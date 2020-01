Football Talk. PSG en Meunier vloeren ploeg Foket en staan in finale Ligabeker - Willem II en Trésor onderuit Redactie

22 januari 2020

PSG en Meunier plaatsen zich ten koste van het Reims van Foket voor finale Ligabeker

Paris Saint-Germain staat na een eenvoudige 0-3 zege bij Stade Reims voor de zesde keer in zeven jaar tijd in de finale van de Franse Ligabeker. Enkel vorig jaar haalde de Franse kampioen de eindstrijd niet. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij de Parijzenaars, bij Reims stond Thomas Foket negentig minuten tussen de lijnen. PSG treft op 4 april in de finale het Olympique Lyon van Jason Denayer, dat dinsdag na strafschoppen Rijsel versloeg. Het wordt de laatste finale om de Ligabeker, volgend seizoen wordt de trofee opgedoekt.

Een kopbaldoelpunt van kapitein Marquinhos (9.) en een eigen doelpunt van N’Clomande (31.) brachten PSG nog voor rust op rozen. Na de pauze - en na de rode kaart voor Munetsi (74.) bij de thuisploeg - legde de ingevallen Kouassi (78.) de eindstand vast op 0-3.

Juventus kent weinig moeite met AS Roma

Juventus heeft in de kwartfinale van de strijd om de Italiaanse beker weinig problemen gehad om AS Roma uit te schakelen. De Italiaanse kampioen én koploper van de Serie A won op eigen veld met 3-1. Roma is de nummer vier van de reguliere competitie.

Halverwege was het al 3-0 door doelpunten van Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur en Leonardo Bonucci. Doordat doelman Gianluigi Buffon een inzet van Cengiz Ünder over zijn eigen doellijn werkte, kwam Roma vlak na rust terug tot 3-1.

Eerder al bereikte Napoli de laatste vier, door titelverdediger Lazio uit te schakelen. Volgende week worden de resterende kwartfinales gespeeld, AC Milan - Torino en Inter - Fiorentina.

Bekerdroom Willem II aan diggelen

Mike Trésor Ndayishimiye liet zich in Nederland opnieuw opmerken. De aanvallende middenvelder gaf in de achtste finales van de KNVB Beker de assist voor de 0-1 van Willem II op bezoek bij Heerenveen. De Friesen kwamen echter nog terug tot 2-2 en strafschoppen moesten het pleit beslechten. Daarin was Heerenveen met 4-3 te sterk, ondanks een rake elfmeter van Ndayishimiye, die 120 minuten op het veld stond. Ook Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs konden zich niet plaatsen voor de laatste acht. Vitesse kwam met 0-2 winnen in Almelo. Dessers en Van den Buijs speelden de hele wedstrijd. Nog in Nederland maakte Ajax met 7-0 brandhout van tweede divisionist (derdeklasser) Spakenburg.

Bandé en Kühn verlaten Ajax

Ajax verhuurt twee spelers, waarvan zeker de eerste een belletje doet rinkelen. De Burkinese aanvaller Hassane Bandé, waarvoor KV Mechelen een slordige 9 miljoen euro ving, maakt het seizoen op huurbasis af voor het Zwitserse FC Thun. In 2018 maakte hij na de degradatie van de Mechelaars de overstap naar Amsterdam, maar al in de voorbereiding brak hij zijn kuitbeen waarna een lange lijdensweg volgde. Sinds het einde van 2019 maakt hij weer onderdeel uit van de selectie van Jong Ajax.

Daarnaast verhuurt Ajax aanvaller Nicolas Kühn aan Bayern München. De 20-jarige spits gaat spelen voor de beloftenploeg van de Duitse topclub. Kühn kwam in 2018 als groot talent over van RB Leipzig, maar brak bij Ajax nog niet door. De Duitser wacht nog altijd op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Voor Jong Ajax speelde hij inmiddels 43 keer, waarin hij vijf keer scoorde. Het belofteteam van Bayern München speelt op het derde niveau van Duitsland.

Scheurtje in kuitspier houdt Ziyech weken aan de kant

Ajax kan de komende weken geen beroep doen op Hakim Ziyech. De 26-jarige spelmaker sukkelt met een scheurtje in een kuitspier, meldt de Amsterdamse club. Hij liep de blessure op in de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (2-1).

Ziyech ging in het duel met Sparta na bijna een uur spelen op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden. Trainer Erik ten Hag kon na afloop weinig meer melden dan dat de Marokkaanse international last had van een kuit. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de linkspoot een scheurtje in een kuitspier heeft opgelopen.

De blessure van Ziyech is een fikse tegenvaller voor de koploper in de Eredivisie, die woensdag de amateurs van Spakenburg ontvangt in het Nederlandse bekertoernooi. Ziyech mist dit weekend ook de uitwedstrijd tegen FC Groningen en zal zeker nog niet fit zijn voor de topper tegen PSV op 2 februari. Het is afwachten of de Marokkaan, dit seizoen goed voor 8 goals en 21 assists in 29 matchen, kan meedoen tegen het Spaanse Getafe in de zestiende finales van de Europa League (op 20 en 27 februari).

Charleroi en Eupen ontsnappen een boete voor gezangen tegen arbitrage

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag beslist geen sancties op te leggen aan voetbalclubs Sporting Charleroi en KAS Eupen, die vervolgd werden voor spreekkoren richting de arbitrage.

Het Bondsparket eiste van Charleroi een boete van 1.500 euro, nadat enkele fans van de Zebra’s in de thuismatch van 12 december 2019 tegen Cercle Brugge “referee enculé” hadden geroepen.

Eupen riskeerde dan weer een boete van 2.500 euro, omdat fans uit de Oostkantons de scheidsrechter tijdens de thuiswedstrijd van KV Kortrijk van 21 december 2019 op de korrel namen. Ook zij riepen tot driemaal toe “referee enculé”.

Omdat het om een kleine groep supporters ging, de scheidsrechters in kwestie de spreekkoren niet eens hadden waargenomen, alsook wegens de getroffen veiligheidsmaatregelen en de publieke rol van de refs, ontsnapten Charleroi en Eupen aan een straf.

“Zulke uitlatingen, zelfs als ze uit frustratie plaatsvinden, zijn niet op hun plaats. Daarom raadt de Geschillencommissie Hoger Beroep de clubs aan om voldoende sensibiliserende maatregelen te treffen, en indien nodig ook individuele straffen op te leggen”, klinkt het in het vonnis.

Zenden wordt definitief assistent-trainer bij PSV

Boudewijn Zenden (43) wordt definitief assistent-trainer van Ernest Faber bij PSV. De Nederlandse oud-international was voor de winterstop al enkele wedstrijden aanwezig als rechterhand van Faber en heeft nu besloten die functie fulltime te vervullen.

“Hij gaat ook tijdens wedstrijden op de bank plaatsnemen”, licht technisch manager John de Jong toe op de site van de Eindhovense club. “Boudewijn is vanaf heden voltijds lid van de staf en daar zijn we blij mee.”

Faber volgde half december de ontslagen Mark van Bommel op als hoofdcoach bij PSV en is tot het einde van het seizoen aangesteld. Hij nam eerder al Adil Ramzi als assistent en wilde ook graag Zenden erbij. “Hij loopt al heel wat jaren in het topvoetbal mee. Eerst als speler, vervolgens in een ondersteunende rol als assistent-coach of specialistisch trainer. Ik ben er erg blij mee dat hij bereid is om zijn werkzaamheden nu uit te breiden.”

Zenden speelde onder meer bij PSV, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, Olympique Marseille en kwam 54 keer uit voor Oranje. Hij was de voorbije jaren steeds enkele trainingsdagen in de week werkzaam bij de A-selectie van PSV. Op verzoek van Faber en technisch manager De Jong aanvaardt hij nu een prominentere rol.

Naast Ramzi en Zenden kan Faber tijdens de trainingen ook enkele dagen per week rekenen op de ondersteuning van René Eijkelkamp (ex-spits van o.a. KV Mechelen en Club Brugge). Oud-bondscoach Guus Hiddink is als adviseur aan de technische staf verbonden.

Boudewijn Zenden sluit definitief aan als fulltime assistent van interim-hoofdtrainer Ernest Faber.



