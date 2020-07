Football Talk. PSG en Dortmund ruziën verder - Cazorla verlaat Villarreal - Monaco ontslaat coach Moreno, Kovac volgt hem op De voetbalredactie

18 juli 2020

14u52 0

Santi Cazorla verlaat Villarreal

Santi Cazorla heeft op sociale media afscheid genomen van Villarreal. “Deze club heeft me alles gegeven”, postte de 35-jarige middenvelder een dag voor zijn laatste wedstrijd met de geelhemden tegen Eibar.

“Toen ik achttien jaar was, heeft deze club de gok gewaagd een speler van Oviedo die niemand kende aan te trekken”, legde Cazorla uit. “Ik ben blij mijn carrière bij de club op hetzelfde moment te eindigen als Bruno.” Zijn ploegmakker Bruno Soriano kwam ook voor in de video. Hij stopt na zondag met het profvoetbal.

“Ik hoop dat we, net zoals de vorige keer toen ik vertrok, elkaar ooit weerzien”, besloot de middenvelder, die in de zomer van 2018 terugkeerde bij Villarreal na zes seizoenen bij Arsenal (2012-2018).

De 81-voudig Spaans international kon zijn carrière bij De Gele Duikboot herlanceren nadat een zware achillespeesblessure hem in 2016 twee jaar aan de kant hield.

Volgens de Spaanse pers trekt Cazorla, die in zijn carrière twee maal Europees kampioen werd met Spanje, naar het Qatarese Al Sadd, waar zijn voormalige teammakker bij La Roja, Xavi, hoofdcoach is.

Monaco ontslaat hoofdcoach Roberto Moreno, Niko Kovac is zijn opvolger

AS Monaco heeft één dag na de 0-2-zege in een oefenduel tegen satellietclub Cercle Brugge, haar trainer Roberto Moreno de laan uitgestuurd. Dat vernam het Franse persbureau AFP uit goede bron. De 42-jarige Spanjaard was nog maar sinds januari hoofdcoach van de Monegasken. Zijn vervanger is de Kroaat Niko Kovac, die in november vorig jaar de bons kreeg bij Bayern München.

Moreno volgde begin januari de Portugees Leonardo Jardim op als hoofdcoach van Monaco. De Spanjaard zat slechts bij tien officiële duels van Monaco op de bank, waarvan hij er drie won, drie gelijkspeelde en vier verloor. De Monegasken beëindigden de stopgezette Ligue 1 als negende en slaagden er zo niet in het vooropgezette Europese ticket te veroveren.

Moreno leek wel nog aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen en coachte zijn team vrijdag nog tijdens de 0-2-zege tegen Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion. Een dag later is zijn avontuur in het prinsdom echter voorbij. Het was voor de Spanjaard zijn eerste job als hoofdcoach bij een club. Eerder was hij tussen maart en november 2019 wel bondscoach van Spanje ter vervanging van Luis Enrique die een pauze nam door de ziekte van zijn dochter.

De vervanger van Moreno, de 48-jarige Kovac, was tussen juli 2018 en november 2019 coach van Bayern München. Hij won met de Rekordmeister de dubbel (titel en beker) in 2019. Een jaar eerder had hij met Eintracht Frankfurt ook al een beker gewonnen.

PSG en Dortmund ruziën verder, ook jeugdspelers zijn onderwerp van twist

Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund blijven elkaar bestoken via de media. Het begon donderdag met een uithaal van Rode Duivel Thomas Meunier, die begin juli de overstap maakte van PSG naar Dortmund, bij het Duitse persagentschap DPA naar de werkwijze van de Franse topclub. Voor PSG reageerde sportief directeur Leonardo vrijdag in de Parijse krant Le Parisien. Zaterdag was het de beurt aan Michael Zorc, de sportief directeur van Dortmund, om in de Duitse krant Bild zijn mening te geven.

Bij Zorc sprong vooral de uitspraak van Leonardo “dat Duitse topclubs steeds vaker jonge spelers uit Frankrijk weglokken en dat dat een bedreiging vormt voor de Franse jeugdacademies” in het oog. “Meestal geef ik geen commentaar bij onthullingen door andere clubs, maar dit kan ik niet zo laten”, zei de sportief directeur van het team van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier zaterdag bij Bild. “De uitspraken van Leonardo kloppen niet. Het is in de meeste gevallen juist andersom. Dortmund wordt door familie en makelaars van jonge spelers vaak zelf aangesproken. De spelers denken zich bij ons beter te kunnen ontwikkelen en makkelijker te kunnen doorbreken.”

Leonardo had in Le Parisien verklaard dat “Duitse clubs als Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig ouders, vrienden, familieleden of de speler zelf opbellen”. “Op de leeftijd van vijftien of zestien jaar draaien ze talentvolle spelertjes hun hoofd al dol.”

De voorbije dagen discussieerden Dortmund en PSG ook al openlijk rond de transfer van Thomas Meunier. Meunier zei donderdag zelf dat hij graag de Champions League-campagne deze zomer nog had afgewerkt bij de Parijse topclub, maar dat Leonardo op geen enkel moment rekening hield met zijn overeenkomst met Dortmund. “Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld”, aldus Meunier.

Leonardo reageerde hierop door te zeggen dat alle spelers die einde contract waren eind juni hetzelfde voorstel kregen om hun contract met twee maanden te verlengen. “Thiago Silva, Eric Choupo-Moting en Sergio Rico zijn daarop ingegaan, Thomas Meunier niet. Dat was zijn goed recht, want hij was sinds 1 januari vrij om te tekenen waar hij maar wilde”, zei hij.

Meunier zou voor de twee extra maanden in Parijs hetzelfde loon hebben gevraagd als hetgeen hij in Dortmund zou gaan verdienen. Daar ging PSG niet mee akkoord. Bovendien wilde Dortmund ook nog een huursom voor de rechtsachter ontvangen. “Onder die omstandigheden was de korte verlenging onmogelijk”, aldus Leonardo.

Jorge Jesus keert terug naar Benfica

De Portugese coach Jorge Jesus verlaat het Braziliaanse Flamengo voor een terugkeer naar oude liefde Benfica. Beide clubs bevestigden vrijdagavond het nieuws.

Bij Flamengo verlengde de 65-jarige Jorge Jesus, die met de club de Braziliaanse titel en Copa Libertadores won, zijn contract recent nog tot medio 2021. De Braziliaanse topclub gaf aan het vertrek van haar coach te betreuren, maar respecteert zijn persoonlijke beslissing.

Benfica is in Portugal op de sukkel en sinds het ontslag van Bruno Lage eind vorige maand op zoek naar een nieuwe trainer. Interim-trainer Nelson Verissimo doet het seizoen, waarin ze de titel aan Porto moesten laten, nog uit. Voor volgend seizoen werd een akkoord bereikt met Jesus. Het clubicoon zou volgens verschillende mediaberichten een contract voor drie jaar ondertekenen in Lissabon met een jaarsalaris van drie miljoen euro.

Jorge Jesus was tussen 2009 en 2015 coach bij Benfica en had er onder meer Axel Witsel nog onder zijn hoede. Met de club uit de Portugese hoofdstad pakte hij drie landstitels.