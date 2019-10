Football Talk. Put aan de slag bij Casablanca - Cardiff in beroep: club weigert te betalen voor overleden Sala De voetbalredactie

02 oktober 2019

11u30

Bron: Belga 0

Put aan de slag bij Casablanca

Paul Put heeft een nieuwe job gevonden. Na zijn ontslag als bondscoach van Guinee blijft de voormalige coach van Lierse aan de slag in Afrika. Put bereikte een overeenkomst met Wydad Casablanca om er technisch directeur te worden. Eerder was hij aan de slag als bondscoach van Kenia, Burkina Faso en Gambia.

United neemt Pogba niet mee naar Den Haag

Manchester United treedt donderdag in de Europa League tegen AZ zonder Paul Pogba aan. De Franse middenvelder is door trainer Ole Gunnar Solskjær niet opgenomen in de selectie van 21 spelers voor het duel in Den Haag.

Volgens United heeft Pogba meer rust nodig om te herstellen van de voetblessure die hij in augustus opliep tegen Southampton. Pogba maakte vorige week woensdag wel zijn opwachting in de League Cup-wedstrijd tegen Rochdale, maar hij hield aan dat duel een dikke enkel over. Anthony Martial, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka en Luke Shaw zijn ook in Manchester achtergebleven.

Cardiff weigert te betalen voor overleden Sala en stapt naar Internationaal Sporttribunaal

Cardiff City wil FC Nantes geen 6 miljoen euro betalen voor de overleden aanvaller Emiliano Sala. De club heeft beslist naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne te stappen om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA aan te vechten.

Cardiff City nam de Argentijnse spits in de winter over van de Franse club. De 28-jarige Sala overleed op 21 januari echter op weg naar Wales, toen een klein vliegtuig waar hij in zat neerstortte. The Bluebirds speelden op dat moment nog in de Premier League, maar zakte op het einde van vorig seizoen naar de Championship.

De clubs probeerden in onderling overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari met de zaak naar de FIFA trok. Het aanvankelijke transferbedrag lag om en bij de 17 miljoen euro. De FIFA oordeelde dat Cardiff daarvan 6 miljoen moest overmaken aan Nantes, maar de Welshe club betwist dat. Volgens hen was Sala op het moment van zijn overlijden niet aangesloten bij het team. Cardiff laat woensdag weten “heel ontgoocheld te zijn door de beslissing van het Players Status Comité”.

“Het lijkt erop dat het comité tot een besluit is gekomen op basis van een beperkt aspect van het volledige dispuut. Er is geen rekening gehouden met alle documentatie die Cardiff aan de FIFA heeft bezorgd”, klinkt het. “Er is duidelijk bewijs dat de transfer nooit volledig is afgerond in overeenstemming met de vele contractuele vereisten die door Nantes waren opgesteld.”

Guardiola is niet bezorgd over blessure van De Bruyne

Kevin De Bruyne miste door een liesblessure de Champions Leaguewedstrijd van Manchester City tegen Dinamo Zagreb. Na afloop van de 2-0 zege vertelde Pep Guardiola dat hij zich geen zorgen maakt over zijn spelmaker. “Het is niets ergs maar vandaag kon hij niet meespelen.”

Of KDB zondag kan aantreden in de competitiematch tegen Wolverhampton is nog een vraagteken. “We zullen zien voor zondag. Vandaag kan ik het nog niet zeggen. Misschien zal hij hersteld zijn, het is afwachten. En anders zal hij na de internationale onderbreking klaar zijn.”

Genk moet 25.000 euro schadevergoeding betalen aan STVV

De Pro League heeft beslist dat KRC Genk een schadevergoeding van 25.000 euro moet betalen aan STVV voor de schade die Genkse supporters vorig seizoen berokkenden aan het kunstgras op Stayen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag en wordt bevestigd aan Belga.

Op een uitspraak over de ongeregeldheden van afgelopen weekend in de Limburgse derby is het nog even wachten. De Pro League startte de interne procedure op, waardoor er beide clubs samen een vergoeding van 50.000 euro boven het hoofd hangt. Daarnaast wordt wellicht volgende week de disciplinaire procedure bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ingeleid. Een definitief gestaakte wedstrijd kan aanleiding geven tot de sanctie van een match achter gesloten deuren. Ook puntenaftrek behoort tot de mogelijkheden.

In afwachting daarvan beslist de Pro League dinsdag dat KRC Genk de schade die de fans vorig seizoen toebrachten aan het veld van STVV moet vergoeden. Toen gooiden Genkse fans vuurpijlen op het kunstgras van Stayen en dat veroorzaakte brandplekken. Daarom werden de bezoekende supporters afgelopen weekend ook achter plexiglas gezet.

Roland Duchâtelet, de eigenaar van Stayen, eiste toen dat Genk een volledig nieuwe grasmat zou bekostigen ter waarde van 200.000 euro. Genk toonde zich bereid om een schadevergoeding van 12.500 te betalen, maar de Pro League verplicht de landskampioen om met een schadevergoeding van 25.000 euro over de brug te komen. Genk verzet zich daar niet tegen.

River Plate begint goed aan nieuwe clash met Boca

River Plate heeft in de halve finales van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, het eerste duel met stadgenoot Boca Juniors met 2-0 gewonnen. Het betreft een herhaling van de eindstrijd van vorig seizoen, die ontsierd werd door supportersrellen en noodweer en uiteindelijk werd verplaatst naar Madrid.

De Colombiaan Rafael Borre bracht de titelhouder al in de zevende minuut op voorsprong via een strafschop en de Argentijn Ignacio Fernández maakte er in de 69ste minuut 2-0 van. Diep in blessuretijd werd de Argentijn Nicolas Capaldo namens Boca Juniors nog met rood weggestuurd na een harde tackle.

Het was niet de eerste keer dat de Argentijnse topclubs elkaar troffen sinds de veelbesproken finale van eind 2018. Begin september speelden de clubs tegen elkaar in de competitie en toen werd er niet gescoord.

De return van River Plate - Boca Juniors is pas over drie weken, op 22 oktober. De andere halve finale van de Copa Libertadores gaat tussen de Braziliaanse clubs Grêmio en Flamengo. Die ontmoeten elkaar woensdagavond in Porto Alegre. De finale wordt op 23 november in Chili gespeeld.