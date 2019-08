Football Talk. Raman onzeker voor bekerduel Schalke door enkelblessure - Forlan (40) hangt schoenen aan de haak - Neres verlengt bij Ajax De voetbalredactie

CAF roept Espérance Tunis definitief uit tot eindwinnaar

De Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) heeft het Tunesische Espérance Tunis uitgeroepen tot winnaar van de voorbije CAF Champions League. De tegenstander, het Marokkaanse Wydad Casablanca, kreeg voor de terugwedstrijd een 5-0 forfaitnederlaag aan het been. De beslissing komt er na een lange juridische strijd.

Espérance haalde het oorspronkelijk met 1-0, nadat de heenwedstrijd in Marokko in 1-1 was geëindigd. Wydad Casablanca wordt nu nog eens gestraft omdat ze aan het einde van de terugwedstrijd, op 31 mei, het veld verlieten. Ze deden dat om te protesteren tegen een panne bij de videoscheidsrechter. Die videoscheidsrechter had volgens de Marokkanen moeten tussenkomen bij het voor buitenspel afgekeurde doelpunt van Walid El Karti. Die goal had de stand terug op 1-1 gebracht, de uitslag van het heenduel, en had verlengingen opgeleverd.

Ajax legt sterkhouder David Neres vast tot 2023

Ajax heeft het contract van David Neres met een jaar verlengd. De Braziliaanse winger ligt daardoor tot 2023 vast in Amsterdam. Neres (22) speelt sinds begin 2017 voor Ajax, dat hem weghaalde bij Sao Paulo. Hij speelde tot nu toe 101 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de rood-witten en maakte daarin 29 doelpunten.

Vorig seizoen pakte Neres met Ajax de dubbel in eigen land en maakte, als basispion, mee furore in de Champions League. De (verloren) terugmatch in de halve finale tegen Tottenham miste hij door een blessure. De Braziliaan maakte tevens deel uit van de Braziliaanse selectie die in eigen land de Copa America won.

Florent Ibenge stopt als Congolese bondscoach

Florent Ibenge heeft zijn ontslag gegeven als bondscoach van de Democratische Republiek Congo. Ibenge was sinds december 2014 in functie. Op de voorbije Afrika Cup in Egypte sneuvelde zijn team in de achtste finales na strafschoppen tegen Madagaskar. De Duitser Gernot Rohr wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen. Hij werd vorige maand met Nigeria derde in de Afrika Cup.

Enkelblessure voor Raman

Benito Raman heeft op training een blessure opgelopen aan de enkelbanden. De aanwinst van Schalke 04 moet het voorlopig houden bij individuele trainingen. De club uit Gelsenkirchen meldde niet hoe lang Raman buiten strijd zal zijn. De aanvaller is wel onzeker voor het duel van de ‘Königsblauen’ in de eerste ronde van de DFB-Pokal, nu zaterdag op het veld van amateurclub SV Drochtersen/Assel.

Raman maakte vorige maand voor zo’n twaalf miljoen euro de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Schalke 04. Voordien speelde de 24-jarige Gentenaar in eigen land voor AA Gent, Beerschot, KV Kortrijk, STVV en Standard. Schalke 04 begint de competitie in Duitsland volgende week zaterdag met een verplaatsing naar Borussia Mönchengladbach.

Diego Forlan zet punt achter carrière

Diego Forlan zet een punt achter zijn spelerscarrière. Dat heeft de 40-jarige Uruguayaanse prijsschutter deze ochtend laten weten.

"Na 21 jaar neem ik de beslissing om een einde te maken aan mijn profvoetballoopbaan", schrijft Forlan op Twitter. "Het was een prachtige etappe vol geweldige herinneringen en emoties, maar nu begint een ander tijdperk met nieuwe uitdagingen. Dank aan iedereen die me op mijn tocht heeft bijgestaan.”

Forlan begon zijn loopbaan in Argentinië bij Independiente. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. De aanvaller droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Inter Milaan (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlan in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, het Uruguayaanse Peñarol en het Indiase Mumbai City. Laatst was hij actief bij Kitchee SC in Hongkong.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land vierde en eindigde Forlan met vijf goals als gedeeld topschutter. Hij werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.