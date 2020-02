Football Talk. PSV heeft eerste overwinning van dit jaar beet - Malinovskyi schiet Atalanta voorbij Fiorentina

De voetbalredactie

08 februari 2020

22u06

PSV heeft eerste overwinning van dit jaar beet

PSV heeft op de 22ste speeldag in de Eredivisie met 3-0 gewonnen van Willem II. Het is de eerste overwinning dit jaar voor de ploeg uit Eindhoven. Tresor Ndayishimiye stond 90 minuten tussen de lijnen bij de bezoekers en scoorde in het slot een knullig eigen doelpunt.

Dumfries (32.) scoorde in de eerste helft voor de thuisploeg op aangeven van Schwaab. Thomas (70.) verdubbelde de score voor PSV in de tweede helft. In de slotseconden scoorde Tresor Ndayishimiye voor PSV de 3-0, een eigen doelpunt dus.

Door deze overwinning komt PSV (39 ptn) tot op een puntje van Willem II (4de). Ajax staat aan de leiding met 50 punten. De wedstrijden van zondag werden afgelast vanwege storm Ciara.

Trossard en Kabasele delen de punten

Brighton & Hove Albion heeft op de 26ste speeldag in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld tegen Watford. Rode Duivels Leandro Trossard (Brighton) en Christian Kabasele (Watford) speelden de hele wedstrijd.

Etienne Capoue veroverde de bal in het middenveld waardoor Abdoulaye Doucoure (19.) kon scoren. Mathew Ryan (ex-Club Brugge), die zijn honderdste wedstrijd in een Brighton-shirt speelde, was kansloos. Dankzij een eigen doelpunt van Adrian Mariappa (78.) wisten Trossard en co een punt thuis te houden.

Brighton staat vijftiende met 27 punten. Watford blijft in de degradatiezone met 24 punten.

Garrido moet reeds opkrassen bij Etoile du Sahel

De Spanjaard Juan Carlos Garrido is wegens de slechte resultaten reeds ontslagen als coach bij de Tunesische topclub Etoile du Sahel. Zijn assistent Imed Ben Younes neemt voorlopig over als interim-coach. De club uit Sousse staat momenteel op de zesde plaats in het klassement.

De vijftigjarige Garrido was nog maar sinds november in Tunesië aan de slag. De Spanjaard was eerder vorig jaar enkele maanden aan de slag bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Ivan Leko hem opvolgde. Voordien was de Spaanse T1 van medio 2017 tot begin 2019 actief bij het Marokkaanse Raja Casablanca.

Bij Club Brugge volgde Garrido in november 2012 Georges Leekens op, om na amper tien maanden de bons te krijgen in Jan Breydel. Voor zijn periode bij blauw-zwart coachte de Spanjaard Villarreal (2010-11), dat hij naar de vierde plaats leidde in de Primera Division. Ook Betis Sevilla (zes weken in het seizoen 2013-14), het Egyptische Al Ahly (2014-15) en Ettifaq uit Saudi-Arabië (2016-17) had Garrido onder zijn hoede.

OH Leuven houdt punten thuis tegen Lommel

Oud-Heverlee Leuven heeft op de 25ste speeldag van de Proximus League (1B), de elfde van de tweede periode, een vlotte thuiszege behaald tegen Lommel. De eersteperiodewinnaar won aan Den Dreef met 3-0 en komt in de tweede periode met Beerschot aan kop.

OHL toonde de meeste drang naar voren en Jan Van den Bergh (28.) opende even voor het halfuur de score. De thuisploeg ging op hetzelfde elan door. Derrick Tshimanga (40.) nagelde nog voor de koffie de 2-0 via de paal tegen de netten. Lommel moest reageren, maar kon de Leuvense afweer niet in de problemen brengen. OHL hield makkelijk stand en liet nog enkele kansen op de 3-0 liggen. In de extra tijd nette Jérémy Perbet (90.+1) alsnog de 3-0.

Roeselare en Beerschot openden de speeldag vrijdagavond met een 1-1 draw. Later zaterdag (20u30) ontvangt Virton in de Gaume Union. Westerlo en Lokeren sloten het weekend normaal zondag (16u) af in ‘t Kuipje, maar die partij werd door het voorspelde stormweer uitgesteld.

In de stand van de tweede periode komt OHL mee aan kop met Beerschot (elk 17 ptn). Virton (16 ptn) en Lommel (15 ptn) volgen, voor Westerlo en Union (elk 14 ptn). Roeselare (12 ptn) houdt onderin Lokeren (6 ptn) af. In de kelder van de algemene stand is Lommel (26 ptn) als zesde nog niet zeker van het behoud. Roeselare (23 ptn) en rode lantaarn Lokeren (19 ptn) sluiten hier de rij.

Vanaf dit seizoen nemen de nummers één tot en met zes uit 1B (inclusief de kampioen) deel aan play-off 2, net als de nummers zeven tot en met zestien uit 1A (inclusief de degradant). Deze zestien teams worden in PO 2 onderverdeeld in vier poules van vier ploegen. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.

Raman speelt met Schalke gelijk tegen hekkensluiter Paderborn

Schalke, met Benito Raman in de basis, heeft op de 21e speeldag van de Bundesliga 1-1 gelijkgespeeld tegen Paderborn. Pas in de tweede helft viel het eerste doelpunt van de wedstrijd. De ingevallen Ahmed Kutucu (63.) wist met een gekruist schot Schalke 04 even op voorsprong te zetten. Want even later kon Klaus Gjasula (81.) op corner de gelijkmaker binnenkoppen. Schalke staat met 34 punten op de zesde plaats. Paderborn blijft laatste met zestien punten.

Dedryck Boyata verloor met Hertha Berlijn thuis met 1-3 van Mainz. De Rode Duivel scoorde, maar beging ook een strafschopfout. Na een kwartier spelen schoot Robin Quaison (17.) het leer onder een glijdende Boyata in het doel. Op het einde kon Quaison (82.) voor de tweede keer scoren. Boyata (84.) zorgde nog voor de aansluitingstreffer op aangeven van de ingevallen Dodi Lukebakio, al week de bal wel nog af op Bruma. In de slotseconden vervolledigde Quaison (90.+2) zijn hattrick vanop de stip, na een overtreding van Boyata. Door deze thuisnederlaag zakt Hertha (23 ptn) weg naar een veertiende plaats, net voor Mainz.

Wolfsburg geraakte in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Düsseldorf. Matthias Zimmerman (13.) versloeg Koen Casteels in het begin van de eerste helft met een schot in de korte hoek. In de tweede helft kwam de thuisploeg toch op gelijke hoogte, ondanks de rode kaart voor Marin Pongracic enkele minuten eerder. Renato Steffen (50.) kopte Wolfsburg terug in de wedstrijd. Wolfsburg, tiende, blijft hangen in de middenmoot met 28 punten. Düsseldorf is zestiende.

Malinovskyi schiet Atalanta voorbij Fiorentina

Timothy Castagne heeft vanmiddag met Atalanta op de 23ste speeldag in de Serie A met 1-2 gewonnen op bezoek bij Fiorentina. Castagne verscheen na zijn knieblessure voor de eerste keer dit jaar aan de aftrap.

De Italiaanse spits Federico Chiesa (32.) zette ‘La Viola’ op voorsprong met een afstandsschot. In de tweede helft gingen de bezoekers uit Bergamo op en over de thuisploeg. Duvan Zapata (72.) kon eenvoudig gelijkmaken. Vervolgens schoot de net ingevallen Ruslan Malinovskyi (72.) Atalanta naar de overwinning.

Atalanta staat vierde met 42 punten, Fiorentina (25 ptn) is pas veertiende.

OHL leent doelman Kawin Thamsatchanan uit aan Japanse eersteklasser

Oud-Heverlee Leuven verhuurt de Thaise doelman Kawin Thamsatchanan (30) de volgende twee seizoenen aan de Japanse topklasser Hokkaido Consadole Sapporo. Thamsatchanan werd in januari 2018 door OHL weggehaald bij het Thaise Muangthong United. De 64-voudige international speelde in totaal 19 competitieduels voor de Leuvenaars. Dit seizoen kwam de Thai geen minuut in actie.