewone algemene ledenvergadering van de cvba Racing Mechelen. “Met de komst van François en ook Michel Vanstallen krijgt Racing een forse financiële injectie die de club in aanzienlijke mate versterkt”, klinkt het. “Na een periode van schulden afbetalen en saneren kan Racing weer groeien.”

Van De Keersmaecker en Vanstallen, CEO van investeringsgroep Dorian Groep, wordt verwacht dat ze “hun netwerk aanspreken om Racing verder op het juiste spoor te zetten”. “Wij zijn gecharmeerd door de fantastische club die Racing is, zijn geschiedenis, zijn supporters, zijn sociale project en vooral de kansen die de toekomst voor groen-wit biedt”, reageert het duo. “Wij willen Racing op een gezonde en realistische manier weer naar boven loodsen. Er liggen heel belangrijke dossiers op de plank, zoals de jeugdwerking, de toekomst van de OVK-site en uiteraard ook de eerste ploeg. Die dossiers willen we uiteraard allemaal tot een goed einde brengen. Dit is voor ons geen kortetermijnproject. We komen naar Racing om op een duurzame manier samen te werken met de huidige bestuurders, fans en sponsors, zodat we de club een mooie toekomst kunnen geven. Ook de supporters die een Racing-aandeel in hun bezit hebben (of er in de toekomst één of meerdere willen kopen), blijven zeer nauw betrokken in ons verhaal.”

De Keersmaecker, meer dan tien jaar voorzitter van de Belgische voetbalbond, volgt Koen Van Exem op, die Racing Mechelen de voorbije 2,5 jaar leidde. Op woensdag 20 februari zal hij concrete toelichting geven bij het nieuwe project.