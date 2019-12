Football Talk. “Real Betis wil Carrasco”- Trekt Club-huurling naar Napoli? - Virton haalt achterstand op tegen Lommel De voetbalredactie

14 december 2019

20u43 6

Virton haalt in laatste kwartier achterstand op tegen Lommel

Virton heeft een 0-1-achterstand omgedraaid in een 3-1-overwinning tegen Lommel op de vijfde speeldag van de tweede periode in 1B. Dankzij de zege springt Virton voorlopig over Westerlo naar de zesde plaats, twee punten verwijderd van koplopers Beerschot en Roeselare (8 ptn). Union, dat 7 punten telt, en Beerschot hebben wel nog een wedstrijd tegoed dit weekend.

Sebastiaan Brebels opende in de 18de minuut de score voor Lommel. Twee late doelpunten van Stélvio Cruz (76. en 85.) zorgden voor een onverhoopte ommekeer voor Virton. In de 94ste minuut maakte Clement Couturier er nog 3-1 van. Lommel laat zo de kans liggen om voorlopig alleen aan de leiding te komen. De uitploeg blijft in het midden van het klassement staan met 7 punten.

Ribéry tien weken out na enkeloperatie

Fiorentina-vleugelspeler Franck Ribéry heeft een enkeloperatie ondergaan. De 36-jarige Fransman staat zeker tien weken aan de kant, zo laat de Serie A-club weten.

Ribéry liep de enkelblessure begin deze maand op tegen Lecce, na een zware tackle van Panagiotis Tachtsidis. Hij moest van het terrein gedragen worden.

De Fransman liet zich intussen in Duitsland opereren om de stabiliteit van de gewrichten te versterken. Zondag keert Ribéry terug naar Firenze, waarna enkele sessies bij de fysiotherapeut volgen. Binnen twee weken begint hij dan aan zijn revalidatie.

De blessure van Ribéry is een aderlating voor Fiorentina, dat zijn laatste vier wedstrijden verloor en de dertiende plek bezet in de stand.

Carrasco genoemd bij Real Betis

Volgens het Spaanse Deportes Cuatro toont Real Betis concrete interesse in Yannick Carrasco. De gesprekken met de nummer elf uit La Liga zouden volgens het medium de goede richting uitgaan. De 26-jarige Rode Duivel zou zo’n 20 miljoen euro moeten kosten, al is een huurdeal ook een optie. Carrasco liet al meerdere keren optekenen dat hij graag zou vertrekken bij zijn Chinese club Dalian Yifang. “Ik sta open voor een terugkeer naar Europa, maar ik heb de kaarten niet in handen”, vertelde hij onlangs.

¡Muy buenas noches! Aquí os dejamos la portada de ESTADIO https://t.co/yOYBqDjqVY pic.twitter.com/6oP0RaykfC Estadio Deportivo(@ Estadio_ED) link

FC Utrecht geeft Ruben Kluivert (18) eerste profcontract

FC Utrecht heeft Ruben Kluivert gecontracteerd. De 18-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2022. Het is zijn eerste profcontract. Kluivert is de zoon van Patrick Kluivert (43) en de jongere broer van Justin Kluivert (20), momenteel aan de slag bij AS Roma. Hij speelt sinds de zomer van 2018 bij FC Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor de Amsterdamse amateurclub AFC.

📺 Verdediger Ruben Kluivert over zijn eerste profcontract, zijn ontwikkeling bij #fcutrecht en appjes van broer Justin en vader @PatrickKluivert. 'Ze zijn heel trots op me.'



Bekijk de video 👉 https://t.co/x4S625yiO1 pic.twitter.com/sgkTZwV8Gx FC Utrecht(@ fcutrecht) link

Al-Hilal stoot door naar halve finales op WK clubs

Al-Hilal uit Saudi-Arabië heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WK voor clubs in Qatar. De winnaar van de Aziatische Champions League haalde het met 1-0 van het Tunesische Espérance Tunis. De voormalige Franse international Bafétimbi Gomis (73') lukte acht minuten na zijn invalbeurt de enige treffer van de partij. Mohamed Kanno van Al-Hilal kreeg in de 85ste minuut zijn tweede gele kaart, maar de winnaar van de Afrikaanse Champions League kon niet profiteren van de manmeersituatie. In de halve finales neemt Al-Hilal het dinsdag op tegen het Braziliaanse Flamengo. Espérance Tunis speelt voor de vijfde plaats.

Aan de andere kant van de tabel neemt het Mexicaanse Monterrey het zaterdagavond (18u30) nog op tegen thuisclub Al-Sadd. De winnaar van dat duel ontmoet woensdag Liverpool, dat de Europese Champions League won.

Het WK voor clubs vindt plaats in Qatar, waar al enkele stadions getest worden voor het WK in 2022. In Education City, waar plaats is voor 40.000 fans, kan uiteindelijk nog niet gespeeld worden. De opening van dat stadion is uitgesteld. Het is overigens de voorlaatste keer dat het WK voor clubs in zijn huidige vorm gespeeld kan worden. Vanaf de zomer van 2021 organiseert de Wereldvoetbalbond FIFA immers een club-WK voor 24 teams.

Engvall in Mechelse selectie voor duel tegen Club

Gustav Engvall (23), die de voorbije week onzeker was door een lichte verrekking aan de adductoren, zit toch in de selectie van KV Mechelen voor het duel tegen Club Brugge. Of de Zweedse spits ook effectief wedstrijdfit geraakt, is nog onduidelijk. Voor uitsluitsel is het wachten tot morgen. (ABD)

Amrabat naar Napoli?

Volgens La Gazzetta dello Sport speelt Club Brugge-middenvelder Sofyan Amrabat volgend jaar bij Napoli. De 23-jarige Nederlander kon zich niet doorzetten op Jan Breydel en wordt op dit moment verhuurd aan Hellas Verona. In Italië trekt de Marokkaanse international de aandacht, in die mate zelfs dat Napoli hem absoluut wil. La Gazzetta dello Sport beweert dat er al een deal is. Amrabat zou het seizoen uitdoen bij Verona, na de zomerstop wordt hij dan ploeggenoot van Dries Mertens.

Een domper voor blauw-zwart: volgens Italiaanse media kan Hellas Verona op het einde van het seizoen Amrabat van Club overnemen voor circa drie miljoen euro - wat het sowieso zal doen. Nadien zou het onze noorderbuur meteen voor het vijfvoudige doorverkopen, aan de club uit Napels dus. Ook Inter en West Ham zouden interesse hebben getoond, maar visten achter het net.

Boucaut moet Waalse refs rekruteren

Alexandre Boucaut is door het ACFF, de Waalse vleugel van de KBVB, aangesteld als headhunter voor talentrijke scheidsrechters. De eersteklasseref moet de rekrutering in Wallonië nieuw leven inblazen. Zo krijgt Boucaut onder meer de opdracht om de richting ‘arbitrage’ in de middelbare scholen te installeren.

Liverpool verlengt contract van Milner

Liverpool heeft het contract van James Milner verlengd. De overeenkomst van de 33-jarige middenvelder liep komende zomer af. Liverpool maakte de nieuwe contractduur van Milner niet bekend, maar volgens Engelse media zou hij hebben bijgetekend tot medio 2022. Eerder verlengde Liverpool ook het contract van Jürgen Klopp al tot midden 2024.

Milner kwam in de zomer van 2015 over van Manchester City. Voordien speelde hij ook voor Leeds United, Newcastle United en Aston Villa. De middenvelder, die door Klopp ook als flankverdediger wordt gebruikt, speelde tot dusver 198 officiële duels voor Liverpool, waarin hij 25 keer scoorde en 40 assists gaf.