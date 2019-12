Football Talk. “Real Betis wil Carrasco” - Trekt Club-huurling naar Napoli? De voetbalredactie

14 december 2019

Carrasco genoemd bij Real Betis

Volgens het Spaanse Deportes Cuatro toont Real Betis concrete interesse in Yannick Carrasco. De gesprekken met de nummer elf uit La Liga zouden volgens het medium de goede richting uitgaan. De 26-jarige Rode Duivel zou zo’n 20 miljoen euro moeten kosten, al is een huurdeal ook een optie. Carrasco liet al meerdere keren optekenen dat hij graag zou vertrekken bij zijn Chinese club Dalian Yifang. “Ik sta open voor een terugkeer naar Europa, maar ik heb de kaarten niet in handen”, vertelde hij onlangs.

Amrabat naar Napoli?

Volgens La Gazzetta dello Sport speelt Club Brugge-middenvelder Sofyan Amrabat volgend jaar bij Napoli. De 23-jarige Nederlander kon zich niet doorzetten op Jan Breydel en wordt op dit moment verhuurd aan Hellas Verona. In Italië trekt de Marokkaanse international de aandacht, in die mate zelfs dat Napoli hem absoluut wil. La Gazzetta dello Sport beweert dat er al een deal is. Amrabat zou het seizoen uitdoen bij Verona, na de zomerstop wordt hij dan ploeggenoot van Dries Mertens.

Een domper voor blauw-zwart: volgens Italiaanse media kan Hellas Verona op het einde van het seizoen Amrabat van Club overnemen voor circa drie miljoen euro - wat het sowieso zal doen. Nadien zou het onze noorderbuur meteen voor het vijfvoudige doorverkopen, aan de club uit Napels dus. Ook Inter en West Ham zouden interesse hebben getoond, maar visten achter het net.

Boucaut moet Waalse refs rekruteren

Alexandre Boucaut is door het ACFF, de Waalse vleugel van de KBVB, aangesteld als headhunter voor talentrijke scheidsrechters. De eersteklasseref moet de rekrutering in Wallonië nieuw leven inblazen. Zo krijgt Boucaut onder meer de opdracht om de richting ‘arbitrage’ in de middelbare scholen te installeren.

Liverpool verlengt contract van Milner

Liverpool heeft het contract van James Milner verlengd. De overeenkomst van de 33-jarige middenvelder liep komende zomer af. Liverpool maakte de nieuwe contractduur van Milner niet bekend, maar volgens Engelse media zou hij hebben bijgetekend tot medio 2022. Eerder verlengde Liverpool ook het contract van Jürgen Klopp al tot midden 2024.

Milner kwam in de zomer van 2015 over van Manchester City. Voordien speelde hij ook voor Leeds United, Newcastle United en Aston Villa. De middenvelder, die door Klopp ook als flankverdediger wordt gebruikt, speelde tot dusver 198 officiële duels voor Liverpool, waarin hij 25 keer scoorde en 40 assists gaf.